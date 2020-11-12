【圖表】國民年金又漲價！三張圖看懂國民年金保費計算機制

衛福部在11日公布國民年金保費，將在明（2021）年1月1日後調漲，一般民眾的負擔保費將從現行的987元，調漲到1042元，每月增加55元。這是自2008年國民年金開徵以來，第6次調漲保費。

上圖是過去6次國民年金保費調漲變化，可以看出很穩定地兩年漲一次，但是每次調漲的金額卻不完全相同，大多數是漲50多元，但2015年卻漲100元，多了一倍。其實會出現這樣的情形，都跟國民年金法中的規定有關。

國民年金保費怎麼計算

根據《國民年金法》第十條規定，國民年金的保險費率，第一年時設定為6.5%，三年之後調漲第一次，之後每2年調漲一次，每次調漲0.5％，當達到12%時停止調漲。所以出現上圖每2年穩定調漲的現象。

另外也規定，政府至少每2年要精算國民年金財務，確認未來保險給付的能力，如果給付能力可達20年以上，則不能調漲費率。以這次為例，衛福部精算後，目前國民年金支付能力只有11年，所以這次仍然調漲0.5%費率。

但為什麼每次都是調漲0.5%的費率，卻出現2015年調漲幅度比較多的情形呢？這是因為保費的計算公式，包含投保金額、費率、國民自付比例，其中投保金額也會變化調漲。

根據《國民年金法》第十一條規定，國民年金的月投保金額，會在消費者物價指數累計成長率達5%時，依成長率調整。目前投保金額只在2015年時調整過一次，將投保金額從1萬7280元調漲到1萬8282元。

所以2015年那次的保費調整，因為投保金額與費率雙雙條漲，所以漲幅比其他次多出一倍。下圖是國民年金歷來每次調漲的公式計算整理。

另外要注意的是國民自付比例，根據《國民年金法》第十二條，一般民眾的保費要自行負擔60%，其他40%由政府負擔。而低收入戶與身心殘障者，政府負擔比例會比一般民眾高，甚至全額由政府負擔。而直轄市與一般縣市也有差異，例如低收入戶者在一般縣市仍要自行負擔35%的報費，而在直轄市則全額由政府負擔。

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核稿編輯：楊士範