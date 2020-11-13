歐巴馬政府的外交政策已證明失敗，那拜登會為台灣而戰嗎？

文：Alexander Görlach（卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，也是劍橋大學宗教與國際研究學院的高級助理研究員。這位語言學家和神學博士曾在2014－2017年在哈佛大學做研究員和訪問學者，2017年至2018年在國立台灣大學和香港城市大學進行學術訪問）

川普（Donald Trump）政府對違背國際條約的中國採取了異常強硬的立場，也得到了美國許多民主黨人的支持。在川普執政時期，儘管美國政局內訌嚴重，但是香港和台灣，則是共和黨和民主黨之間為數不多的無爭議議題之一。這兩個地方都受到北京的強大壓力和威脅。

因此，兩黨在國會中就共同採取措施，反對中國的侵犯人權行為達成一致。

喬・拜登（Joe Biden）肯定不會像川普在競選期間對他所抹黑的那樣，為了討好北京、順從共產黨，關閉美國的基督教會，並讓人們學習中文。情況可能恰恰相反，因為歐巴馬（Barack Obama）政府注重聯合的外交政策已被認為是失敗的。北京鋪開紅地毯迎接德黑蘭宗教領導人，而前往華盛頓訪問的達賴喇嘛不得不走工作人員通道的時代將會徹底結束。

在國際組織中的影響

此外，為了在中國面前保持自己的應有地位，美國必須重新獲得並擴大其在國際機構中的作用。在過去的四年裡，中國在聯合國機構中的影響力增強。聯合國內宣傳的是中國版的「人權」，將所有公民自由排除在外。在新冠疫情爆發的初期，北京利用其在世界衛生組織的權力對疫情輕描淡寫。因此，對一意孤行的中國只能通過世貿組織來施加大部分壓力。

對於拜登政府來說，最重要的話題是台灣。這個獨立、民主的島國受到來自北京的吞併威脅。

川普令美台關係前所未有的提升，在他之前的四十年中，沒有一位總統可以與其相比及。早在台灣的經濟份量還大於中國的年代，美國就在為台灣提供安全保障。但是川普執政期間，並沒有對這一安全保障給出明確的定義。例如：如果台灣受到中國的進攻，美國是否進行軍事干預？

台灣的戰略意義

拜登政府必須從一開始就確定他們是否準備為了台灣而戰。對於美國而言，台灣不僅是直接抵禦一水之隔的共產中國的堡壘，而且還是全世界最大的計算機晶片生產地之一。但最重要的是，台灣是一個民主夥伴，在東亞與韓國和日本一起與全世界的民主國家構成了一個友好軸心。

隨著川普的敗選，一個吹捧專權者、蔑視民主制度的人將退出政治舞台。這是一個好消息。為了給民主自由秩序的重新強大和可持續發展奠定基礎，其繼任者的下一步將是決定性的。

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