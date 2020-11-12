川普禁TikTok的一大理由，是擔心「AI統戰」洗腦全球

文：林坤正

川普8月14日下令，中國短影音社交平台「抖音」海外版TikTok必須在90天找到美國買主，否則強制下架。中國政府立即反擊，要求TikTok的母公司北京字節跳動，不得將演算法與AI技術賣給美國企業。9月24日，TikTok從抖音切割出來賣給美國甲骨文與沃爾瑪，交易條件不包括AI「演算法」。

行銷理論以市場區隔定位為基礎，用年齡、性別、職業、收入、居住地、信仰等標籤（label）框定一個目標市場，就像是切蛋糕，先把市場切成數個小蛋糕，從中選擇一小群客戶制定產品、價格、通路、促銷的行銷組合策略，這個理論已經屹立不搖40年。

2010年人工智慧導入神經網絡技術，讓電腦計算大量數據，萃取出特徵資料，AI技術大突破，也改變了傳統行銷理論。

AI讓行銷不再是切蛋糕而是數豆子，一個人就是一個獨立的市場區隔。網路平台業者，從電商交易、搜尋閱覽、社群互動中，產生大量的數據，然後貼在每一個人的背後，這是另一種標籤（tag），就像是便利貼，只要你上了網，你的背後就會被貼上數千，甚至數萬張便利貼，電腦強大的運算力加上各種演算法，不僅可以分析你的喜好，還可以預測，進而影響你的行為，AI會比你還更了解你自己。

觀看抖音很簡單，用手指在手機螢幕上下滑動，替換平均十五秒的海量短視頻，抖音從每支影片被關注的秒數、按讚與留言，就可精確地預測使用者的喜好，用戶很快就沉浸在欲罷不能的機械式快感，然後小量的廣告與政治宣傳暗藏其中，不知不覺地被制約掌控。

抖音在美國超過八千萬用戶，社群App排名第二，僅次於Snapchat，青少年與軍人是重度使用者，當你閱覽上百則影片會夾帶一兩則揶揄川普的短片，而台灣的用戶也同樣被置入宣傳中國經濟科技成就、嘲諷民進黨鴨霸無能、我國國軍沒有戰力的戲謔短片。

抖音不只能夠預測、取悅，還能創造舒適圈、同儕認同，然後一丁一點地潛移默化，改變你的價值觀與行為。一個全新的AI統戰正在全球進行，這才是川普要禁抖音的真正理由！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航