世衛大會視訊狀況多、官方臉書也拒台灣，網友以創意傳達「Taiwan Can Help」

世界衛生大會(WHA,以下簡稱世衛大會)自9日開始以視訊方式復會,截至目前為止已有13個理念相近國家與友邦在發言時直接提及台灣表達支持。而面對世界衛生組織(WHO) 在臉書粉專疑似封鎖「Taiwan」相關字句的留言,網友也發揮創意採取文字變體或切換語言的方式突破重圍。

網路基礎設備落差明顯,許多與會國家無法連線或聲音中斷

(中央社)世衛大會進入第3天視訊會議,各國因時區不同及網路設備落差,今年屢見無法連線或聲音中斷干擾會議進行,但即使如此,累計已有美日及友邦計13國強力為台灣發聲。

世衛大會11月9日起至14日以視訊方式復會,今天進入第3天議程,討論包括強化預防突發衛生事件、防範流感以及消滅小兒麻痺症等項目,從上午開始開會以來各國踴躍發言,直至傍晚仍很多國家線上要求針對特定項目發言,但主席最後裁示明天繼續討論。

今年世衛大會因「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,以下簡稱武漢肺炎)改採取視訊方式,但全球近200個會員國不但位處不同時區,網路基礎設備落差更是明顯,連3日以來會議許多國家因無法連線或聲音中斷,會議主持人只能一再重新安排發言順序。此外今天也有許多國家發言超時,主持人不斷提醒籲趕快結束發言,會議進行受到不少干擾。

海地、吐瓦魯發言提到台灣,計13個理念相近國家發言相挺

世衛大會在客觀因素不佳下復會,但3天會議中,包括美國、日本、貝里斯、史瓦帝尼、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、諾魯、瓜地馬拉、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯及海地等共13個理念相近國家及友邦以直接提到台灣方式強力支持。

其中海地今天發言時表示,國際社會盡快動員,才能實現全民健康覆蓋等衛生健康目標,此外也不能遺漏任何一人。海地並感謝提供防疫協助的國家,例如台灣,與其它國家一起要求讓台灣積極參加世衛活動。

另外,吐瓦魯在提供給大會的書面發言中表示,優先考慮政治而不是全球衛生,會破壞世界衛生組織(WHO)的聲譽。且排除台灣更是與改善全球健康共同努力背道而馳,因此至關重要的是,必須讓台灣積極參與國際社會,並在世衛大會上獲得觀察員地位。

世衛大會是世衛組織最高權力機構,每年開會一次以決定世衛組織政策方向。2009年起至2016年,台灣連續8年受邀以觀察員身分參與世衛大會;但因中國打壓,台灣2017年起連4年未能獲邀參與。

WHO臉書粉專疑封鎖「Taiwan」字樣,相關訊息無法順利送出

立法委員陳柏惟今日凌晨在臉書發文,並張貼實際在WHO直播影片下方留言「Taiwan」和「Taiwan can help」均無法成功送出。

雖然有網友聲稱若是把字連在一起,變成「TaiwanCanHelp」就能成功留言,但根據《自由時報》實際測試,即使連在一起也無法順利留言。時代力量國際部主任劉仕傑也於其臉書粉絲專頁張貼實測結果,包含「Taiwan can asssit」、「Taiwan does help」等相關字句皆無法成功送出留言。

網友如何發揮創意,突破臉書攔截重圍?

民進黨立委王定宇在臉書發文批評WHO的臉書採取中共式管理,竟然篩選刪除跟台灣有關的留言,但是台灣不是中國的一部分、台灣人創意無限,鼓勵大家發揮創意到WHO臉書留言。王定宇提供的解方是將每個字母以圓圈匡起來的「ⓉⒶⒾⓌⒶⓃ ​ ⒸⒶⓃ ​ ⒽⒺⓁⓅ」。

《Newtalk新聞》報導,許多網友展現創意來突破攔截,如使用顏文字「Taiωan can help! 」、藏頭「This Awesome Island Will Assist the Nations Can help!」、甚至是用財哥體「Tai...wan Ca...n He...lp」。也有人將「Taiwan Can Help」翻譯成俄文、泰文來留言,也都成功突破攔截。

《三立新聞》報導,世衛大會直播發布僅11小時,就已經湧入大批網友洗版留言。網友還發揮創意,用文字變體或改變語言留言的方式,像是「T@!wan c@n help」、「China can't help」等,向WHO發出抗議,讓世界都看見台灣的「軟」實力是不容小覷的。

外交部長:德不孤必有鄰,已透過管道傳達台灣態度給WHO

《ETtoday新聞雲》報導,外交部長吳釗燮今(12)天在立法院外交國防委員會備詢時表示,台灣是世界的良善力量,要持續下去讓世界看到,德不孤必有鄰,一定會有更多人來支持台灣。

吳釗燮在答詢民進黨立委趙天麟時表示,WHO封鎖留言,國人同感憤怒,很遺憾WHO秘書處用這種方式審查,我們嚴重抗議,已經透過管道傳達我們的態度給WHO。

延伸閱讀:

新聞來源:

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:黃筱歡