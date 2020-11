關於厭食症的三個數字

文:gabtam55(University of York, BSc Psychology (Graduate))

(此為讀者投稿作品。這文為科普文章,並不是來自專業臨床執業者,如讀者有任何情緒及精神健康困擾,請盡快尋求專業人士協助。)

提到厭食症,大家會想起甚麼呢?腦海中會浮現出一個不吃午餐,每天在留意網紅是怎樣定義「美」的年輕少女嗎?

在心理學家的角度來看,厭食症(學名為神經性厭食症,英文是Anorexia Nervosa)是一種精神病;患者一般會拒絕將體重維持在正常、健康的標準之上,並對體重增加有著強烈的恐懼感。 厭食症患者還會對體重有著扭曲的理解:他們可能會把自我價值和體重聯繫起來,又或者意識不到自己過輕的事實。厭食症主要分別為:禁食型(患者會以節食、禁食或過度運動來減輕自己的體重)和暴食/排除型(患者會不斷重覆「先進食後排除食物」這個循環來減輕自己的體重。排除食物的方式包括催吐、灌腸、服用瀉藥)。

這篇文章希望透過講述三個有關厭食症的數字,來讓大家更加認識厭食症這個精神病。

厭食症的死亡率

或許你會認為厭食症帶來的最壞的結果就只是看起來「皮包骨」和「唔好睇」,但其實厭食症是可以致命的。從圖表一可以看到,厭食症的標準化死亡比(standardised mortality rate)為5.9,意即厭食症患者死亡的機會是健康大眾的5.9倍,這分別是抑鬱症的4倍和重度吸煙的2.3倍。

圖片由作者提供 圖表一:各種診斷的標準化死亡比(Chesney et al., 2014)

為甚麼厭食症是如此危險? 原來因厭食症而導致的體重減輕和營養不良是可以引發嚴重的併發症,影響到幾乎身體的每一個系統(Westmoreland et al., 2016)。事實上,厭食症中最常見(59%)的死因正是循環衰竭(circulatory collapse) 、惡病體質(cachexia)和器官衰竭(organ failures)(Fichter & Quadflieg, 2016)。 另一方面,自殺則佔厭食症死因中的20%(Arcelus et al., 2011)。 厭食症终究是一種精神病,患者會對體重有很多扭曲的理解,又或者不能好好管理情緒。研究告訴我們近一半厭食症患者和康復者都會患有至少一種除厭食症外的精神病,譬如焦慮症和抑鬱症(Hudson et al., 2007)

總括而言,厭食症是一種在生理和心理上都可以影響我們的精神病。它的高死亡率更提醒我們要多加照顧自己和他人,切忌掉以輕心。

厭食症的痊癒率

厭食症的確不是一種簡單且能輕易治療的精神病,要從這足以致命的病中復原到底是一件怎麼的事?

首先,只有三分之一的厭食症患者會主動尋求治療(Hudson et al., 2007),而不尋求的原因包括沒有時間、不覺得有需要和希望用自己的方法解決(Lipson et al., 2017)。在曾尋求治療的患者中亦有20%至40%會選擇中途退出,而治療方法是一個決定中途退出率(dropout rate)的關鍵元素:從圖表二可以看到,家庭療法的中途退出率為最低(低至4.8%),而教導式營養建議的為最高(高達100%)。從數據看來,厭食症患者似乎是比較希望得到涉及心理層面的支援。

圖片由作者提供 圖表二:各種療法的中途退出率(DeJong et al., 2012)

要是厭食症患者願意尋求並完成治療的話,到底有多少會真正康復?要回答這問題,我們先要明白甚麼是復發率(relapse rate) :「復發」是指病症經過一段時間的改善後重新出現;在厭食症中即指康復者再次禁食和恢復對體重扭曲的理解。研究發現厭食症的復發率高達31%,而復發通常發生在治療完結後的頭兩年(Berends et al., 2018)。 增加復發風險的因素包括對體形有憂慮、自我價值有問題、動機低和病程較長。 因此,結合上述要素的預防復發計劃(relapse prevention programme) 和早期介入(early intervention)(因為病程短可以減低復發的風險)對厭食症的痊癒是很重要的。

綜觀以上提過的,要有效地支援厭食症患者,涉及心理層面的治療(除了醫學治療外)、有效的預防復發計劃和早期介入看來都是不可或缺的。

厭食症的盛行率

最後一個數字是盛行率(prevalence rate), 定義為在特定時間患有某一疾病的人口比例。

根據一項用了2000年到2018年的數據進行的研究顯示,厭食症的平均盛行率在女性中為2.8%(每100,000名女性中有2800名厭食症患者) ;在男性中為0.3%(每100,000名男性中有300名厭食症患者)(Galmiche et al., 2019)。 從地域來看,西方國家的盛行率往往比其他國家高,但與此同時亞洲國家的盛行率也一直在上升(Hoek, 2016)。

到底是甚麼原因導致地域差異的盛行率?厭食症在拉丁美洲國家的盛行率約為0.5%,明顯比西方國家的低(Kolar et al., 2016)。有學者認為,拉丁裔文化中對「曲線」和較高體重的追求可能是令拉丁裔人較難患上厭食症的保護因素(protective factors)。厭食症在非洲的盛行率也屬偏低的(少於0.01%)(Kolar et al., 2016)。一項在南非國內進行的健康調查顯示,與其他種族比,黑人種族的婦女較多對自己的體重感到滿意且較少會嘗試減重(Hoek, 2016)。另一方面,一項在日本進行的大規模研究發現,厭食症在女學生中的盛行率由1982年的0.11%提升到2002年的0.43%,這將近四倍的增長剛好發生在那些提倡極瘦主義的西方雜誌在日本開始出版的時候(Nakai et al., 2014)。

綜合以上的研究,文化差異似乎確實會影響我們看待體重的態度以及患上厭食症的可能性。 在這前題下,我們可能真的要更多思考文化如何影響我們的飲食態度,同時也要注意自己對他人的體形的評論。

在拍攝電影《皮包骨》(To the bone)時,女主角Lily Collins為演譯一名被厭食症困擾的受害者減去很多磅。一天Lily離開公寓的時候,一個認識了很久的鄰居看見她就說:「嘩!看看你自己!」。正當Lily想解釋她是為了新角色才減磅時,鄰居說:「不是這樣的!我只想知道你是如何做到的,你看起來很棒!」。當Lily上私家車後,她跟她的母親說:「這正正是問題所在。」

