終止代理BNT疫苗傳聞四起，董座林全：價量落差且無政府保證，才是破局主因

台灣東洋公司董事長林全今（12）日下午協同該公司總經理等人召開記者會回應外界疑慮，指稱終止代理BNT疫苗的主因是價格與數量上的落差，以及沒有政府的保證下無法承擔較大風險。至於內線交易的傳聞，林全認為公司內同仁會這樣做的可能性低，但他期待檢方盡快查清。

近日傳出「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫苗保護有效性高達9成的德國BioNTech（BNT）疫苗，台灣東洋先前曾嘗試代理最後破局，爾後引發許多爭議與傳聞。

終止代理的主因？

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心日前表示，台灣東洋代理德國BNT疫苗卡關，沒有直接授權是關鍵。林全今天指出，沒有所謂拿不到授權書的問題，東洋不是拿不到授權書，授權書是要花錢的，要先了解能有多少可能性拿授權。因此完全沒有「拿不到授權書的問題，也沒有拿到授權書再來談的問題」。至少要先知道數量跟價格，才能進一步談授權。

林全表示，11月3日發布終止代理BNT疫苗，主要是洽談過程中，因價格及數量上的落差無法進行；與BNT之間的有條件授權，前提必須要有一定的量。此外，要取得獨家授權，必須先行支付簽約金及預付貨款；但在沒有政府口頭或書面保證下無法承擔那麼大的風險，這是整個洽談過程中無法進行下去的主因。

《經濟日報》報導，林全指出當初取得的授權書說明，BNT認為台灣最高取得3000萬劑數量，也願意提供，但如果政府提供的數量很低，東洋也開不了口去協商，而政府想要的數量雖然比一開始的50萬劑高，但與BNT的底線仍有差距，如果數量太低，疫苗單價則會拉的相當高。

對於疫情指揮中心提出，需要拿到直接授權才來談，林全更表示，這說法是「吃我豆腐」，更質問，「防疫是政府的責任還是還是單一企業的問題？」

Photo Credit: 中央社 台灣東洋代理武漢肺炎疫苗破局引議，公司董事長林全12日親自主持記者會，強調自己絕對不可能內線交易，林全表示，原本秉持「生意不成美意在」，不想做太多說明，但顯然還是未能滿足外界質疑，之後衍生出東洋炒股、坑殺股民等質疑，扭曲事實太離譜。

至於內線交易以及政黨派系介入的相關傳聞，《蘋果日報》報導，林全指出，內線交易從交易量來看不大，跟以前比沒有非常多，這件案子除了少數東洋幹部知道之外，也有不少人知道，一般是被動，但他主動將此事交給檢方與櫃買調查。外界甚至傳聞有民進黨派系介入，5000萬授權金要課稅而導致破局，林全否認稱此完全是捕風捉影。

林全期待檢方快速查清，愈快愈好，他認為公司同仁內線交易可能性很低，當然他不能保證，他則高度懷疑有參與此案的外國人，清者自清。

林全也在記者會上表示，他並不會因為這次的代理生意沒做好感到遺憾，並表示「如果東洋能盡一份力，我們就來。如果其他公司能做成，成功不必在我」。現在身為上市櫃公司董事長的他，只希望東洋不要虧損。他也表示自己過去待過政府部門，明白一個政策的制定要兼顧非常多的困難，因此不要將責任怪到任何人或單位。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡