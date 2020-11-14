《看漫畫，秒懂MBTI16型人格！》：INTJ策畫者，是個具有強大思考能力的計畫狂人

文：梁鋒、胡凌浩

前言

MBTI的英文全稱是Myers-Briggs Type Indicator，意思是「邁爾斯．布里格斯類型指標」。MBTI是全球通用的一種人格分類方法，被廣泛應用於商業、軍事、教育等各個領域，在人們的日常社交、職業選擇、情感溝通等方面都有良好的促進作用。

在漫畫劇本創作中，人物塑造是核心，所以我一直對人格心理學非常感興趣。前些年，我開始瞭解MBTI。起初，我對這種所謂的人格分類方法不以為然，認為它是似是而非的玩意兒，於是抱著玩玩的態度測試了自己的人格。結果表明，我是INTJ型人（是的，那時候我完全不知道這幾個字母所代表的含義）。

「高度的計畫性、不屈服於權威、缺乏羅曼蒂克、不合群……」看著MBTI對這一人格的描述，我心想：「好吧，說得還滿準的。」

於是，我開始收集關於MBTI的資訊，瞭解關於每種人格屬性最適合交往的人格類型。根據MBTI相關理論，INTJ型人最適合與ENFP型人交往。我想試驗一下MBTI的準確性，於是用它給女友測試了一下，結果女友居然真的是ENFP型人！

「樂觀、外向、適應能力強，有時候會裝瘋作傻……」這完全符合我女友的特點！她開朗樂觀，是人群中的開心果，但有時候又會陷入難以自拔的沮喪中。她的樂觀和感染力，正是我缺乏的東西，這也是我喜歡她的原因。

於是我和女友對MBTI產生了濃厚的興趣。我們開始用MBTI對周圍的朋友進行測試，發現它描述的內容準確率非常高。同時，我查閱大量的資料，發現MBTI每種人格屬性的人就像一個鮮活的角色一樣，非常適合用漫畫來表現！於是我萌生了創作一部關於MBTI的漫畫書的想法。

本書第一章介紹MBTI的歷史概況，第二章介紹邁爾斯字母的含義，第三章介紹16種人格類型，每一節對應一種人格類型。第三章每一節的開頭講述了人格形象的設計靈感來源，結尾附有描述相應人格的關鍵字和這種人格的代表人物。

希望這本書能通過視覺化的語言，讓更多的人瞭解這種人格測試方法。

Photo Credit：時報文化

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書籍介紹

本文摘錄自《看漫畫，秒懂MBTI16型人格！》，時報文化出版

作者：梁鋒、胡凌浩

源自榮格心理學，於二戰時期設計而成的MBTI心理測驗，至今仍是全球最受歡迎的人格測驗。數十年來，幫助無數人認識自己的潛能、理解他人的需求，增進各種關係。

超人氣漫畫家涼風與浩子，依據性格特質，將MBTI16型人格塑造成各種鮮活的人氣角色。書中用淺顯易懂的圖文表現每種人格的可愛與古怪，讓你邊看邊笑邊對號入座！

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬