10萬顆子彈走私進口的警示：以「查緝黑槍」為名，玩具槍成為代罪羔羊

文：張柏勳（中華民國玩具槍協會總幹事）

刑事局日前宣布破獲最大制式子彈走私案，有某貿易公司意圖夾帶約10萬顆90手槍子彈進口。涉案公司是否有不良意圖，或確如所稱係被人蒙蔽，尚待警方調查。但出現大量的子彈供給，代表背後也有數量龐大槍枝帶來的需求。

根據刑事局的統計，去（108）年警方總共查獲制式手槍59枝，改造手槍933枝，制式子彈5588顆，土造子彈11341顆。所謂改造槍枝，是指不法之徒將所謂「模擬槍」裝上撞針等重要零件，並打通槍管，即可擊出子彈。

這類改造槍枝雖改造後的結構接近真槍，但畢竟材質與制式槍枝仍有相當差距，大多數不可使用動能較大的制式子彈，否則會有膛炸風險。警方查獲土造子彈遠多於制式子彈，這也是原因之一。

現在突然冒出一件10萬顆制式子彈的走私案，代表幾個意義：一是制式槍枝正大量增加，二是過去就有大量制式黑槍流竄，只是警方較重視查緝改造槍枝，造成數字失真。

以「查緝黑槍」為名，玩具槍成為警察績效壓力的代罪羔羊

從上屆立法院會期，行政院即以「改造槍枝氾濫」為由，著手修訂槍砲彈藥刀械管制條例，加強對模擬槍的管控，以達到「就源管理」的目的。由於警政署最初提出的條文相當模糊，可能使合法用於生存遊戲的玩具槍無端受波及，成為警察績效壓力下的替罪羔羊。為此，中華民國玩具槍協會積極且幾乎全程參與法案的修定，也才有機會向政府提出建言。

在研議修法的過程中，我們即不只一次提出警告，雖然控管模擬槍看似有利於改善治安，但歹徒不易取得改造槍枝後，究竟會從此改邪歸正，或是轉採購制式槍枝？警察面對更重大的挑戰，將是去面對修法之後可能增加的制式槍枝，以及從國外以模擬槍名義進口，其實已近似真槍的半成品。

警察單位向來將查緝黑槍當成重點工作之一。但在實務上，我們還是看到太多形式主義在消耗有限的警力資源。

Photo Credit: 中央社

例如，我們還是從不少生存遊戲玩家得到反應，警察單位在績效壓力下，似乎仍傾向將重點放在與治安關聯性甚低的玩具槍上。依刑事局統計，警察每年移送近800至1000枝玩具槍，其中僅有約15%動能會超過所謂的殺傷力標準。

這15%超過殺傷力標準的玩具槍，其實距真槍的威力還有數十倍之遙，更不具備類似真槍的犯案用途。

數據上來說，去年台灣總共移送了695個故意殺人案嫌疑人，使用犯案工具前三名分別是水果刀、西瓜刀和菜刀，三樣就超過100人。但是使用改造玩具槍涉及殺人案件的人數則僅有4人，連持刀的5%都達不到。

走私進口的10萬發子彈，根本無法用在改造玩具槍上

在槍砲條例修法三讀時，立法院會通過一個附帶決議，要刪除警察查緝玩具槍的績效和獎金。這個提案，除了力求保障生存玩家權益，免於不必要的查案和玩具槍送驗，另一個重要意義，是讓已心力交疲的基層員警，能不要再被綁在無效益的查緝玩具槍（超標）績效上，而能專心處理未來制式槍枝可能造成的危害。

可惜警政署或刑事局等單位，喜歡一邊高喊「槍枝零容忍」的口號，一方面仍習慣避重就輕，找一些較不危險「槍」下手。例如前面提到的槍砲條例修法，將原屬合法的操作槍改列為違禁品，並要求持有者於六個月內送驗登記。從六月中開始接受操作槍送驗，卻已在程序上引起諸多爭議，有些民意代表，還要特地開窗口接受民眾陳情。

問題出在哪裡呢？原本修法的目的，是要依法條規定禁絕那些材質、結構類似真槍，而且可能被改造成犯罪工具的模擬槍。到了刑事局的執行階段，卻不斷擴大對模擬槍的認定，甚至連一些整枝塑膠材質的模型槍、縮小版的槍模型、古裝海盜片常見的古董燧發槍，以及最近電影業者苦苦陳情，拍警匪槍戰片要用的道具槍，現在都成了違禁品。

上面提到的這些「槍」，沒有一款用得到走私進口的制式90手槍子彈。所以真正的90手槍到底在哪裡？

Photo Credit: 中央社

如果從查禁列管的數量來看，今年的模擬槍送驗期滿，刑事局一定會交出一個漂亮的數字。但如果從真正關心治安的觀點，警力資源錯置的情況十分明顯。行政院、內政部等也要學習，如何在資訊不對等的情況下，不被所屬單位誤導。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航