如何談戀愛？大學身心障礙者的必修課

文：林伯謙（世新大學法律研究所一年級學生）

身心障礙者學生談戀愛的管道侷限

身心障礙學生所接觸的人或認識的朋友都比一般人還有限，一般大學生都會想要透過夜生活或是各項系上活動來認識伴侶，但身心障礙學生通常因為身體侷限或是家長的過度關心，導致無法順利地參與相關活動。如此情況下，身心障礙學生能認識伴侶的機會，僅剩下課程分組活動與熱心幫助身心障礙者的同學。

但是這兩種方式認識的同學，他們的交友目的性明顯低於上述夜生活或是系上活動，使得身心障礙學生成功結交男女朋友的可能性更低。所以許多身心障礙者學生大多想透過交友軟體來結交伴侶，但網路交友的風險明顯高於一般面對面接觸的方式，受騙機率也較高。

較易夭折的曖昧關係

某位詩人曾說：「戀愛的過程能培養人正確的愛情觀，及修正錯誤的愛情觀，使我們各個成為戀愛達人。」從上述可以知道身心障礙學生認識男女朋友的機會明顯有限，當身心障礙學生幸運的遇上了一位彼此互有好感的朋友，甚至有機會成為男女朋友。但因為身心障礙學生可能從來沒有戀愛經驗，所以遇上這位有好感的同學時，身心障礙學生也許會恨不得把所有書中、電視、網路上所傳授的「愛情」技巧用上。但是當身心障礙學生迫不及待展現那些技巧的時候，很容易嚇到對方，這份曖昧關係也因此夭折。

身心障礙學生有時不清楚是否是自己用錯方法，反而因為自卑心態作祟，導致認為是對方看不起或歧視自己的障礙才選擇結束關係。此種心態可能讓身心障礙學生的想法日漸偏激與自卑，等到下一段曖昧關係出現，如果又因為急躁、自卑與錯誤技巧而再次失敗，將產生一次次的負面循環。

身心障礙學生的教育方針應加入愛情觀

依照我國《憲法》增修條文第十條中第七項規定：「國家對於身心障礙者之保險與就醫、無障礙環境之建構、教育訓練與就業輔導及生活維護與救助，應予保障，並扶助其自立與發展。」此條為法律學說及實務上所稱的基本國策條款，國家立法及行政應依照此條款為方針且落實。

我國近年確實有著力於協助身心障礙者，但方向偏向硬體設施及生存能力的培養教育，輔導方面通常是等問題發生後才開始進行。大家都知道「預防勝於治療」，與其讓身心障礙學生隨意獲取錯誤資訊與技巧，還不如及早教導身心障礙學生較正確的愛情觀念。教育部對於身心障礙學生的教育也不應該把功能取向當作唯一重點，而是融入更多能夠協助導正身心障礙學生因自卑而乖離的錯誤，例如教育部可以補助各學校資源中心，來舉辦認識朋友的活動。如此才能促進共融。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航