高雄修法通過「所有肉品瘦肉精零檢出」，然而相關條例明年將直接無效

高雄市議會在國民黨團的主導下，昨（11）日通過《高雄市食品安全衛生管理自治條例》修正案，規定所有肉品的瘦肉精一律需要零檢出。陳其邁則表示，希望公共衛生規定全國一致，盼中央統一解釋。

然而衛福部10月底便曾發出公文給各縣市政府，提醒地方政府的瘦肉精零檢出若抵觸中央法規，明年將直接無效。

國民黨以人數優勢，三讀通過高雄市瘦肉精零檢出

《聯合新聞網》報導，在國民黨團的主導下，高雄市議會昨日下午通過《高雄市食品安全衛生管理自治條例》修正案，明定高雄市所有肉品中，瘦肉精都要零檢出。

修正案通過之後，民進黨團指責國民黨團把科學問題政治化，要國民黨團向市民道歉；國民黨團指向市長陳其邁，強調自治條例修正案通過之後，可為陳其邁團隊明（2021）年1月1日之後，對肉品以10倍力量去檢測的後盾。

《自由時報》報導，國民黨團的版本參酌台北市、新竹縣、台中市等縣市，除了明定高雄市販售的豬肉及相關製品，不得檢出乙型受體素（瘦肉精），同時也一倂增列處罰機制及提高罰款金額，由原來處2萬以上、10萬以下的罰鍰，加重為6萬以上、10萬以下罰鍰。

經過議員討論，陸淑美裁示逕付三讀，將販售的豬肉及相關製品，修改為販售的肉品及相關製品，最後無異議通過。

《ETtoday》報導，除了高雄，目前訂出瘦肉精零檢出自治條例的縣市，還包括台北市、台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣等縣市，至於新北市、桃園市、台南市則待議會審查通過。

議會通過肉品萊劑零檢出，陳其邁盼中央統一解釋

（中央社）高雄市議會昨天通過自治條例修正案，要求肉品不得檢出乙型受體素，否則開罰。高雄市長陳其邁今天表示，公共衛生規定全國應一致，否則一國多制，恐衍生爭議，盼中央統一解釋。

陳其邁上午赴高雄市議會接受市政總質詢，會前接受媒體聯訪時指出，地方制定自治條例屬於議會權責，有關法令適用，按照地方制度法，須送中央備查，所以要由中央統一解釋法令是否適用。

陳其邁說，此案因涉及公共衛生政策執行，規定應具全國一致性，否則一國多制，恐怕會在法律的施行及適用上衍生爭議，希望中央能統一解釋。

高雄市議會昨天三讀通過《高雄市食品安全衛生管理自治條例》修訂案，明訂高雄市販售「肉品」及相關產製品，不得檢出俗稱瘦肉精的乙型受體素，違者可開罰新台幣6萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止；情節重大者，得處6個月以上、1年以下停業處分。

多個縣市的自治條例規定萊克多巴胺零檢出，恐牴觸中央法規。衛福部次長薛瑞元10月28日在立法院答詢時表示，已善意提醒地方自行檢討，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布自治條例無效。

地方萊劑零檢出抵觸中央法規，衛福部：明年將直接無效

雖然目前高雄及部分縣市通過瘦肉精零檢出的自治條例，然而衛福部曾發公文、而次長薛瑞元亦在10月底表示，地方政府的瘦肉精零檢出若抵觸中央法規，明年將直接無效。

《ETtoday》報導，薛瑞元10月28日受訪時曾表示，依照《食品安全衛生管理法》，動物用藥的殘留容許量是由中央主管訂定。

《聯合新聞網》報導，薛瑞元指出，中央訂定的萊克多巴胺殘留容許量，從明年1月1日開始生效，地方政府現在若訂定零檢出仍為有效，但要開始檢討，否則到明年將會抵觸《食品安全衛生管理法》而直接無效。

明年將會用公告方式處理，不是直接撤銷地方自治條例，否則中央、地方法規不同，民眾或業者也將無所適從。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡