港府引人大決定取消4議員資格，民主派19人「齊上齊落，集體總辭」

中國全國人大常委通過「喪失立法會議員資格」決定，港府隨即宣布DQ（取消資格，disqualified）立法會議員公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌4人。民主派19名議員宣布全體總辭回應。

《新華社》今日刊稿，指人大常委會審議了《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》，指上述議案是應香港特首的請求而提出，以便全面準確貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定，「必須確保香港特別行政區有關公職人員包括立法會議員符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件」。

全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）今日（十一月十一日）就關於香港特別行政區（特區）立法會議員資格問題作出如下決定： （一）香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持"港獨"主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。 （二）本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。 今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定。 （三）依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣布。

在《新華社》刊稿後，港府發出新聞稿，指根據全國人大常委會以上決定，特區政府現宣佈楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格，特區政府稍後會將全國人大常委會的決定刊憲。

事件源於港府年中以疫情為由，宣布取消今年的立法會選舉，人大決定所有現任立法會議員延任一年。不過，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人在早前報名參選換屆立法會選舉爭取連任時，已被選舉主任DQ，當時外界已懷疑4人能否繼續出任議員。直至今年9月30日，非建制派21人決定接受延任，4人最終「順利」繼續議員工作。

人大常委會指今日作出的決定是應特首林鄭月娥的請求。林鄭解釋，按邏輯，不符合立會參選資格的法定要求及條件的人，自然亦不具備出任立會議員的要求及條件，若容許他們出任立會，明顯偏離2016年宣誓風波時，全國人大同年11月就《基本法》第104條的解釋。

她指，2016年當時釋法，規定宣誓人在宣誓後從事違反誓言，要依法承擔法律責任，惟今次問題同時涉及全國人大常委今年8月11日延任第六屆立法會的決定及對第104條解釋，不能自行決定，因此政府請求中央政府提請全國人大從憲制層面解決問題。

對於有指中央今次出手，是因為不滿民主派不停在議會「點人數」拉布，但林鄭否認說法，又指特首提請人大常委處理，需要寫報告，不可能在近日才提出。她指自己8月時已有相關考慮，並強調今次做法因應今年8月決定延任第六屆立法會的特殊性。

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民主派19人總辭

而因應再有民主派議員被DQ，立法會民主派議員宣布集體總辭，明天會向立法會遞交辭職信。

民主派會議召集人胡志偉批評人大決定荒謬，代表中央放棄一國兩制和《基本法》，他又批評特首林鄭月娥主動要求中央，破壞三權分立的制衡能力，等同宣布香港一國兩制今日已正式死亡。

胡志偉說，面對新格局，民主派決定所有人「齊上齊落」總辭，又指民主派不會因此而灰心，眾人集體離開議會後，會在各自崗位上，繼續承擔民主路。

立法會內原有21名非建制派議員，人數剛好足夠守著「關鍵否決權」，對例如政改法案及罷免議員等重大決定有否決權。不過，若4名民主派議員被DQ，又或者19名民主派議員辭職，餘下的2名非建制派議員，包括熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然，都不能再阻擋港府通過重大法案。

而鄭松泰及陳沛然兩人都表示會留任。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex