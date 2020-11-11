國產武漢肺炎疫苗臨床試驗徵求2萬人即起開放登記，受測者需打2次疫苗抽血4次

國內3支候選疫苗將邁入二期臨床試驗，但因二期所需的受試者人數變多，中央流行疫情指揮中心今天宣布成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，有意願成為受試者的民眾可上網登記，目標在11月30日前募集超過2萬人，盼加速疫苗臨床試驗，以儘早達成國產疫苗國產國用的目標。陳時中也強調，不會因為速度快就忽略安全。

《聯合報》報導，食藥署署長吳秀梅說，平台登記對象預計至少2萬人，包含20歲以上成年人（除受監護宣告或輔助宣告者）及12歲以上未滿20歲的未成年人（需取得法定代理人同意），都可以自今天起直到11月30日前登記，填寫包括電話、性別、年齡等基本資料。但慢性病患、免疫功能低下者、近1個月有做過大手術者、化療者、孕婦及母乳媽媽都不適合。

登記不見得就會列為志願者，也不見得所有都會接種疫苗，屬於雙盲試驗。

《中央社》報導，因應緊急使用需求，食藥署已公布緊急使用授權（EUA）指引，希望將二期臨床試驗受試者從以往數百人擴增至3000人，加上500名對照組，共需3500人，通過後還得通過相關安全性評估，一旦緊急有使用需求，就能小規模量產來因應。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，這次二期臨床試驗主要評估安全性及抗體濃度多寡、能否中和病毒等，並參考國外三期臨床試驗結果，研判抗體濃度大概要高到什麼程度，才能免於感染，評估結果也將作為EUA授權參考。

《風傳媒》報導，針對民眾關心的補助費用及受試風險，張上淳指出，疫苗藥廠及試驗機構會依照人體臨床試驗計畫規定，如受試者要往返醫院進行試驗，會給予車馬費、營養費等；若出現不良反應，試驗機關會給予醫療照顧，並會替受試者保險，一旦有賠償事宜則由保險機構負責。

指揮中心下午2時宣布，此平台上線以來，不到2小時登記人數已破千人。

受試者如何進行試驗？

《民視新聞》報導，食藥署藥品組副組長吳明美解釋，一般民眾若要成為「受試者」，須先確認身體是否健康，有無慢性疾病、肝腎功能是否正常，原則上要抽血來評估病史。假設都符合，進入臨床試驗後，受試者前後會施打2次疫苗、4次抽血，並觀察受試者血清抗體濃度。

由於台灣「沒這麼多病毒」，試驗會從「血清中中和抗體濃度」觀察安全性及有效性；是否安全必須看受試者有無不良反應，紅腫熱痛就代表「安全」，出現蜂窩性組織炎、高燒不退等症狀則為「嚴重不良反應」。

《自由時報》報導，目前國內進入第一期臨床試驗的業者共計有3家，包含國光生技、高端疫苗、聯亞生技，其中，進展最快的是國光生技，已收案完成且打完2劑；國光生技發言人潘飛指出，預計這個月內提出第二期臨床試驗的申請，希望12月拿到核准。潘飛強調，過去收案3500人，若以與6、7家醫院合作，可能也要花上半年以上的時間，現在有政府成立平台協助招募受試者，相信有助於速度加快。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範