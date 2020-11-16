《南巫》：人心與神性，哪一個是令人不寒而慄的催命符？

文：Lisa影評快遞

這一切就是來自傳統的反響與回聲，是理性無法理解的生命層次，也是對於超自然的模糊想像與種族情結的側寫。整部電影的影像敘事後勁十足，講述人神之間的超自然關係、種族之間的複雜情結、邊陲地帶的對立衝突。人心與神性，哪一個是令人不寒而慄的催命符？如何才找到一家之主阿昌 （徐世順飾） 的救命良方？

導演張吉安的劇本、場面調度、角色刻劃的成功，無疑是整部電影的強大生命力。再者，足以見得張吉安身為鄉音考古工作者，電影中的所有道具、場景、皮影戲、求神祭祀的唸誦、禱詞等等，都相當考究、細膩，帶領觀眾一同進入他的童年時光，回到1987年代的流年光影。首次執導電影長片就入圍金馬獎新導演與原著劇本，交出漂亮的成績。

張吉安在電影中大量使用「扎隆砰」音樂（Chaklempong或稱Talempong），這種類似「甘美朗」音樂 （Gamelan），源自於西蘇門答臘的米南佳保人（Minangkabau，當地原住民，又稱「巴東人」）， 後來也被馬來貴族和暹羅宮廷視為「天堂傳來」的樂音，也慢慢被民間吸收，採用在祭祀儀式。

那種循環反對派與層次複音，代表宇宙各種複雜的因子與生命不斷的輪迴。因此，當鑼聲響起時，在固定的拍點，那種深邃的鳴響，交織出神秘未知的幽冥，而其他的高音樂器，除了小鑼之外，還聽到其他樂器如木琴、鼓、竹笛等等，節奏較為快速，猶如穿越時空，與神鬼對話。甘美朗就是聲音講述那些古老的傳說，搭配皮影戲的視覺呈現，更是將這樣的神秘對話具體化，詭譎中帶有抽象的美感。

會採用「扎隆砰」音樂，可能也是張吉安想要強調女性堅忍不拔且溫柔的特質，因為巴東人是母系社會，一切源於「為母則強」的思維。再者，飾演阿燕的吳俐璇戲份吃重，她的表現也絕對是本片的一大亮點，吳俐璇將馬來西亞傳統女性，雖身處於異鄉，又是父權主義的社會體系，但那種堅毅果決、為母則強的性格，詮釋的入木三分。此外，飾演暹羅裔鄰居Kaew姨的蔡寶珠，精湛的演技不在話下，光從田埂的彼端看到阿南的靈魂，在一路走去擁抱兒子的短短幾秒內，從驚訝、泛淚到啜泣，把心中的思念、悲痛、不捨的情緒詮釋的一次到位。

Photo Credit: 《南巫》劇照

窗與門，是《南巫》的重要符號，彷彿就是人與神、實相世界與抽象靈魂之間的介質，或許代表深不可測的超自然，身為人類只有以管窺天、以蠡測海的餘地，那些理性無法解釋的降頭與巫術，透過門孔與窗簾的間隙，才能片段拼湊出那股隱形神奇力量的形象，但我們似乎只能心存敬畏，一切聽天由命，在窺探的過程中，更是令人不寒而慄，從阿燕從門孔窺伺阿南的車禍身亡，導演特地將鏡頭聚焦於阿燕顫抖的雙手，就透露出人們對於超自然力量的未知與恐懼。

《南巫》除了講述了華人的離散史，也碰觸到了歷史的課題，回歸1987年的「茅草運動」，等同於513事件的白色恐怖，從阿燕手中拿到的《星洲日報》斗大的標題寫到「罷課行動勢必難免」，也凸顯了種族對立的緊張情勢。張吉安的影像，是以家庭為本質、歷史為背景、神鬼信仰為表象，再將一切化為希望的養份，向所有邊境的父母親致敬，關乎他對家庭與民族的情感，自身的回憶與信仰。

從一幕幕皮影戲的畫面，似乎還隱喻著深不可測的神鬼傳說與阿昌薄如紙片的生命氣息，不斷啃蝕著這個家庭，整部電影所鉤勒出的故事，就是阿燕如何勇於挑戰命運，讓一切逢凶化吉。

最後在馬泰邊境的海上，最後珂娘在船上的那一句「回不到我的老家」，再對應阿燕也是遠嫁到吉打，那充滿無奈又思鄉的情緒，在心中不斷激盪，兩位堅強的女性跨越時空交會，也感受到一股「他鄉遇故知」豁然開朗，當夜盡天明之時，再次透過窗簾，窺見窗裡的阿昌起身站立，不可解釋的奇蹟真的發生了。

觀後，空氣微微的稠密起來了，讓人有些窒息，但也帶有些許修行後的頓悟。身而為人，如同身處於種族多元的南國邊境，回想起那種歷經105分鐘的神秘、敬畏、驚險、感嘆、感佩，但五味雜陳滋味似乎仍然無解，為整部電影留下值得深思的餘韻。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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