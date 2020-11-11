影音串流服務供應商未曾繳稅，越南政府點名Netflix和蘋果不公平競爭

越南資訊與通訊部長阮敏雄( Nguyễn Mạnh Hùng ) 11月10日指控在越南提供影音串流服務的外國公司如Netflix、 Apple，逃避稅收責任，導致越南國內公司得面對不平等的競爭。

《路透社》報導，根據資訊與通訊部統計，這些提供影音串流服務的外國公司，估計共擁有100萬訂戶，帶來1兆越南盾（約12億新臺幣）的總收入，它們在越南卻從未繳稅。

「國內企業要遵守稅收、內容規範，但外國企業卻不用，這是不公平的競爭。」阮敏雄在政府會議裡說，「有些Netflix上的內容，違反國家對歷史、主權、暴力、藥物濫用和性的規範。」先前Netflix曾被告知在越南服務中，移除描述越戰的電影《金甲部隊》（Full Metal Jacket）

Netflix表示，目前沒有計畫在當地設置伺服器，或開設辦公室。Netflix給路透社的聲明指出，會持續與政府未來對影片的規定合作，按越南的需求提供服務，「我們對於使得像Netflix這樣的外國服務供應商，在越南可以執行稅代收代繳（collect and remit taxes）的機制之實行，抱持支持態度。」Netflix 發言人在聲明裡說，「然而現在這樣的機制並不存在。」

阮敏雄表示，資訊部、財政部和稅務部門會共同合作，對於提供串流服務的外國企業自進入越南市場以來的應繳稅金，進行追繳。

稅務爭議

《越南快訊》報導，美國串流媒體巨人Netflix在2016年進入越南市場，吸引許多觀眾觀看越南劇和韓劇。越南市場研究機構Q&Me調查，越南影音串流平台服務市場中，越南本地企業FPT（The Corporation for Financing and Promoting Technology）仍是龍頭，Netflix在訂戶數量上排名第2，是前5名中唯一的外國企業。

越南實施《網路安全法》2年來，針對所有在越南透過線上活動賺取利潤的外企，將數據存在越南並提交報稅單。當局指Netflix在越南擁有30萬訂戶，每個訂戶單月的月費在18萬到26萬越南盾（221到320新臺幣）之間，該公司卻未曾繳稅。

稅務總局稽查部門首長Vu Manh Cuong曾10月20日指出， 目前Netflix已和財政部和稅務總局合作，將在越南設置代表辦公室和伺服器以利稅務申報。

Netflix的回覆則與Vu Manh Cuong說法相反。Netflix當時已指出不打算設置辦公室與伺服器，越南政府可以決定稅收規則，Netflix會遵守適用的法律，但目前沒有相關法律要求要公司必須開設當地的辦公室或伺服器。Netflix表示，在其他沒有當地辦公室的市場，仍可以透過簡單的境外用戶註冊機制，來履行納稅義務與保障顧客權益。

印尼在7月對科技公司如Netflix、Spotify、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）的商品銷售，收取10%的增值稅（value-added tax）；新加坡自2月起要求Netflix和其他海外數據服務訂戶支付7%的商品和服務稅（ goods and services tax）。《路透社》報導，菲律賓和泰國近來也都通過或草擬法規，以確保相關的稅收。

《中央社》報導，Netflix在臺灣作為境外電商，已向財政部辦理營業登記並申報繳稅。2019年上半年，在臺登記稅籍跨境電商銷售額合計達171.1億新臺幣，並繳納20.3億新臺幣的營業稅，其中18.7億是由7家大型電商貢獻，包括Netflix、uber等公司。

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責任編輯：徐卉馨

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