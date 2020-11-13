【數位公民週報】擔心勝利「被偷走」，用開放原始碼重建選民對美國選舉的信心

文：陳廷彥、林冠廷

2020總統選舉把太平洋另一端的美國鬧得滿城風雨。法律戰蔓延到各州、甚至聯邦最高法院，並且變成全球動蕩的不確定因素。不過，有沒有任何方法，可以讓川普再也說不出「他們把選舉偷走了」這種沒根據的言論？

開放原始碼或許可以幫忙。

從知名創投加速器YC「畢業」的新創公司「投票工作」（VotingWorks），從密西西比州的農村開始，試圖用開源技術改善投票流程。根據TechCrunch，他們甚至可以使用現有的硬體設備建立服務。新的技術除了改善投票流程，讓密西西比州在更改州旗的選票上可以印出彩色圖片外，更重要的是，「投票工作」建立更完善的審計流程，讓假新聞散布者也沒臉可以在選後說出「我贏了很多」這種不負責任的話。

COVID-19疫情的不確定性，為全球的軟體產業帶來許多變化，其中一項就是企業對開源有更大需求。

TechHQ引述Linux基金會（LinuxFoundation）的報告，指出超過四分之三的公司預計增加開源技術在公司內的使用，更有93%的雇主認為開源人才供不應求。這些公司並指出，Linux、DevOps、雲端、安全等領域是他們最缺的人才，74%的雇主認為Linux是招聘中最缺乏的技能。

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馬來西亞最大的銀行之一「大馬銀行」（AmBank），是最新加入開源潮流的企業之一。根據ComputerWeekly.com的一篇文章，大馬銀行的COO Iswaraan Suppiah，在吉隆坡的RedHat論壇中指出開源的重要性。

他認為，銀行許多服務還沒有數位化，但是在疫情期間，客戶無法親臨現場，對於數位服務的需求愈來愈大。其中在臺灣也相當惱人的KYC（直譯為「了解你的客戶」，開戶時行員對於客戶的身家背景調查即屬於KYC的一環，避免客戶開設帳戶洗錢），正是大馬銀行數位化的目標之一。目前大馬銀行與RedHat合作，但他們也不排斥尋找其他提供企業服務方案的廠商。

COVID-19讓政府、國際組織投入大幅預算，龐大金流在世界上流動，雖有政府腐敗的危機，但也是開放政府的契機。Mia Katan在OGP（開放政府夥伴）的部落格中發表了一篇文章，指出非洲政府在疫情中投入許多預算的同時，也展現出他們對於金流開放的承諾。

例如南非、奈及利亞配合OGP政策，建立固定的預算報告網站，奈及利亞建立開放合約系統，有些地方政府則公開援助與物資的細節。這個文章指出，政府應該建立長期與穩定的開放政府架構，並允許民間與政府緊密合作。

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死亡中的森林，科技能幫什麼忙？在一個1分鐘的短片中，Mashable展示了無人機可以自動偵測地形、環境，決定哪裡要播種，並且自動投下混合的種子，幫助森林復育。

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