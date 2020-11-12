美國疫情「入秋警報」：全國單日確診近14萬，紐約州下令餐廳晚上10點打烊

（中央社）美國紐約「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情惡化，州長古莫11日下令，餐廳、酒吧、健身房每晚最遲10時必須打烊，民宅聚會上限10人，時隔多月再度頒布擴及全州的防疫限制措施。

入秋後疫情再度拉警報，13日起餐廳、酒吧、健身房晚上10點後不得營業

紐約都會區春季慘遭武漢肺炎肆虐，自此以嚴格手段防止疫情捲土重來，成為全美防疫模範地區之一。但美國入秋後疫情迅速升溫，紐約與鄰近的新澤西、康乃狄克州難置身事外，疫情再度拉警報。

從武漢肺炎檢測呈陽性反應比率觀察，紐約州整個夏季保持在1%左右，10日達到2.93%；全州1628人染疫住院，創6月中旬以來新高。

古莫（Andrew Cuomo）為此宣布，美東時間13日晚間10時起，餐廳、酒吧、健身房與其他有販酒執照的場所每晚10時至次日清晨5時不得營業；每晚10時以後，餐廳可繼續提供外賣或外送服務，但不得販酒。

此外，民宅室內與戶外聚會人數不得超過10人。

群聚感染溫床：天氣轉涼加上轉戰家中開派對

古莫在新聞稿中表示，從接觸者追蹤發現，販酒場所、健身房、民宅室內聚會是3大病例來源。防疫必須搶先病毒一步，如果確診率開始攀升，逐步恢復的經濟活動就要慢下來。

紐約州夏季疫情降溫後，逐步恢復一度因防疫被迫停擺的經濟活動。這段期間，餐飲業成為防疫重點，紐約客暑期群聚餐廳與酒吧外飲酒作樂，古莫一度震怒，要求嚴加取締後違規情形收斂，但許多人開始轉戰家中開派對，形成群聚感染溫床。

Photo Credit: AP / 達志影像 民眾在紐約市皇后區特拉弗斯公園（Travers Park）排隊等待接受武漢肺炎檢測的畫面。

全美疫情邁向第3波高峰，已連續9天單日確診數破10萬

全美疫情邁向第3波高峰，單日新增確診人數屢創新高；紐約州疫情相對穩定，但不敢掉以輕心。古莫10月底宣布，從外州抵達的民眾須出示武漢肺炎檢測陰性反應證明，居家檢疫3天後接受二次檢測，呈陰性反應才能結束原本14天的隔離。

古莫今天與媒體通話時形容，紐約就像是疫情「波濤上的一艘船」，他要求地方政府嚴格執行最新防疫措施。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）近期不斷發出疫情警告，他公布，紐約市7天移動平均確診率已達2.52%，創6月上旬經濟重啟以來新高，並在推特發文：「這是我們阻止第2波疫情的最後機會。我們可以辦到，但我們必須立即行動。」

美國在今年3月爆發第一波疫情，而在6月各地初步解封後出現第二波疫情高峰，入秋後全美疫情此刻邁向第3波高峰。

《CNN》報導，武漢肺炎單日確診數再度在美國創下新高，11日目前已知的確診數為14萬543例，並可預期此數據在星期三結束前會更多。11日也是美國單日確診數突破10萬的連續第9日，第二高的確診數為10日的13萬6325例。

白宮武漢肺炎工作小組在這星期也再度對疫情惡化的州發布警訊，建議這些州加強篩檢。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡