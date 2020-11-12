【關鍵時事】中國國民黨不應該參加人權委員會？小心誤打自家人

人權公約施行監督聯盟與各黨派的立委，這幾天舉辦了場宣示要在立法院設立「人權委員會」的記者會。這樣的委員會究竟是不是宣示性大於實際意義仍待討論，但基進黨立委陳柏惟在會中的一席話，卻引發了各界關注。

這場記者會，包括時代力量黨團總召邱顯智、國民黨立委李貴敏、民眾黨團總召賴香伶、民進黨立委蔡易餘、洪申翰以及陳柏惟皆有出席，但席間陳柏惟發言表示「沒有針對個人，我認為中國國民黨，不應該參加這個委員會」，之後即離開會場。

受訪時，陳柏惟再三強調他是「對黨不對人」，基進黨也舉出國民黨刁難促轉會代理楊翠等案例，認為國民黨沒有資格談人權。

雖然基進黨前身「基進側翼」創立之初，就是要走出一個比民進黨更極端的路線，好讓民進黨可以留在輿論上比較中間的位置，但這種用黨派對人一刀切，認為「只要是國民黨就不能討論人權」的論述，其實可能具有盲點，甚至打傷自家人。

故且先不論在一黨獨大時代只有一個選擇，下野後才創黨明志的李登輝前總統，今天坐在游錫堃身邊的立法院秘書長林志嘉，在2001年脫黨參選立委被國民黨開除黨籍之前，也是長期的國民黨黨員，之後在選舉時改與民進黨整合、受民進黨器用。

Photo Credit: 中央社 左為立法院秘書長林志嘉

在陳柏惟的眼種，這樣的林志嘉不配談人權？還是民進黨放了一個沒人權概念的人在立法院長身邊呢？

除了林志嘉，曾是總統蔡英文核心支持者的立委陳明文、陳柏惟本人也常上節目的周玉蔻，皆有長期的國民黨背景，他們是否都不該走進這間會議室？反過來說，現在掛著國民黨籍，但曾是民進黨重要成員的鄭麗文和李永萍，會因為今天的他們掛著國民黨徽，就抹滅他們社運時代國大代表或婦女部的貢獻嗎？

再把鏡頭拉遠些，曾是民進黨戰將但因不受重用反目成仇的陳文茜，今日活躍於友中的系列媒體，至今也沒有加入國民黨，但因為他的政黨經歷，就可以比曾在立院推動「家暴被害人權益」法規的李貴敏，更適合談人權嗎？這還不包括一生國民黨，但在太陽花學運期間堅持不動用國會警察權，實質促成那一波台灣人覺醒運動的王金平前院長。

Photo Credit: 中央社

中天政論節目後方的看板，常出現一個黨派光譜圖，寫著大大的「無黨籍佔台灣人數94%」，包含謝寒冰在內的許多名嘴也會壓上「無黨籍」，藉此將自己操作成「中道中立」的樣貌。

明明立場南轅北轍，但陳柏惟把黨籍放在一切事物前面的做法，似乎也落入了這個陷阱，人當然可以對黨派有定見，歷史背負的許多原罪也不該抹滅，但只考量單一面向卻忽略個體在其中的角色與行為，反會因此見不到背後真正的利益關係，甚至可能因此讓錯的人進到會議室，坐上不該坐的位子。

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核稿編輯：翁世航