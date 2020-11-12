拜登是否真如明居正、范疇、汪浩等人所言，會在上台後出賣台灣？

經過將近一個星期的折騰後，美國大致上確定了由拜登出任美國的第46屆總統，由於拜登曾經擔任過歐巴馬總統的副總統，所以他的勝利也被視為歐巴馬路線的復辟。何為歐巴馬路線的復辟？關於這點，筆者認為可以從今年3月拜登投稿《外交事務》（Foreign Affairs）的〈為何美國必須再次領導〉（Why America Must Lead Again）一文中看出端倪。

根據這篇文章，拜登認為美國在川普帶領下失去了領導世界的典範，而且還導致美國人越來越撕裂。打從美國建國以來就存在的種族和貧富差距，在川普的操弄下越來越大，甚至連無辜的孩童都受到這兩大議題影響而無法得到公平的教育。為了討好厭倦政治正確的白人選民，川普不惜祭出違反美國立國價值的反移民政策，製造了好幾起孩童被迫與父母分離的悲劇。

而在新型冠狀病毒的侵襲下，美國更有23萬8,000人慘死，成為全球第一的染疫大國。所以拜登就任後的當務之急，是重新建立美國的防疫制度，團結不同族裔的美國公民，重建美國分崩離析的民主制度。唯有如此，拜登相信美國才能恢復往日的全球典範地位。美國還將在拜登帶領下，積極參與國際事務，每年將收容數量多達125,000人的政治難民。

在經過川普長達四年的折騰後，這次總統大選中拜登得到的選票只比前者多了450萬左右，其實稱不上太大的差距。這意味著以拜登為代表的民主黨，乃至於受夠了川普的共和黨傳統建制派要虛心檢討，為什麼會有那麼多美國公民支持川普這樣的一位非典型總統。接下來拜登要努力的，是如何將撕裂了的美國重新團結到一起，他的困難看在筆者眼中其實只是剛剛才開始。

不過身在台灣的我們，最該關心的應該還是未來拜登的外交政策，尤其是對華政策會怎麼走。畢竟就如拜登在《為何美國必須再次領導》所寫的，美國將致力於贏得盟友的信利，重新建立對全球事務的領導地位。美國唯有得到北約和日韓等盟邦的支持，才能在接下來因應中共與俄羅斯的挑戰中贏得最後勝利，所以瞭解拜登的外交政策是格外重要的。

那麼拜登是否會如明居正、范疇、汪浩還有台灣廣大獨派支持者所言，會在上台後出賣台灣？還是他會為了向盟國證明自己的領導力，反而比川普更積極的抵制中共，進而捍衛台灣主權呢？無論是拜登還是川普當選美國總統，台灣人都沒有必要為之崩潰或者欣喜若狂，可是考量到美國在兩岸議題上扮演的角色，筆者還是決定利用這個機會，為各位讀者們分析一下拜登的外交與對華政策。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 拜登的勝利可以被視為歐巴馬路線的復辟

扭轉川普的單邊主義

川普過去四年來的外交政策，其實也稱不上毫無成就，至少美軍確實是在他的領導下，協助庫德族擊敗了伊斯蘭國。在川普任內死在美軍手中的恐怖主義頭子，除伊斯蘭國的巴格達迪外還包括伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼。以色列也在川普的鼓舞下，同阿拉伯聯合大公國、巴林等阿拉伯國家實現關係正常化。中東的和平，總算在川普帶領下出現了一絲曙光。

不只是中東，川普還在新加坡與北韓領袖金正恩實現了歷史性會晤，一度讓人們相信朝鮮半島有和平統一的可能性。然而除了以色列與阿拉伯諸國的關係正常化有可能延續下去之外，其他川普在中東和東北亞推動的變化都只是曇花一現。甚至許多歐巴馬總統時代締造的和平成就，也因為川普的一己之私而被破壞，比如伊朗的關係就是一個例子。

在歐巴馬總統推動下，本來伊朗已經以美國解除經濟封鎖，重返國際社會為條件決定放棄核武。當然站在美國的角度來看，爭取伊朗的目標還不只是促進中東和平，共同對抗伊斯蘭國而已，同時還希望能推動德黑蘭擺脫莫斯科的影響。結果川普上台後，又撕毀了歐巴馬總統與伊朗的協議，把伊朗重新推回俄羅斯的懷抱，重新扮演什葉派恐怖主義輸出國的角色。

至於遜尼派恐怖主義的代表伊斯蘭國雖然被擊垮，可川普居然又二話不說就出賣了長年與美軍並肩作戰的盟友庫德族，導致背後有俄羅斯支持的土耳其在敘利亞壯大。就連川普結交的新朋友金正恩，也在今年炸毀了兩韓聯合辦事處，讓朝鮮半島重新回到過去劍拔弩張的態勢。唯一比較能讓台灣和西方自由世界高興的，似乎是他對中國共產黨的強硬態度。

可沒想到川普一上台，就率領美國退出《跨太平洋夥伴全面進展協定》，放生了一個能在經貿領域上圍堵中共的國際合作框架。川普對中共發動貿易戰，又升高歐盟、加拿大還有墨西哥等盟友的關稅，反而讓美國失去了箝制北京的盟友。他還揚言要解散北約，並將美軍從日韓撤出，仿佛又要把美國帶回第二次世界大戰以前的孤立主義態勢。

整整四年下來，似乎真正受益於川普外交政策的，只有俄羅斯獨裁者普丁而已。就連川普頻繁針對的中共，也因為在調停日韓貿易戰中表現的比美國更為穩重的關係，取得了川普上台前所不可能取得的國際影響力。尤其美國本土還有整個西方世界遭受新型冠狀病毒侵擾後，世人更是質問美國上哪去了，到底還有沒有領導世界的能力？顯見川普留給拜登的確實是一堆尚待解決的爛攤子。

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重返多邊主義的世界

所以拜登上台後，當務之急就是恢復多邊主義的世界，重新建立各國對美國領導力的信心。返回國際建制，就是拜登爭取各國重新信任美國的不二法門，包括巴黎氣候協議、聯合國教科文組織以及世界衛生組織等等。這些組織不只事關人類生死存亡和公共衛生，還是美國和西方世界掌握話語權的關鍵所在，卻全部因為川普的「退群」被拱手讓給中共及俄羅斯。

重新返回國際建制，是拜登替美國奪回話語權的第一步，接下來則是放棄川普的單邊主義路線，讓盟友對美國放心。小布希總統在2003年不顧友邦反對發起伊拉克戰爭的行為，已經讓友邦對美國的單邊主義感到厭惡。沒想到川普上台之後，美國更是變本加厲推行單邊主義，不只忽視友邦權益，還公然跟友邦的權益對著幹。

拜登雖然沒有全然否定小布希，卻深知盟國對單邊主義的厭煩，所以明確表示美國不會再輕啟戰端。未來所有美軍的海外軍事行動，都只將是針對蓋達和伊斯蘭國等恐怖組織而已，不會再有針對其他主權國家的大規模軍事行動。這點看似反川普，卻可能是拜登未來唯一延續自川普的外交政策，即減少發動對外戰爭來讓美國修生養息。

回顧川普四年的外交和國防政策，美國在他領導下還真的沒有對外發動新的戰爭，似乎只是在為小布希和歐巴馬的戰爭擦屁股。尤其是在打擊伊斯蘭國的行動上，他強而有力又迅速的結束了戰爭，唯一讓人留下把柄之處是他出賣了庫德盟友而已。面對俄羅斯在烏克蘭的節節進逼，川普也沒有做出任何強而有力的反擊。

可見川普真正的遺產，反而可能是沒有再以美國之名挑起新的戰爭，只是這個和平的代價，確是美國出賣又疏離了所有的盟邦。而且美國在歐洲、中東與亞洲的敵人卻因為川普的不作為而壯大。所以拜登在不發動新戰爭的同時，也將確保美國的盟友不會再如同川普時代一樣遭到忽視與出賣，以集體安全的模式來因應俄羅斯還有中共的擴張。

他在《為何美國必須再次領導》中，強調自己寧可派少許的特戰部隊和情報人員，也不願意持續派遣大軍進駐海外。顯見拜登對於美國底層民眾不滿政府把資源都用在海外軍事行動，卻忽略本國建設一事有相當瞭解。拜登既然不願意在輕啟戰端，這就意味著未來他將更強化與盟邦的合作來捍衛美國利益，無論是在歐洲還是亞太。

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絕對不會放棄台灣

在文章中，拜登反覆強調北約是美國的安全關鍵所在，只有一個團結的北大西洋公約組織才能遏阻俄羅斯的擴張行動。唯一真正能讓普丁感到害怕的，是建立在自由民主價值基礎上的集體安全體系，所以他堅決反對美國繼續以川普時代的態度對待北約。至於在亞太地區，美國則該維持與日本、南韓還有澳洲的緊密合作關係，以遏止中共的崛起。

台灣讀者們所最憂慮的，是拜登會不會為了討好中共而犧牲台灣的利益？筆者認為，遏制中共崛起從歐巴馬總統末期以來就已經是共和黨與民主黨的跨黨派共識，雙方的差異只是在於用何種方法遏制中共而已。過去歐巴馬總統傾向於與盟友合作，所以才有《為何美國必須再次領導》的架構產生，就是為了要在經貿上遏止中共，對抗所謂的一帶一路。

結果川普率先退出了這個組織，讓美國失去了一個能夠有效遏制中共的多邊合作機制，甚至導致日本和南韓差點倒向北京。所以如何在印太地區建構新的多邊經貿合作體系，並且把新加坡及印度等美國的非傳統盟友納入，將考驗拜登團隊的智慧。不過另外一方面，拜登也不會像川普一樣，完全以強硬的態度對待中共。

從2014年開始，歐巴馬總統執政下的美國就邀請中共參加在夏威夷舉行環太平洋軍演，試圖將中共納入西太平洋的多邊軍事合作體系內。然而川普上台以後，卻又禁止中共繼續參加環太平洋軍演，導致美國和中共的軍事交流遭遇重大挫敗。雖然筆者對拜登是否會重新邀請中共回到環太平洋軍演持保留態度，但仍然相信他會建立一套機制來因應兩岸可能爆發的衝突。

最大的可能性，就是他會回到歐巴馬總統和小布希總統的路線，就是確保台灣和大陸沒有任何一方能片面改變現狀。拜登將堅決反對中共動武，但也不會贊同台灣的執政當局繼續朝向法理台獨的道路前進，所以對於主張「去中國化」的民進黨政府而言，確實很難在未來四年內佔到便宜。可《中華民國憲法》架構下的現狀，筆者相信是還能夠維持的。

至於軍售方面會有什麼進展，我認為他不會放棄對台軍售，但會較川普政府而言更傾向於出售防禦性武器。不過其實無論拜登如何主張，都不會影響台灣未來四年的建軍計劃，因為包括F-16V、M1A2、岸基魚叉、海馬斯以及MQ-9B等台灣所需要的武器，都已經由川普宣布出售給中華民國，國軍接下來只需要擔心如何消化這些系統就可以了。

到底拜登會不會把台灣送給中共，或者壓迫蔡英文總統與對岸談判？筆者認為不需要做太多不必要的猜想，因為就算是川普上台，出賣台灣的機率其實不會比拜登小到哪去。看看他在中東對待庫德族的態度，還有在回憶錄中以筆尖形容台灣，就可以知道川普的連任未必一定會對台灣比較好。與其在此杞人憂天，不如多多瞭解拜登未來的執政團隊有哪些人，才能給台灣帶來真正的幫助。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航