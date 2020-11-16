自由與宗教：疫情之下撕裂加劇的歐洲與伊斯蘭文化

文：陳委娜（清華大學自主學習小組成員）

10月6日，法國發生一起轟動全球的殺人事件。法國教師塞繆爾．帕蒂（Samuel Paty）在課堂上展示查理週刊的諷刺漫畫，內容涉及嘲諷伊斯蘭教。10天後，帕蒂在街頭便遭到一名來自車臣的穆斯林以斬首方式殺害。此案一出便引發法國民眾大舉抗議，要求法國的言論自由應受保障，總統馬克宏也發表演說，聲明要堅持世俗價值，不會向伊斯蘭極端主義低頭，更直言「伊斯蘭教是使全世界陷入危機的宗教」。

馬克宏的言論無疑引發了全球穆斯林的不滿，土耳其總統、印尼外交部紛紛表示法國總統十分不尊重穆斯林，孟加拉更舉行數萬人示威遊行，揚言抵制法國貨。斬首案延燒至今，已然轉變為法國對整個伊斯蘭世界的衝突。

筆者認為，在高度言論自由的世界裡，人們更應以謹慎之態度發表意見，特別是對於敏感議題，如何適度地批評諷刺而非煽風點火是一門大學問。伊斯蘭教是一神信仰，穆斯林對宗教之虔誠顯而易見，即使許多狂熱份子曾以伊斯蘭之名發動恐怖攻擊，也不應以偏概全，將之污名化，或對其出言不遜。

若大家尋找那篇沾滿法國教師之血的諷刺漫畫，不難發現其對伊斯蘭教有著極大的侮辱，換作是其他宗教的教徒，怕也無法接受自己的信仰遭人以不雅畫面呈現。但即使不受尊重，暴力行為也絕非唯一能表達抗議的方式，諸如斬首等殘暴的舉動也是絕對該被禁止的。

綜觀過去，法國與穆斯林之間的矛盾其實不少，例如：2010年通過的禁蒙面法，就讓穆斯林女性感受到其宗教自由遭到限制。隨著近年來的歐洲週邊戰事增加，大量穆斯林難民湧入歐洲各國，形成了不同種族宗教的社會文化，致使西方與伊斯蘭文化的嫌隙越來越大。此次的斬首事件就像導火線，引燃了長期存在這塊古老文明大陸的隱憂。

新冠疫情更使歐洲與伊斯蘭文化的衝突加劇。

歐洲當前迎來第二波疫情，十分險峻，在病毒肆虐下的歐洲民族主義高漲，先是關閉邊境，再來是有些歐盟成員國不願資助其他因疫情受創的弱勢國，使得歐盟呼籲的團結宗旨岌岌可危。從古至今就位在歐洲的各國都面臨分裂風險，更何況是不同種族、宗教文化的穆斯林移民？姑且不論歐洲政府是否要繼續接納難民，人民在疫情及斬首事件後，對穆斯林的偏見及敵意可能因此加深。而歐洲經濟衰退，失業率上升，原本失業率較高的穆斯林受到的影響會更大，許多專家學者擔憂伊斯蘭激進組織可能趁機介入，讓恐怖主義在歐洲大幅滋長。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這就是多元社會最大的問題，現在多數國家都提倡擁抱不同文化，但在種族意識之下，多元文化就是產生衝突最大的原因。特別是在重視血統身份及自由的歐洲國家，與重視唯一信仰的伊斯蘭教，因為過於單一地對自我文化及價值的認定，而使得尊重與自由的界線模糊，或是無法寬容的接納異樣聲音，因此為堅持彼此立場，暴力行為就容易爆發。

反觀台灣就較少此類衝突，因為台灣的宗教為多神信仰，百家爭鳴而信徒較能互相尊重，而台灣人民對於外國移民也不易做出直接明顯的歧視，因而在種族與宗教方面便相對和平。筆者認為，歐洲與伊斯蘭文化的衝突在疫情尚未消退之前，實屬無解，須等歐洲經濟危機和社會動亂平定後，再由各國政府共同合作，與伊斯蘭世界進行公開和平的喊話，才能找到平衡雙方價值觀的合作方式。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航