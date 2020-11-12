讓世界看見台灣原創好內容——從第一哩路到最後一桶金，文策院助攻產業媒合、接軌國際

2020受新冠肺炎疫情影響，雖然對經濟、生活造成不少衝擊，卻也因此帶來許多開創佈局、創新的可能。當世界都為疫情所困時，台灣因防疫措施超前部署、控制得宜，因此掌握到關鍵時機點，讓國內產業能在這段回穩復甦期加速開發，並跟上國際腳步。

其實在內容產業上，台灣向來不乏優秀的內容題材，亦是各域人才匯集之地，不過卻也相對缺乏一股讓創作內容被看見的助力。想要經營台灣原創IP（intellectual property），不只題材必須具備獨特性，對本土在地文化的深耕也是不可或缺的元素。

有鑑於此，台灣「文化內容策進院」（文策院）發布「國際合資合製最後一桶金激勵方案」投資計畫，支持台灣原創作品拓展國際通路，並且與「金馬創投會議」及台灣第一個全球化OTT平台「GagaOOLala」成為合作伙伴，在11月中旬即將舉辦的「TCCF創意內容大會」中，將台灣潛力提案、國內外重點買家、各界資金等匯聚一堂，共創多贏。

「第一哩路」計畫：優化IP轉譯影視，協助原創內容躍升國際舞台

作為幫助台灣內容產業增加國際聲量、能見度的介接平台，文策會首先在今年7月推出「第一哩路」內容開發計畫，透過串聯出版方、創作編劇方、投拍方等各端資源，開啟長期「出版轉譯影視」服務平台，藉此解決過往找不到好編劇提案、或投拍方苦尋IP等問題，並促使影視案開案率提升。

透過「第一哩路」計畫發現，出版端通常會預期受到市場及消費者喜愛影響，多以「浪漫愛情」、「奇幻」題材為主；然而，從投拍方角度觀察，實際上「都會職場」才是市場更關注的原創內容主題。因此，文策院創造一個平台讓三方交流媒合，能有助於讓IP產值極大化，不只找到好的故事，更找到對的市場。

「最後一桶金」計畫：透過國際合資合製，搭建國際合作架構

Photo Credit：文策院 文策院丁曉菁董事長

鋪陳第一哩路後，台灣原創內容也勢必得瞄準國際。有別於原輔導金制度由評審或審查制度決定的方式，文策院提出「最後一桶金激勵方案」，讓國際市場與投資方選擇開拍標的，直接面向市場、由市場決定。

誠如文策院董事長丁曉菁表示：「從第一哩路的到最後一桶金，文策院協助台灣好故事發揮最大能量。此次推動激勵投資方案，積極鼓勵原創團隊爭取國際合資合製，從前期開發對接國際市場，同時提升產值、產量及國際市場市佔率。」

「國際合資合製最後一桶金激勵方案」投資計畫的條件相對彈性，有機會讓更多潛力創作者受惠：

只要是與文策院簽定合作關係之國內外夥伴所開發之案件，且內容與台灣相關、為國際合資合製案件，皆可申請文策院投資計畫經費，投資金額以案件預算之30%為上限，最高30萬美元。

簡言之，這樣的作法不只能更直接地將台灣內容帶進國際市場，也透過市場機制提升競爭力，進而有效拓展台灣好內容在國際上的能見度與市佔率。

Photo Credit：文策院

攜手金馬創投會議、GagaOOLala，讓台灣影視內容交易邁向國際

在文策院的推動下，今年參展影視及出版廠商作品數量超越以往，海內外買家數量更達去年的3倍。在後疫情時代下，仍有來自歐美、日韓、星馬、香港等22國、177家公司的指標買家進場台灣，顯見台灣確實具備國際市場的能量。

緊接著，在即將開跑的「創意內容大會」中，文策院也攜手金馬創投會議，邀集亮眼國際買家參加大會選購好作品，諸如：美國製片工會PGA、CJ ENM、Netflix、MediaCorp等重量級買家，皆會進場參加11月19日下午的「金馬創投會議入選Series Ｘ TCCF國際媒合專場」推介會。

目前已有11部金馬創投會議Series入選團隊參與提案、爭取投資計畫。此外，金馬創投會議已開拍（WIP）的電影企劃也可申請文策院的投資計畫，每案費用投資上限最高10萬美元。

Photo Credit：文策院 金馬影展執行委員會執行長聞天祥

「有鑑於近年華語劇集蓬勃發展，今年金馬創投會議除了電影，也特別增設劇集項目，電影與劇集共計有40個優秀企劃案入選。與文策院的合作，在於集結雙方資源，創造更多機會，也期望文策院的後續扶植計畫，能幫助更多優秀影視作品繼續走下去。」——金馬影展執行委員會執行長聞天祥

此外，由文策院與GagaOOLala共同主辦的「2020 GOL SUMMIT高峰會 x GPS國際提案大會」也將於11月16、17日舉行，杰德影音GagaOOLala創辦人暨執行長林志杰表示：「這次國際徵件報名破百件，有超過12個不同國家或地區的創作者前來提案，正好反映了全球LGBTQ+影視市場的跨國合拍趨勢與潮流。」

Photo Credit：文策院 杰德影音GagaOOLala創辦人暨執行長林志杰

接下來，11月17日起的創意內容大會，將一次性的展現出台灣最好的作品，透過線上線下的展會機制，文策院可望在一站購足的效益下吸引全球買主的目光，進一步促成台灣原創內容的國際合作商機。

關於2020 TCCF創意內容大會