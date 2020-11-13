歷任四位台東縣長沒人停下美麗灣，卻要民眾用納稅錢賠償6.29億？

整理：許祖菱（環境資訊中心記者）

台東美麗灣渡假村案仲裁結果上月出爐，仲裁庭判台東縣府應支付6.29億元買回美麗灣。台東反反反行動聯盟及環保團體今（11日）赴監察院前高舉布條陳情，批評企業違法罪證確鑿，卻要由納稅人負擔龐大的國賠支出。

環團指出，美麗灣建築物法定價格僅有1億多元，卻判賠逾6億，要求台東縣政府公開鑑價報告。環團也要求監察院調查曾經手開發案的縣長，徐慶元、鄺麗貞、黃健庭等人，以釐清美麗灣BOT開發案的錯誤政策，應由誰負政治責任。

美麗灣建照註明造價1億元，環團質疑「何來6.29億」

地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，美麗灣的建築使用執照，清楚註明美麗灣建築物工程造價為「1億零71萬2924元」，儘管法定造價一般低於實際造價，但也不至於是1億與6億之差。

蔡中岳並提到，有建築師向他表示，曾在2006年蓋過一棟台北市的房子，法定造價280萬，實際造價660萬，差異僅有2倍多。

對此，台東縣政府多次回應，依據《仲裁法》公開這些資料需經美麗灣公司同意，但公司為了保障投資人權益不予公開。

蔡中岳不滿表示，賠給投資人的6.29億是全國納稅人買單，呼籲美麗灣公司與台東縣府雙方進行協議，公開鑑價報告接受大眾公評，否則應由監察院來行使調查權，以了解公職人員是否失職。

國賠應追究失職公務員，開發案歷任四縣長 沒人停下美麗灣

環團指出，《國家賠償法》中有追究失職公務員相關條款，台東縣府賠償廠商的經費，應對過去主政者提出咎責，也才能釐清爭議，還給現在的台東縣政府一個清白。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如強調，本案歷經徐慶元、賴順賢、鄺麗貞、黃健庭等四位縣長，除賴順賢為短暫代理，未對美麗灣開發案有實質助力外，其餘三位縣長，皆在任內以各種方式，協助美麗灣違法開發。



地球公民基金會提供 台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如，要求監察院協助人民調查與究責

孫秀如表示，2004年12月時任縣長的徐慶元，與美麗灣公司簽下海水浴場BOT合約，並同意其將6公頃開發案切割為0.9997公頃以規避環評，並發給開發單位建照。

隨後，在鄺麗貞任職的2006年4月至2009年12月底之間，除了發生業者申請建照變更，將0.9997公頃還原為6公頃之外，還另外發生兩則弊端，一是業者偷跑先施工才補申請「環境影響評估」審查，造成法律邏輯、科學邏輯謬誤，縣府卻護航通過；二是因前述情形，法院判定業者違反環評法應停工，縣府仍允許繼續興建。

2009年12月底至2018年，在黃健庭任內，法院更判定美麗灣之建照、補作的環評兩者皆無效，縣府卻無視此裁決，立即核發出建照、使照以續施工，並再次完成了法理錯亂的環評程序，致使最高法院第二度判決美麗灣渡假村的環評無效，縣府違法定讞，且不得再上訴。

孫秀如要求監察院協助究責。她提到，仲裁畢竟不像訴訟一樣公開透明，其過程完全隱匿，連「仲裁人」是誰都無人知曉，若未經歷任何嚴謹檢調追究，僅依仲裁人、縣府及業者三方私下協商及決議結果，便要全民支付6.29億元賠償，未來同樣的謬誤事件恐會繼續發生。



地球公民基金會提供 反反反行動聯盟巴奈呼籲公開仲裁資訊

巴奈：不願公開仲裁資訊，等同照顧財團、欺負台東人

反反反行動聯盟巴奈表示，台東縣政府若不願公開仲裁資訊，等同是照顧財團卻欺負台東人，當初這6公頃土地租給美麗灣業者才3萬，業者違法後要錢，政府又給了錢，卻未見任何公務員需要為違法負責，質疑當中是否有弊案。

巴奈認為，這些錯誤已衝擊台東的發展，呼籲接下過往燙手山芋的台東縣長饒慶鈴再次傾聽台東人的心聲，公開仲裁資訊保障公眾權益。巴奈也提到，建築物拆與不拆之間是光譜而非二元對立，邀請台東縣府積極與民間展開對話，重新規劃杉原灣願景。

延伸閱讀

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航