「菲美友誼和同盟萬歲」，杜特蒂二度延後終止菲美軍隊互訪協定

（中央社）菲律賓外交部長陸辛11日表示，在總統杜特蒂指示下，他已向美國傳達菲律賓希望將菲美「軍隊互訪協定」終止期限再延長半年。

菲美兩國於1998年簽署「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement, VFA），重申菲律賓和美國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲國，以及美國軍方人員入境菲律賓時不需護照和簽證等，被視為菲美同盟的重要軍事協定之一。

不過，菲律賓於2月11日知會美國，將退出軍隊互訪協定。根據原訂期程，協定將於美國政府收到通知的180天後廢止。

直到6月1日，菲律賓再向美國發出外交照會表示，希望暫緩終止菲美軍隊互訪協定6個月，並可在菲律賓要求下，將廢止期限「再延長6個月」。

菲國外交部網站11日公布陸辛（Teodoro Locsin Jr.）致美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）外交照會內容。

這份照會寫道：「關於南中國海任何主要角色的行為，像是什麼可以和不能做、什麼會被和不被接受，過去4年南中國海已從強權意圖不明（的區域）之一，轉變為具有可預測性並招致穩定（的區域）之一。」

陸辛表示：「明確性和實力從未構成威脅。是混亂和懸而未決加劇了風險。」

文中寫道，南海「重拾穩定和安全很大部分歸功於我們兩國政府在同一時期展現靈活的外交、明確的政策表述、對實力的堅定態度結合可靠的分寸，以及務實的國安建議」。

陸辛說，為表示讚賞肯定，杜特蒂（Rodrigo Duterte）「指示我以得宜的禮節傳達他的決定，將推遲廢止軍隊互訪協定（的時間）再延長6個月，讓我們能對我們在共同防禦上如何前進，找到更強化、互利、雙方認同，且更有效和長遠的安排」。

照會最終寫道：「菲美友誼和同盟萬歲。」

一般認為，杜特蒂下令終止菲美軍隊互訪協定，與他的親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）赴美簽證遭取消，以及美國參議員一再施壓，要求釋放杜特蒂「掃毒戰」主要批評者、菲國參議員德利馬（Leila de Lima）有關。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）8月曾說，針對美國和其他國家在南海軍事演習，杜特蒂已下令，在菲律賓12海里領海之外，禁止菲國軍隊參與他國南海演習。

對此，菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）4日表示，菲國政府將持續評估情勢，隨著局勢發展，將再次考慮參與他國南海聯合軍演。

不過，他表示，菲國政府將持續評估情勢，「隨著局勢發展，我們將再次考慮它們（參與南海軍演）」。

另一方面，菲國國防部11日發布新聞稿表示，國防部昨天舉辦線上論壇討論西菲律賓海議題。

新聞稿說，雖然菲國軍方持續透過海空巡邏、沿岸監控和戰力建設等方式保護菲律賓領土，但針對南海海事爭議與挑戰，「沒有純粹的軍事解決之道」，外交途徑和全國跨部門努力「對國家更有效且有益」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範