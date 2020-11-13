東南亞移工在台心聲（上）：帶著印尼國旗登上台灣最高峰，我感到非常驕傲
我們想讓你知道的是
「當我終於抵達3952公尺高的地標，我不敢相信自己看到的美景。當我終於帶著自己國家的國旗登上台灣的最高峰，我感到非常驕傲。謝謝和我一起冒險的朋友，謝謝台灣。」
每年，將近有70萬的移工來到台灣，這一待，就是5到8年，而在台灣的這段歲月，成了他們生命旅程中很特別的養分，面對截然不同的文化與生活，他們是如何適應？又是如何看待在台灣的生活？
One-Forty在2019年舉辦了首屆的【移工之聲】（Voice of Migrant）全台灣移工攝影比賽，透過這些攝影作品，我們希望從移工的鏡頭，重新認識他們，也認識他們眼裡的台灣。移工也能透過照片，向台灣人說出自己的故事、視角、觀點，真正的為自己發聲。
在2020年，我們期許這樣的交流能夠延續下去，因此，我們展開了第二屆的移工攝影比賽【移工之聲】，並且將徵件對象擴大至菲律賓國籍的移工，收到了題材更為豐富多元的攝影作品，迴響熱烈。我們最終從兩百多張攝影作品裡精選出 12 張得獎作品，並將此編輯成上、下兩篇圖輯，循著移工的視角，看見移工在海外工作期間，不管是來自生活、工作或與雇主相處時的所思所感。
「永遠為你祈禱，爺爺」
Baim爺爺，他的名字深深刻在我的回憶裡。我和他同住了將近8個月住在一起，照顧他、陪伴他。因為我中文不夠流利，有時候他會生我的氣，但他也會一點一點教我中文。在他小小的房子裡，我們總是待在一起。有時候，當我感到無聊，我會和他聊天，而爺爺也會一遍遍重複他的話讓我能夠聽得懂，我的中文單字量也慢慢增加了。
他突然得了肝癌，而他從來沒有抱怨過自己遭受的任何病痛。他88歲。對我來說，他不是別人，而像我自己的祖父一樣。儘管我們有時候會有小爭論，但是我真心誠意地對待著他。我沒想到他會永遠消失，在那一刻，我卻什麼都幫不上他，我只是無法控制地哭了。我握住他的手，叫他的名字，一邊哭一邊鞠躬。他的雙手冰冷，眼睛閉著，我會永遠記得，在他永遠離開之前，最後一次叫我名字的那一刻。謝謝爺爺，謝謝你所做的一切，我將永遠為你祈禱。
「花上一天，看見水漾森林的湖泊」
這張照片是用SlowSpeed技術來拍的，在南投水漾森林的湖泊。要到達湖面需要花費一些時間，走20公里、大約11個小時，穿越杉林和陡峭的小路。湖泊座落在南投縣與嘉義縣交界處，可以從嘉義阿里山國家公園或是南投的杉林溪出發。除了湖泊外，沿路印象最深刻的是，看到一棵棵的紅松樹，這些松樹被列入台灣政府保護的樹木類別。至少需要一天的時間才能欣賞到湖泊的景色，甚至還要走得快一點。這一趟的旅行花了我兩天兩夜。能夠在台灣旅行，是一項非常難忘的經歷。從這張照片拍攝到今天，我已經走了兩次不同的路線來造訪這座美麗的湖泊。
「帶著印尼國旗，登上台灣最高峰」
登山和冒險一直是我的興趣，直到來台灣工作，我都保持這個興趣。在台灣，我會趁著放假的時候和朋友一起去爬山、露營。透過一起爬山的台灣朋友幫忙，我開始申請登玉山，但前四次的申請都失敗，直到第五次，我終於申請上了。於是我和朋友展開了這趟挑戰的旅程。當我終於抵達3952公尺高的地標，我不敢相信自己看到的美景。當我終於帶著自己國家的國旗登上台灣的最高峰，我感到非常驕傲。謝謝和我一起冒險的朋友，謝謝台灣。
「習慣之後，離別」
我來到這裡許久
我站在這裡許久
累積了許多故事
我有好多的感觸
在地球上我擁抱著希望
在這片土地上我期待不同滋味
為了夢想奔波
為了家人生計
我曾經對你感到疑惑
我曾經為你感到忙亂
現在我漸漸習慣
有你的問候的微笑陪伴
那在早晨友好的微笑
那在黃昏美麗的微笑
直到時間快到了
我們該分別的時刻
我該回到我所來自的地方
我該回去我的家鄉
但是這個靈魂感到不安
但是這個心感到焦躁
彷彿不願離開
彷彿不願回去
也許我的心已經離開這裡
也許我的心已墜入愛河
與美麗的Formosa
與你友善而柔和的微笑
「陽台上，撫慰我的風景」
這張照片是從影片中截下來的圖，這是在台灣工作期間很難忘的景象，我看見一道很完整個彩虹，從一小部分變成一個完整半圓的整個過程。在台灣工作期間，我從來沒有放假過，除了在家之外，就是跟著雇主去醫院，因為我照顧的阿嬤身體狀況不好，無法行走。但很幸運是我雇主的公寓頂樓，有一個很大的陽台，這張照片就是在陽台拍下的。這是我在台灣工作期間很難忘的景象，我看見一道很完整個彩虹，從一小部分變成一個完整半圓的整個過程。這些風景可以安慰我悲傷的心，和工作上的疲憊。
「只要一起，我們都能綻放光芒」
這些燈籠，在黑暗籠罩的夜晚時，會發出明亮的顏色和光。每當我看見這幅景象，我都會想起One-Forty課堂上的那句話：All dreams are created equal。就跟照片裡的燈籠一樣，每一個顏色都不同，但每一個顏色都一樣美麗，只要做自己就好。2017年我第一次在台灣過元宵節時，我在高雄愛河拍下這張照片。我相信每個移工來到台灣都有自己的夢想，我們就像這些燈籠一樣，我們每個人都不一樣，但我們每個人一起，都能在黑暗中發出美麗的光芒、努力實現自己的夢想。
支持One-Forty說更多移工故事
每年，有超過3萬名海外工作者離開家鄉，獨自抵達一個不熟悉的環境，為了實踐夢想，努力工作著。他們就和我們每個人一樣，除了工作之外，還有自己感興趣的領域、熱衷的志業。
因為相信每一個故事都值得被聆聽，One-Forty希望提供一個平台，讓在台灣的移工們利用影像訴說自己的故事，真實呈現他們在這片土地的感受、生活與工作。讓這些跨地移動、為了追求生活目標與理想的人們的故事被聽見與看見，也藉由他們拍攝的視角，拼湊出他們更完整的面貌。
One-Forty一直相信故事的力量，也希望透過每一則溫暖、有深度的移工人物故事，撕下他們身上的標籤，看見「移工之外」的多元面貌。你也是喜歡聽故事的人嗎？如果你也相信故事的力量，現在，就加入我們 ，支持我們訴說更多真實而溫暖的移工故事。
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本文獲作者授權刊登，原文請見：【移工攝影圖輯】用鏡頭說話，東南亞移工在台灣的心聲（上）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒