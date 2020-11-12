「人大決定」DQ港泛民4議員，英美台德政府關注

香港政府昨宣布，根據中國全國人大常委會決議，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌即時喪失立法會議員資格，多地政府表態關注。

香港政府昨日執行中國全國人民代表大會常務委員會的決定，取消泛民主派楊岳橋等4名議員的資格（DQ，取消資格），19名泛民議員隨即宣布將集體總辭，以抗議北京取消議員的資格。

美國

（中央社）美國白宮國安顧問奧布萊恩今天發表聲明，譴責中國當局取消4名香港泛民主派立法會議員資格（俗稱DQ），並指出「一國兩制」已成為中共在香港擴大一黨專政的遮羞布。

奧布萊恩（Robert C. O'Brien）發出聲明表示，北京的作法無疑是中國共產黨公然違反其根據中英聯合聲明作出的國際承諾，與其對香港人民在包括香港基本法下的承諾。「一國兩制」現在僅是中共擴大在香港一黨專政的遮羞布。

奧布萊恩並指出，美國將持續透過「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）、「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）與「香港正常化行政命令」（Executive Order on Hong Kong Normalization）所賦予的所有權力，查明與制裁須為消滅香港自由負責任的人。

英國

（中央社）英國外相藍濤文（Dominic Raab）今天譴責這項決定，並稱中國此舉是「對香港高度自治和自由的進一步攻擊」。

藍濤文表示：「這種騷擾、壓迫及取消民主反對派人士議員資格的行動，損害了中國的國際聲譽，破壞了香港的長期穩定。」

德國

（中央社）德國也譴責這項決定，認為北京此舉將「掏空香港的多元和言論自由」。

德國外交部在聲明中表示，自從《港區國安法》實施以來，香港的多元和言論自由就被掏空，讓德國感到高度憂心，如今4名反對派議員被取消資格是延續這個趨勢。

聲明中強調，自由和公正的選舉是香港公民的權利，港人並享有基本法保障的自由和權利，這些自由和權利必須受到尊重，香港必須維持高度自治，這是中國對國際社會的義務。

德國政府呼籲港府在遵守民主原則的前提之下，盡快舉行立法會選舉。

台灣

（中央社）而台灣陸委會則表示，此舉形同「褪去羊皮的狼」，以國安之名任意宰制香港立法會，罔顧民意、侵害港人權利。

大陸委員會下午透過書面表示，民主社會的立法機關，應包容多元意見、允許不同看法。北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，印證「一國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。

陸委會並強調，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，當局濫加箝制港人政治權利與民主自由，不但無助於香港情勢穩定，將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任。

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責任編輯：Alvin

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