時代的眼淚來勢洶洶，是怎樣神奇的魔力，讓屏東地區的書店文化逆流而行？

文：陳孟奇、洪心瑜（屏東女中 ）｜編輯：黃馨平、連翊

2020年5月31日，經營了30年的敦南誠品正式熄燈，在愛書人之間掀起了一股軒然大波，新聞斗大的標題：「時代的眼淚」，標誌著又一家實體書店的殞落，網路上興起的眾多傷懷感慨與紀念活動串聯瀰漫念舊的氛圍，似乎反倒宣判了書店的死期不遠。

就連偌大的書局都沒有躲過時代潮流的來勢洶洶，而必須在嶄新的消費模式與閱讀習慣中隨波逐流，甚或斷尾求生。屏東市的勝利新村卻在短短三年之間，開了五家書店；素來沒有閱讀空間的東港鎮，也在最近成就一家獨立書店默默開張。究竟是怎樣神奇的魔力，讓屏東地區的書店文化逆流而行？

就這股好奇，我們決定拜訪屏東的幾間獨立書店，來了解這個現象背後的原因。

藏身小鎮工廠的「東港有情書」

初訪東港唯一的獨立書店——有情書，一行人狐疑地探頭探腦，懷疑自己是找錯了地方：映入眼簾的先是大片鐵捲門、倚牆豎立的鋼筋、鋼板與鏽蝕的鐵條。穿過水泥長廊才撥雲見日看見深藏的書店小間。「我們這不是工業風，已經是工廠風啦！」江老闆笑說，一面為我們開門，「書架、桌椅，都是自己焊的。」推了推眼鏡，他瞇成一線的眼睛在閃光下忽隱忽江老闆現在已經36歲，曾在美國攻讀資訊科技研究所的他，幾年前回到家中經營的鐵工廠幫忙。「雖然東港人很賺錢，可是知識傳遞不快。」生在遠洋漁業重鎮，靠著海洋帶來的繁榮與富裕一路升學的東港青年，回到故鄉最先注意到的是：東港能人輩出，卻少了一個保存文化、發揚閱讀價值的據點。

訪談中，老闆不時提及身為東港人的認同與光榮，指向牆上的日治街市圖說明東港小鎮的興衰。「像美吾髮的創辦人也是東港人⋯⋯還有許金川醫師啊，他是很知名的肝病權威耶！」

環視店面，除了大量的東港史地典籍以及作家、名人作品，還有哲學、數據分析、社會科學、法律普及等等著作，甚至還有兒童繪本。原來有情書共有五位合夥人，五人各來自不同的專業領域，架上的書都是他們閱讀篩選後一本本推薦而來。「我們有合夥人是語言治療師，所以也有小朋友的書。」老闆搔搔頭，仰式著書架上陳列的各色書籍，話鋒一轉：「可是像大家都知道的，賣書不好賺。」。

老闆平時忙著照料家中鐵工廠的生意，平日晚間及假日才能開店。他略顯無奈地說道，現在的閱讀風氣已經大不如前，「像我開在這裡這麼久了，每天沒什麼人來看書⋯⋯那種讀書的氣氛沒有起來啦！」電子閱讀工具高度普及、網路書商平台主流化，以及連鎖書店的經銷策略，都讓獨立書店幾乎無彈丸之地可以容身。

他直言，比價的平台多又方便，消費者對價格已經非常敏感，獨立書店的書由「友善書業」這個地方進貨而友善書業的社員大家進價都七折以上，我們不可能再給很好的折數，也要倉儲成本啊⋯⋯反映了獨立書店生存的艱辛。

建立地方獨特性的「小陽日栽書屋」

屏東另一頭，小陽日栽書屋同樣掙扎生存。

勝利新村歷經十餘年的眷改政策，在文化部的接管下成為「勝利星村創意生活園區」。八年前，縣府開始廣邀藝文產業進駐，其中不乏慕名而來的書店業者，勝利星村文化園區內現在有大樹冊店、小陽日栽書屋、南國青鳥等五處書店。以密度而言，屏東市的文化事業正處於書店林立的一番榮景。

走進小陽日栽，舉目所見是滿滿的綠意。薜荔以極度猖狂之姿霸佔了整面牆，又若無其事地爬上玻璃花窗，款款搖曳；陽光從綠蔓和花窗間灑下，光影躺在書本和木椅上，隨時間悄悄挪移。紅磚地板的繁複襯托出書店下午的寧謐，讓人不禁慶幸，屏東還有這樣一塊地方容許人靜靜坐下看書，和特別的講者偶然相遇，或者什麼都不做，只是閒逛與發呆。

兩位書店老闆一致認為地方應該要具發掘地方獨特性，而不是一味地想模仿其他縣市。每個城市有每個城市的特性，如同每個人都有不同的人格特質。為了持續支持在地文化發展，雖然時勢不利獨立書店的經營與發展，兩位店主仍堅持邀請講者、細心選書並持續購入新書，力抗各種生存上的不利因素。

舉辦文化活動同樣是這些獨立書店的任務之一，然而，購書、籌辦講座、店主與店員的薪資⋯⋯來自生存重擔的壓力不曾止息，蔡老闆甚至要兼職攝影，方才勉強維持書店的營運。「假如講師從北部南下，除了要給講師費還要支付車馬費。這些對我來說是很龐大的支出。」蔡老闆苦笑，卻仍然娓娓道來自己對經營書店的堅持：「我會帶老師去看一些屏東有特色的地方，比如說舊鐵橋啊、西市場啊」老闆認為，帶講者欣賞屏東的自然人文地景，遠比付出高額講師費更能留下美好印象。

「屏東很容易被忽略，很多作家的巡迴講座都到高雄後就去東部了。」所以很希望屏東有一個藝文空間。她自信地說：「想來，喜歡來的人再來就好。品質和美感是最重要的。參與活動的人和演講的人都要感到舒適，要給人一種小而美的感覺。」

文化事業經營不易並非新聞，台灣各地文藝活動背後，或多或少仰賴政府支持。然而當獨立書店營運步步艱辛，政府分配資源的方式卻讓書店老闆們感到卻步。

由於賣書、辦講座只能勉強支應店主的日常開銷，爭取政府標案便成為獨立書店籌辦活動的主要經費來源。然而，政府標案有一定的程序與規範，以今年的漫讀節為例，將近五百萬的標案，書店需要先支應龐大活動開銷，還要有對應的人事資源消化龐大的業務，對於資本額較少，人力資源規模也較小的獨立書店來說，這樣的文藝補助是看得到、搆不著。

除了經費補助形式讓小書店辦活動窒礙難行，近年來政府偏好大規模、一次性的文藝活動。雖然這樣的形式有助於提升地方文化能見度，以及促進周邊產業興盛，近年的「台灣設計展」、「屏東三大日音樂節」都屬此類；然而，獨立書店藉由小規模、更在地的經營模式，持續連結周圍的人事物，深化與當地文化底蘊並傳播自己認同的價值。獨特的選書與空間安排，藉由書籍連結生命脈動，這樣更微小卻貼地的文化活動也應該受到重視與扶植。

這樣的經費補助形式，導致政府的標案與研究計畫日益集中於有規模、有資源的大型書店手中。資源有限，這樣的分配模式本無可厚非，但正如小陽日栽老闆無奈感嘆，政府資源難以觸及這些規模較小的獨立書店，「我們沒有資源去跟那種大型書店競爭。」

「實體書店還是要存在，才能應用知識。」

經過實地訪查，我們發覺兩位店主這種頑強的堅持——這樣的堅持如何能在屏東產生意義？人與人面對面、藉由書本與閱讀而產生連結的價值為何？生活在屏東的你我，不妨多到這些書店逛逛，讓老闆為你挑本書，用心品味這間氣味獨特的小書店吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航