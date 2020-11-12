世衛大會視訊狀況多、官方臉書也拒台灣，網友以創意傳達「Taiwan Can Help」

世界衛生大會（WHA，以下簡稱世衛大會）自9日開始以視訊方式復會，截至目前為止已有13個理念相近國家與友邦在發言時直接提及台灣表達支持。而面對世界衛生組織（WHO） 在臉書粉專疑似封鎖「Taiwan」相關字句的留言，網友也發揮創意採取文字變體或切換語言的方式突破重圍。

網路基礎設備落差明顯，許多與會國家無法連線或聲音中斷

（中央社）世衛大會進入第3天視訊會議，各國因時區不同及網路設備落差，今年屢見無法連線或聲音中斷干擾會議進行，但即使如此，累計已有美日及友邦計13國強力為台灣發聲。

世衛大會11月9日起至14日以視訊方式復會，今天進入第3天議程，討論包括強化預防突發衛生事件、防範流感以及消滅小兒麻痺症等項目，從上午開始開會以來各國踴躍發言，直至傍晚仍很多國家線上要求針對特定項目發言，但主席最後裁示明天繼續討論。

今年世衛大會因「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）改採取視訊方式，但全球近200個會員國不但位處不同時區，網路基礎設備落差更是明顯，連3日以來會議許多國家因無法連線或聲音中斷，會議主持人只能一再重新安排發言順序。此外今天也有許多國家發言超時，主持人不斷提醒籲趕快結束發言，會議進行受到不少干擾。

海地、吐瓦魯發言提到台灣，計13個理念相近國家發言相挺

世衛大會在客觀因素不佳下復會，但3天會議中，包括美國、日本、貝里斯、史瓦帝尼、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、諾魯、瓜地馬拉、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯及海地等共13個理念相近國家及友邦以直接提到台灣方式強力支持。

其中海地今天發言時表示，國際社會盡快動員，才能實現全民健康覆蓋等衛生健康目標，此外也不能遺漏任何一人。海地並感謝提供防疫協助的國家，例如台灣，與其它國家一起要求讓台灣積極參加世衛活動。

另外，吐瓦魯在提供給大會的書面發言中表示，優先考慮政治而不是全球衛生，會破壞世界衛生組織（WHO）的聲譽。且排除台灣更是與改善全球健康共同努力背道而馳，因此至關重要的是，必須讓台灣積極參與國際社會，並在世衛大會上獲得觀察員地位。

世衛大會是世衛組織最高權力機構，每年開會一次以決定世衛組織政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與世衛大會；但因中國打壓，台灣2017年起連4年未能獲邀參與。

WHO臉書粉專疑封鎖「Taiwan」字樣，相關訊息無法順利送出

立法委員陳柏惟今日凌晨在臉書發文，並張貼實際在WHO直播影片下方留言「Taiwan」和「Taiwan can help」均無法成功送出。

雖然有網友聲稱若是把字連在一起，變成「TaiwanCanHelp」就能成功留言，但根據《自由時報》實際測試，即使連在一起也無法順利留言。時代力量國際部主任劉仕傑也於其臉書粉絲專頁張貼實測結果，包含「Taiwan can asssit」、「Taiwan does help」等相關字句皆無法成功送出留言。

網友如何發揮創意，突破臉書攔截重圍？

民進黨立委王定宇在臉書發文批評WHO的臉書採取中共式管理，竟然篩選刪除跟台灣有關的留言，但是台灣不是中國的一部分、台灣人創意無限，鼓勵大家發揮創意到WHO臉書留言。王定宇提供的解方是將每個字母以圓圈匡起來的「ⓉⒶⒾⓌⒶⓃ ​ ⒸⒶⓃ ​ ⒽⒺⓁⓅ」。

《Newtalk新聞》報導，許多網友展現創意來突破攔截，如使用顏文字「Taiωan can help! 」、藏頭「This Awesome Island Will Assist the Nations Can help！」、甚至是用財哥體「Tai...wan Ca...n He...lp」。也有人將「Taiwan Can Help」翻譯成俄文、泰文來留言，也都成功突破攔截。

《三立新聞》報導，世衛大會直播發布僅11小時，就已經湧入大批網友洗版留言。網友還發揮創意，用文字變體或改變語言留言的方式，像是「T@!wan c@n help」、「China can't help」等，向WHO發出抗議，讓世界都看見台灣的「軟」實力是不容小覷的。

外交部長：德不孤必有鄰，已透過管道傳達台灣態度給WHO

《ETtoday新聞雲》報導，外交部長吳釗燮今（12）天在立法院外交國防委員會備詢時表示，台灣是世界的良善力量，要持續下去讓世界看到，德不孤必有鄰，一定會有更多人來支持台灣。

吳釗燮在答詢民進黨立委趙天麟時表示，WHO封鎖留言，國人同感憤怒，很遺憾WHO秘書處用這種方式審查，我們嚴重抗議，已經透過管道傳達我們的態度給WHO。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡