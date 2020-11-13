川普不斷突出台灣讓中國難看，導致「台灣川粉」對選舉入戲太深

台灣在國際政治上地位特殊，長期以來和美國關係密切，美國政壇風吹草動，台灣人敏感是正常的，但要像2020年美國大選用情這麼深，實屬少見。原因很簡單，因為台灣人喜歡川普（Donald Trump）。

川普在美國內政上可能有諸多爭議，但台灣人並非美國人，對他的喜愛只有一個原因，就是欣賞他對中強硬的政策。過去幾任美國總統，對中強硬的也在多所有，但要表達得這麼直接，大概川普之外前無古人，後無來者了。

2016年他在台灣輿論還被「川普驚奇」的押錯寶討論弄得暈頭轉向之時，就和台灣總統蔡英文通了電話，川普說，我們每年賣那麼多武器給台灣，通個電話不行嗎？

綜觀1978年美國和中華民國斷交後，台灣官方就沒有和美國總統有任何直接聯繫，頂多是在總統卸任之後有一些往來。但美國總統卸任之後影響力多半大大降低，對台灣的國際處境幫助有限。川蔡通話時川普雖然只是候任總統，但因為即將上任，自然引起不少話題，也讓台灣人對這位特立獨行愛發twitter的美國總統有了好印象。

後來的川普政府，啟動了美中貿易戰的按鈕，接著對中國不斷施壓，看似準備遏制中國不斷擴張的趨勢。事實上，這樣的討論確實是美國主流意見，在歐巴馬（Barack Obama）執政的後期，美國也確實用了「重返亞洲」、「亞太再平衡」的概念，在駐軍、經貿等諸多議題上，再次介入過去被認為排序在歐洲、中東之後順位的亞洲，希望維持美國在亞洲地區的超強影響力，讓中國、日本、印度、澳洲等中型國家維持均衡態勢。

川普的做法不一樣，川普重返亞洲的方式，幾乎是以擊潰中國作為目標，讓中國影響力更弱於日本、印度和澳洲等國，更不能再有稱霸野心。為了完成這個目標，川普確實將台灣當作重要的棋子，不斷在各種場合突出台灣的角色，就是要讓中國難看，卻又無法回擊，來描繪中國其實「外強中乾」的國際形象。

邀請前台灣駐紐約大使出席聯合國大會、默許國會推動友台法案、派出高級官員訪問台灣、軍售其實具有攻擊能力的「防禦性武器」給台灣，都是川普遏中政策的反應。

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對於川普的好意，台灣最聰明的做法，當然是在風起時跟著風走。友台法案不僅有宣示效果，也有強制性可供未來遊說；具有攻擊能力的防禦性武器有助於強化不對稱戰力，對武力犯台有嚇阻效果。台美經濟的更深化合作，有利於台灣產業不用憂慮貿易戰襲擊，也讓有野心的廠商更有機會做好全球佈局避險。

這些發展，都是有利於台灣的獨立自主能力，台灣自然是要趁著川普在任時「能撈就撈」。

如果真的換上拜登（Joe Biden）當總統，回到歐巴馬時代比較消極遏制中國崛起的做法，雖然美國支持台灣這個方向可能已經主流化不會改變，但「友台」的方式可能就沒那麼直接，台灣人的感受就不會那麼強烈。此外，貿易戰、科技戰如果稍微鬆綁，會給中國帶來新的戰略機遇期，讓中國可以休養生息。對台灣來說，越強大的中國自然是越難抵抗的對象，因此也必須在中國的戰略機遇期內進一步強化自己的各項能力。

大多數的台灣人民，對國際政治的感受很直接。美國的明助或者暗助，影響的是台灣人民的觀感。直觀地想，川普連任可以讓支持台灣的氣氛持續下去，不確定性比較小；而拜登當選緩和了遏制中國的方向，不確定性就會增加。

以理性來說，台灣人喜歡川普其實是一個對既有秩序滿意的結果。但反過來說，川普並不是一個確定的人，就像他當初剛剛當選，大家覺得世界末日要來了，結果和大家預期完全相反；相比之下，拜登反而好預測，這也是台灣政治界普遍對拜登當選並沒有驚奇感、錯愕感或向民間社會那麼激烈反應的原因。

不過最近的觀察中，也發現有關美國選舉舞弊的小道消息很多，有些是川普陣營那邊傳出來的，但也有很多資訊來源不明，尤其是來路不明的中文資訊很多。這類訊息在台灣的社群媒體流傳，也讓「台灣川粉」越發忿忿不平。

其實這類訊息應該要小心，可能很多都是中國加工製造，目的並非為川普出氣，而是想要製造美國、台灣內部的對立爭議。雖然對台灣來說，誰當選畢竟也是美國總統並非台灣總統，但入戲太深的「台灣川粉」喪氣，甚至去洗板AIT，或者蔡英文恭賀拜登的推特，都是製造混亂的機會。台灣常常自稱「民主前線」，對於假訊息的識讀既然經驗豐富，也務必要更謹慎一點，不要給中國見縫插針的可乘之機。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航