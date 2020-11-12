從第二夫人到第一夫人——吉爾・拜登是誰？

文：洪沙／葉宣（法新社）

今（2020）年3月，美國民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）在黨內初選的「超級星期二」多州聯合初選中大勝。他在加州參加一場慶祝活動時，突然有兩名素食主義者舉著標語衝上台，工作人員阻擋不及。

這時候站在拜登身邊的妻子吉爾・拜登（Jill Biden）挺身而出，充當丈夫的保鏢。她抓住一名示威者的手腕，然後大力推開了這名抗議人士。這不禁讓人想起曾經以扣排球之勢痛打抗議者、護衛媒體界大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的梅鐸前妻鄧文迪。

吉爾「一妻當關」力擋抗議者的事情過後，很多美國網友半開玩笑地說，吉爾適合去當國防部長。而拜登也在事後開玩笑地說：「我可能是唯一由太太做保鏢的總統競選人。」

吉爾出生於新澤西州大西洋縣的哈默頓。她有四個妹妹。少年時的她就一直希望能擁有「自己的錢、自己的身份和自己的事業」，15歲便開始了自己的第一份工作。她擔任曾經了13年的高中英文和閱讀教師，還在一家精神病醫院為患有情感障礙的青少年輔導課程。

2009年起，擁有教育學博士頭銜的吉爾，開始在北維吉尼亞社區學院擔任英文教授，並成為首位在丈夫任職副總統期間仍保留自己有薪水的工作的美國第二夫人。

吉爾在同拜登結婚前，兩人分別另有一段婚姻。拜登的前妻和小女兒因為遭遇車禍喪生。而吉爾曾和德拉瓦大學的橄欖球球員比爾・史蒂文森（Bill Stevenson）結婚。《紐約時報》曾報導說，吉爾和拜登是通過拜登的兄弟介紹相親認識的，在此之前拜登已經在當地的廣告中見過吉爾的照片。兩人相識後吉爾和前夫史蒂文森完成了離婚官司。

史蒂文森曾透露，他與吉爾早就認識了拜登，當時夫婦二人還替拜登助選參議員，不過拜登卻與吉爾關係曖昧，這是兩人離婚的主要原因。這一說法並未獲得其他當事人的證實。

1977年6月17日，吉爾和拜登在紐約結婚。時尚雜誌Vogue報導稱，拜登曾數次向吉爾求婚，然而吉爾始終猶豫不決，她擔心自己能否做出承諾，將喬和前妻在交通事故中倖存的兩個兒子撫養長大。在拜登第五次求婚時，吉爾才最終下定決心。1981年，吉爾產下女兒艾希莉（Ashley）。

2008年，拜登當選美國副總統，而吉爾也成為了美國第二夫人。外界對她的印象是，性格熱情，精力充沛，口齒伶俐，喜歡色彩豔麗的裙子、高筒皮靴和珍珠首飾。雖然已經是第二夫人，但是吉爾不願放棄教師工作，堅持要在華盛頓附近地區的社區大學繼續教書。

吉爾曾表示過，如果自己成為第一夫人，關注的重點仍然是教育問題。而且如果有可能的話，她還想繼續任教。歷史學教授吉利森（ Katherine Jellison）說：「大多數美國婦女同時擁有工作和家庭。但是第一夫人卻不真的擁有這份權利。也許美國現在會迎接一位不是24小時時刻候在白宮等待召喚的第一夫人。」

另外拜登和太太吉爾都喜歡狗。他們養了兩條德國牧羊犬。這也將是白宮在時隔四年後重新迎來寵物的入住。法新社報導稱，川普（Donald Trump）有嚴重的潔癖，他是一個世紀以來白宮唯一一位沒有養狗的總統。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航