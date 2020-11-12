舉辦國殤紀念儀式遭爆裂物攻擊，法國駐沙烏地阿拉伯大使籲民眾提高警覺

每年11月11日是英、法等國紀念第一次世界大戰的「國殤紀念日」，昨（11）日法國在沙烏地阿拉伯（港譯「沙地阿拉伯」）吉達一處公墓舉辦的紀念儀式遭到爆裂物攻擊，目前已知有4人受傷。法國外交部發表聲明譴責攻擊行為是懦夫，駐沙烏地阿拉伯的法國大使也已提醒法國民眾提高警覺。

已知4人受傷，法外交部譴責攻擊行為「懦夫」且無正當性

《ABC新聞》報導，法國外交部表示此次攻擊發生於正在沙烏地阿拉伯城市吉達舉辦的紀念儀式上，活動裡有各國的大使，而攻擊是來自一個爆裂裝置。

一名希臘官員告訴《路透社》已有4人受傷，「在吉達一個非穆斯林的公墓傳出爆炸聲，有4人輕傷，其中一名是希臘人」。

法國外交部發表聲明，表示參與紀念儀式的大使譴責這樣懦夫的攻擊，並表明這樣的行為毫無正當性可言。

攻擊時間靠近演講尾聲，法駐沙烏地阿拉伯大使籲法國民眾提高警戒

《紐約時報》報導，目前沒有傳出法國公民受傷消息，也尚無法確定法國是否被針對。然而，法國駐沙烏地阿拉伯大使Ludovic Pouille已在推特上發文表示，在這情形下，有必要提醒法國在沙烏地阿拉伯的居民和遊客將警覺提到最高。

? Chers compatriotes en Arabie Saoudite, après la nouvelle attaque terroriste contre nos intérêts à #Djeddah, je vous invite ? à la plus grande vigilance.

Soyez assurés du plein engagement des équipes de l'Ambassade @FranceinKSA et du Consulat @FranceaDjeddah à vos côtés.

???? pic.twitter.com/e1CTt7NpPo — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) November 11, 2020

參與紀念儀式的領事館員工納蒂雅・珈雅（Nadia Chaaya）告訴法國新聞媒體《BFMTV》，這次攻擊發生的時間正好靠近領事演講的尾聲。

「我們聽見了爆炸的聲音」，珈雅說，「一時激動之下，我們並不真的了解現場狀況，但我們感覺到我們是攻擊的對象，因為我們隨即見到了煙霧，也陷入了恐慌。」

法駐吉達領事館保全上月曾遭攻擊，犯案動機仍有待釐清

《ETtoday新聞雲》報導，這已經是吉達數周內發生的第2起攻擊事件，上月底也有一名男子突然襲擊法國駐吉達領事館外的保全，但犯案動機不明。

每年11月11日是英聯邦國家、法國等國家的「國殤紀念日」，目的是紀念在第一次世界大戰、第二次世界大戰等戰爭中犧牲的軍人與平民，在部分國家又被稱為「退伍軍人紀念日」、「和平紀念日」等。當天也是第一次世界大戰停戰102周年。

由於法國10月才發生教師展示穆罕默德諷刺漫畫遭斬首，隨後也有幾起攻擊事件，《華盛頓郵報》報導，法國總統馬克宏上個月接受《半島電視台》訪問時，表示設法降溫法國和穆斯林國家間日益升高的緊張關係。

馬克宏說他可以理解這些透過行動所傳達的心情，他予以尊重，但在捍衛表達自由上他拒絕讓步。「我會一直捍衛在我的國家可以發言、寫作、思考和繪畫等各種自由。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡