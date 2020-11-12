3天內2起學生自殺案，台大「師生輔導比」已達法定仍無法支應需求

國立台灣大學（以下簡稱台大）近日有2名學生輕生已引起注意，該校心輔中心已展開積極輔導，校長管中閔也於今（12）日緊急召開系所主管會議應對。心輔中心表示明年可能增加6名兼任輔導老師，並協商開放夜間輔導專線顧及學生緊急需求。

《聯合新聞網》報導，就讀國立台灣大學歷史學系的20歲楊姓女大生，9日中午從校內綜合大樓頂樓墜落1樓地面，當場失去意識，救護人員將其送往台大醫院，搶救1小時後仍不治身亡。

警方表示，楊女經急救1小時，仍不治身亡，已排除有外力介入，後續經調閱監視器畫面，確認楊女今天中午獨自走上綜合大樓頂樓（7樓），隨後墜落大樓旁地面，現場僅留有楊女隨身錢包，並未發現任何類似遺書。

《ETtoday新聞雲》報導，台大1名男大生，在11日晚上驚傳在宿舍內上吊輕生，警方獲悉後到場，發現男子已經明顯死亡，並在桌上留下一張紙，寫到最近長期失眠才走上絕路，據悉，該名男大生為中國籍學生，父母均在中國，第一時間則有親戚到場了解狀況。

該名吳姓中國籍學生獨自一人前往台灣就讀法律相關系所，但卻在11日聯繫不上吳男，在中國大陸的父母情急之下，透過台灣親戚通知校方到場處理。

台大校方：啟動高關懷個案關心，協調開設夜間輔導專線

《中央社》報導，台大校方表示，學校近日發生2起學生殞落事件，校方深感悲慟，已即刻展開積極輔導和防治作為。校長管中閔於今天召開緊急系所主管會議，除了邀請心輔中心主任報告處理流程外，針對全校學生輔導工作，也會指示所有導師即刻聯繫並關心學生身心狀況，如有需要，將由學生心輔中心進行個案或團體哀傷輔導。

《中央社》報導，台大學務處學生心理輔導中心主任廖士程提到，學校這2年專任心理輔導老師，由原來9名專任大幅增加到25名專任，另外還有21名兼任老師，明年可能再增加6名兼任老師，這樣的師生輔導比在全國大專算是相對高，但似乎仍無法滿足學生需求，目前也在協商兼任的輔導老師，開放部分夜間電話聯絡輔導專線，顧及學生緊急需求。

晤談需求倍增，台大輔導人力已達法定、仍不應求

具有台大教職身份的立法委員范雲今天下午也在臉書發文表示，以台大學生心理輔導中心為例，學生到心輔中心接受個別晤談的人次在近十年內迅速飆升，由2009年4322人次，至2019年已經突破1萬人次（1萬1390人次）。

范雲表示，縱使台大在這之後已補足法定的專業輔導人員數，但仍然非常不足，想要預約時，都要排隊很久。經過她辦公室瀏覽台大心輔中心的初談預約系統，本週到下下週連續3個禮拜的所有時段都已經被搶訂一空。

《聯合新聞網》報導，衛福部心口司司長諶立中表示，不少調查都顯示現代人的心理壓力遠高過於過去，曾針對青少年做調查約3成有精神疾病，大學生的比例也大約是如此，呼籲社會應增加對彼此的關心，降低憾事發生。

諶立中表示，20年前，台大大學生是很明確的，畢業等於宣布有工作或是出國讀書等，但是現在不同，就業環境多元，不管是誰都要自我創造打拚出一條屬於自己的路，也導致學生容易徬徨；加上整個社會壓力比以前壓力大很多，競爭力強，加上感情議題等，大家自主性提高，相對自我決定權力增加，責任也增加，不如預期也增加。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡