葡萄牙王室的王位繼承人，為什麼會帶領巴西從葡萄牙獨立？

葡萄牙人的殖民地

在南美洲,幾乎所有國家都使用西班牙語作為官方語言,唯獨只有一個國家不是-它就是巴西。巴西是南美洲唯一使用葡萄牙語作為官方語言的國家,原因在於它的殖民時期歷史。

西元1500年,葡萄牙航海家佩德羅.阿爾瓦雷斯.卡布拉爾(Pedro Álvares Cabral)帶領船隊前往印度,但輾轉卻來到南美洲,在今天巴西的塞古魯港(Porto Seguro)登陸,成為官方認可第一批人到達南美洲的葡萄牙人。不過事實上,已有文獻證據顯示,在兩年前-即1498年,已經有其他葡萄牙人受命當時的葡萄牙國王曼努埃爾一世(Manuel I, King of Portugal)來到南美洲了。

當葡萄牙人到達這片新大陸後,與當地就是先接觸的巴西印第安原住民便是圖皮南巴人(Tupinamba Indians),是圖皮人(Tupi People)的一支。當然,葡萄牙人並沒想過要與這些原住民和睦共處。他們目的只有一個,就是壟斷當地一種名為「巴西紅木」(Pau-brasil)的木材的貿易。今天巴西這個國家的名字,便是源於這種木材。於是,他們就決定在這裡建立聚居地,並與當地的原住民合作開採。這些原住民對於新大陸的地形和森林較為熟悉,因此非得依靠他們的幫助。

當然,葡萄牙人只是在利用這些原住民,他們最終把這些原住民變為奴隸。不過,這些被壓迫的原住民因為不習慣長時間的辛勞工作,以及對伴隨葡萄牙人而來的疾病沒有免疫力的關係,這些原住民不是逃跑便是病死。巴西原住民在葡萄人來之前人口達三百萬,但在今天這些原住民的後代已不足二十萬人。

大部份的葡萄牙人都定居在沿海地區,而有部份較有冒險精神則朝著西面茂密的森林前進。這些人分兩種,一種是「耶穌會」教士(Jesuit Missionaries)。他們的目的很單純,就是尋找內陸地區的印第安原住民並向他們傳教,使他們皈依基督教。

Photo Credit: Benedito Calixto @ public domain 描繪旗士的繪畫

另一種則是稱為「旗士」(Bandeirantes)的葡萄牙拓荒者,他們的目的就不那麼單純。因為原住民奴隸大多病死了,所以他們深入內陸就是為了俘虜更多原住民作為奴隸。也就是因為這樣向內陸的征服,現代巴西的領土就這樣成形了。

要知道,在南美洲,還存在另外一個強大勢力-西班牙人。西班牙人與葡萄牙人一直為新世界的領土擁有權爭拗不已。終於,1494年,在教皇的調停下,西葡雙方簽署了《托爾德西里亞斯條約》(Treaty of Tordesillas),確立了彼此在南美洲的勢力範圍。不過,條約一些條款仍較模糊,西葡兩國在這後也不斷有零星爭拗,而且其他歐洲國家如英格蘭、法國和荷蘭等等並不完全承認條約內容,這些國家也不時在美洲海域樹立自己的勢力。

其實,葡萄牙人在初時無法在南美洲的新大陸上建立牢固的中央政府實行統治。他們實行像封建的制度,仰賴一些較為低級的貴族和商人在新大陸上建立起都督府(Captaincies),而這些都督府的領土大小有時甚至比葡萄牙本國還要大。到了1549年,都督府的統治十分腐敗,葡萄牙本國自此派出直轄王室並有兵權的總督(Governor-General)來到新大陸,監督這些都督府的管治,並在今天巴西的巴伊亞州(Bahia)建立首府。

十七世紀末,葡萄牙人在巴西米納斯吉拉斯(Minas Gerais)發現豐富的天然資源如綠寶石、鑽石和黃金等等。這讓葡萄牙本國為之瘋狂。他們開始把新大陸的天然資源運回葡萄牙,同時吸引更多葡萄牙人來到新大陸冒險,希望能找到新的珍貴資源。他們陸續建立了不少新城市,而這些城市同時吸引了不少工匠、雕刻家、畫家等等來到協助建立這些新城市。

1763年,巴西首府遷至里約熱內盧(Rio de Janeiro),而巴西對外的出口貨品更多元化。加上當地人成功抵禦了不少外來的入侵者(也就是其他歐洲競爭者),巴西今天的領土逐漸鞏固。不過,葡萄牙人卻只把巴西看作殖民地,一直無意在當地建立本土經濟和獨立的行政機構,只視巴西為他們的資源榨取地。直到十九世紀初,歐洲發生了大事,才讓巴西的命運出現了變化。

Photo Credit: Jean-Baptiste Debret @ public domain 約翰六世

巴西獨立運動

西元1807年,拿破崙(Napoleon I)帶領法國軍隊佔領葡萄牙,廢除了葡萄牙攝政王約翰(Dom João)的統治權。葡萄牙王室只好舉家逃亡至殖民地巴西。次年3月,他們抵達巴西首府里約熱內盧。當地的殖民者夾道歡迎葡萄牙王室的來臨。約翰來到巴西後,旋即展開在巴西的一系列改革:廢除葡萄牙與巴西貿易的壟斷權、對友國(如英國)開放所有港口的商業來往、廢除所有禁止巴西發展製造業的法律等等。

而且,約翰根據葡萄牙的政府體制,在巴西同樣地設立了獨立政府、議會、法院、國庫、金庫、鑄幣廠、印刷廠和巴西銀行。另外,他還成立王家圖書館、軍事學校、醫學院和法學院,使巴西實際上成為一個完善的政治實體。

1815年12月6日,他宣佈所有自治領與宗主國葡萄牙成立共主邦聯:葡萄牙-巴西-阿爾加維聯合王國(Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves),使巴西提升到跟葡萄牙一樣的地位。並在此年登基,是為約翰六世(John VI)。

當拿破崙戰敗後,葡萄牙人渴望約翰六世返回葡萄牙。當初約翰六世並不願意,但從西元1820年發生在葡萄牙首都里斯本(Lisbon)和第二大城市波圖(Oporto)的叛亂,使得約翰六世不得不返回葡萄牙。西元1821年,約翰六世任命兒子佩德羅(Pedro)為巴西攝政王後,起程返回葡萄牙。事實上,佩德羅同時是王位繼承人。

葡萄牙-巴西-阿爾加維王國並不穩定。葡萄牙人跟巴西人的不和愈來愈高,葡萄牙議會主張廢除巴西的王國地位,恢復其殖民地的身份,而且更開始廢除所有約翰六世在巴西實施的政策和法例。此外,葡萄牙議會亦以「必須完成政治教育」為由,要求佩德羅返回葡萄牙,以防他進行任何巴西獨立的運動。

Photo Credit: Augusto Bracet @ public domain 佩德羅為巴西國歌(如今的《獨立頌》)譜曲

葡萄牙的這些舉動,使巴西當地群情洶湧,巴西人已習慣了擁有完善的政府架構,所以不願變回殖民地。佩德羅拒絕返回葡萄牙,得到當地巴西人民的支持。他任命若澤.博尼法西奧.德.安德拉達(José Bonifácio de Andrada)為政府首腦。若澤.博尼法西奧是一位來自保利斯塔(Paulista)的學者,後來因其睿智成為巴西獨立的核心人物,被稱為「巴西保護者」。

西元1822年9月7日,佩德羅在鄰近聖保羅(São Paulo)附近的伊比蘭加平原(Plain of Ipiranga)宣佈建立巴西帝國,脫離葡萄牙,稱佩德羅一世(Pedro I),即位為帝國第一任皇帝,這天被巴西定為國慶日。此後佩德羅一世展開驅逐葡萄牙勢力的行動,他所帶領的軍隊陸續擊敗了葡萄牙各地的駐軍和海軍。這讓葡萄牙也確實沒有能力反對巴西的獨立。

兩年後,葡萄牙在巴西基本上已沒有強大的勢力,在英國的調停下,葡萄牙正式承認巴西獨立。

本文獲即食歷史授權刊登,原文發表於此

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航