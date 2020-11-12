全民盟在聯邦議會搶下近400個席位，緬甸睽違5年首次出現穆斯林議員

11月8日舉辦的緬甸議會選舉已順利落幕，完整官方開票結果預計在本週才會公佈，雖然新冠肺炎疫情在緬甸並未緩和（截至本週三，緬甸新冠肺炎確診人數為64453），不過根據緬甸選舉委員會（UEC）週三估計，本次約有3千7百萬名合格選民，投票率高達70％以上。

這次選舉共有5639名候選人，爭取315席下議院席位 、161席上議院席位 、612席省邦議會席位和29席少數民族席位。

在軍方握有上下議會25％的保障席次前提下，一個政黨必須要在上下議會贏得322個席位才能組成政府。週三，以翁山蘇姬為首的執政黨全民盟表示，全民盟迄今已在聯邦議會中獲得近400個席位。而根據《伊洛瓦底報》報導，具有軍方色彩的鞏發黨拿下21席，撣族民主黨（SNLD）拿下13席，若開民族黨（ANP）拿下8席，孟團結檔（MUP）拿下5席。

Photo Credit: AP / 達志影像 緬甸選務人員開票中

在本次大選中，西圖貌（Sithu Maung，譯音）也成為緬甸睽違5年首次出現穆斯林議員；目前穆斯林占緬甸全國人口約4%，代表全民盟的西圖貌為該黨推出僅2名穆斯林候選人之一。

《中央社》報導，西圖貌在投票所親眼看到選民對他的反應，就知道勝利在望，但最後得以在仰光市中心選區拿下高達8成票數，還是讓他十分激動；西圖貌的選區是緬甸族裔最多元的選區之一，約3萬名居民中，佛教徒、穆斯林人數不相上下，其他還有若開人（Rakhine）、華裔以及印度裔。

西圖貌簡樸的辦公室，設在一座搖搖欲墜的建築物內，他在裡面受訪時告訴法新社：「大家在我經過他們的房子時鼓掌喝采，還喊我的名字。」

西圖貌承諾說：「我會為各種宗教的人做事，特別是遭到歧視、受到壓迫，或被剝奪人權的人。」但西圖貌不願公開評論羅興亞難民問題。羅興亞人在緬甸遭受迫害，重創了翁山蘇姬在國際社會眼中的形象。

Photo Credit: AP / 達志影像 全民盟支持者選舉日當天聚集在全民盟總部外

《美聯社》報導，雖然翁山蘇姬所領導的全民盟應能再次獲勝，不過相較於2015年全民盟和少數民族政黨的合作關係，這次關係卻大不相同。少數民族政黨在緬甸邊境地區很受歡迎，2015年，為讓票數集中在全民盟以對抗鞏發黨，當時許多少數民族政黨並未參與選戰，然而，翁山蘇姬上台後未能給予少數民族更大的自治權，使不少少數族裔失望，而在西部的若開邦，訓練有素的阿拉干軍則已成為近年來最大的軍事脅。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒