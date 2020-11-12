專訪遭DQ議員梁繼昌：港府借「愛國」之名肆意妄為

梁繼昌是香港立法會會計界議員，11月11日與三名同僚一齊遭到港府剝奪議員資格。在接受德國之聲專訪時，梁繼昌指責全國人大以及港府的此項決定「程序不正當」。同時，他也強調，隨著民主派總辭，立法會遭削弱，監督政府的職能更多地需要全體香港民眾承擔。

德國之聲：您最早是如何得知有可能被剝奪立法會議員資格的？

梁繼昌：其實我也是從公開的媒體報導中才獲悉的。最早是有一封非常親北京的Newsletter，裡面提到我們4名被禁止參加下一屆立法會選舉的議員也應該退出現在的立法會。不過，8月份，基於人大常委會的決定，我們還是獲邀留在立法會。然而到了今天，他們又更改了決定，全國人大直接向我們立法會議員強加條件。對於我們而言，這當然令人震驚。從中我沒有看到任何正當性或者合理性。兩個月前，同意我們留在立法會的是全國人大，現在出台附加條件、然後還拿新規定去追溯既往的也是全國人大。可以說，全國人大的這次授權DQ決定實質上殺死了「一國兩制」，終結了香港立法會的完整職能。立法會的職能以及權力是用來監督政府、審批政府出台的法案。要是我們議員始終受到「不符合《基本法》104條就立刻被DQ」之威脅，那麼立法機關的自主性、獨立性、完整性也會受到迫切的威脅。而香港《基本法》第104條又往往會被政府進行很寬泛的解讀。

德國之聲：您是否認為，現行的香港《基本法》、港版國安法等法案具備太大的模糊解讀空間，從而導致政府擁有太大的權力來對你們議員做出各種限制？

梁繼昌：我們還是主要關注當下的DQ決定。光是這個決定本身，就足以對香港立法會的獨立自主性構成威脅。《基本法》第104條具有十分寬泛的解讀空間，措辭十分模糊，裡面只是提到議員要擁護《基本法》、效忠香港特別行政區。從這引申出去就是尊重中國國家主權、不得威脅國家安全。在我擔任立法會議員的過去8年間，我不認為我的行為有越界之嫌。當然，總是會有人持不同看法的，而這可能導致了全國人大對法律做出重新詮釋，香港特區政府則會聽命於全國人大的指示。這將對今後立法會議員的獨立自主性構成威脅。在這樣的環境下，光是《基本法》第104條就有巨大的解讀空間，立法會議員又能如何真正履行職能呢？我們現在所遭遇的，就是港府正在利用這樣的局面，繞過正當程序剝奪議員資格。

Photo Credit: AP / 達志影像 港府繞過香港法律程序、由人大授權實施DQ四名議員：郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒與梁繼昌（由左至右）

德國之聲：您不斷提到「正當程序」，您是不是指被DQ議員本應至少獲得申訴權利？

梁繼昌：這是政府強加給我們的決定，他們就宣讀了我們四個議員的名字，沒有任何詳細的理由，也沒有什麼完整的程序。

德國之聲：林鄭月娥、中聯辦、港澳辦在今天的聲明中還多處提到「建立愛國者為主的體制」、「愛國者治港的基本要求」。您覺得「愛國」是否應當是成為立法會議員的前提？

梁繼昌：這是一個太過主觀的評判標準。愛國？不愛國？如何界定？這根本就不是一個可以客觀衡量的標準。一個人是否危害國家安全、是否在支持香港獨立，這些問題還能相對客觀的評判，我們也完全同意在這些問題上設定條件。但是「愛國」又該如何衡量呢？我又是否「足夠愛國」呢？難道要一條一條地看他在社群網站上發表過哪些言論、看他在奏國歌時的表現？這些都是非常主觀的評判標準，當局將會獲得非常大的操弄空間，可以用來DQ任何他們不喜歡的人。

德國之聲：現在，民主派議員宣佈要集體辭職表示抗議。一方面，這樣的舉動能夠提高輿論對你們遭遇的關注度，可是另一方面，這會進一步削弱立法會內的反對派力量、削弱對政府的制衡。泛民派今後如何在立法會之外去履行職能？

梁繼昌：現在要依靠香港民眾。我們當然可以繼續依靠立法會議員，可是就如我剛才所說，立法會的職權已經遭到了削弱。所以，現在需要每一個香港人承擔起責任，提高警惕，持續監督政府。每一個香港人應該積極註冊參與明年的立法會選舉，如果這場選舉還能舉行的話。永遠不要放棄作為公民參加選舉的權利。不管你是否從來沒有考慮過競逐立法會議員，現在是時候認真考慮一下這個問題。儘管成為立法會議員往往要付出一些代價。但是我還是想說，在過去8年中，我光榮地擔任了一名立法會議員，我以此自豪。對於香港來說，今天是個令人傷感的日子，但我們還將繼續前進。

德國之聲：您是想說，相比泛民派議員是否能保住議員資格，向香港公眾發出一個強烈訊號是眼下更為重要的事情？

梁繼昌：對。全體香港民眾都應該警覺起來，承擔起監督政府的職能。大家都應該踐行自己的權利，而不是退讓。這是最重要的。

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