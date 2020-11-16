東南亞移工在台心聲（下）：不要問我何時入睡或醒來，對我們來說，白天夜晚並沒有差別

每年，將近有70萬的移工來到台灣，這一待，就是5到8年，而在台灣的這段歲月，成了他們生命旅程中很特別的養分，面對截然不同的文化與生活，他們是如何適應？又是如何看待在台灣的生活？

One-Forty在2019年舉辦了首屆的「移工之聲」（Voice of Migrant）全台灣移工攝影比賽，透過這些攝影作品，我們希望從移工的鏡頭，重新認識他們，也認識他們眼裡的台灣。移工也能透過照片，向台灣人說出自己的故事、視角、觀點，真正的為自己發聲。

在2020年，我們期許這樣的交流能夠延續下去，因此，我們展開了第二屆的移工攝影比賽「移工之聲」，並且將徵件對象擴大至菲律賓國籍的移工，收到了題材更為豐富多元的攝影作品，迴響熱烈。我們最終從兩百多張攝影作品裡精選出12張得獎作品，並將此編輯成上、下兩篇圖輯，循著移工的視角，看見移工在海外工作期間，不管是來自生活、工作或與雇主相處時的所思所感。

「曾經，台灣不像我想像中的美好」

曾經，我覺得台灣並不像我想像那樣的美好，剛來台灣的時候，我遇到了糟糕的老闆和仲介，當時我老闆的弟弟想要強暴我，而我告訴仲介我遇到的狀況，仲介卻不理會我，而是站在老闆那邊，幫老闆說話。直到最後我忍耐不了，去舉報我的雇主。

之後，我換了一個很好的老闆，我也才漸漸瞭解到，不是所有的雇主都是壞的，我想上天是公平的，他會聽見人們的禱告。這張照片是我在現在的老闆家門口拍的。現在，我每天都能夠看到日出和日落，看著眼前的景象，我很感激我現在所擁有的生活。

照片提供：Wahyuni（台北市）

「騎腳踏車不累，因為我們愛探索台灣」

我來到台灣福興工廠工作已經4年9個月了。我會來台灣工作是因為要幫助我的家人，當我在台灣的工作結束之後，我希望能自己回家開一個小生意。在台灣工作期間，我喜歡和朋友騎腳踏車去看看台灣的美景。有些人覺得我們是瘋了，才會想在休假的時候去做這麼累的活動，但我並不這麼覺得，對我們來說，不論騎多遠的腳踏車、路途有多麼的挑戰，當最後騎到終點成功看到美景時，一切就都值得了。我們並不瘋狂，我們只是熱愛騎腳踏車和探索台灣。

照片提供：Mark Anthony P.Paulino（高雄市）

「弟弟，我也愛你」

對我來說，在工作中，感激的心和快樂的情緒成正比，和悲傷的情緒成反比。當我用知足感恩的心來面對我的工作，我就越能夠感受到快樂。而工作中最令我感到快樂的時刻，是當我看見他臉上的笑容。當我想家的時候，他的笑容總是能安慰我，特別是當他說：「阿姨，我愛你，我要阿姨永遠陪我。」他只是個4歲的小孩，就能說出這麼動聽的話。「弟弟，我也愛你。」這就是我的回答。

照片提供：Dian（台北市）

「我的家人，就在海的另外一端」

這是我來到台灣工作後，第一次在高雄旅遊的照片。這趟旅程中我覺得最棒的就是從旗後砲台往下看的風景，也就是我這張照片拍攝的地方。在那個地方有很美麗和寬廣的風景，清新和涼爽的空氣也讓我想起了我家鄉的味道，和我的家人。我的家人就在海的另外一端，我努力的想像他們的樣子，彷彿他們就在眼前。

照片提供：Charles John T.Ignacio（高雄市）

「我相信，我能證明自己」

我想成為天空，又高又明亮，和我的目標一樣。他們總說我的目標太高，但我覺得是他們的視野不夠高。我相信每個人都有機會實踐自己的夢想，儘管中間會經歷失敗和挑戰，但決心、禱告和努力，能幫助我成功。終有一天，我相信我能證明自己。

VOM照片提供：Dhevika Damayanti （新北市）

「身為移工，我感到驕傲」

我的工作是照顧阿嬤。儘管她看起來很健康，但是如果沒有拐杖和輪椅，她不能獨自行走。不論她走到哪裡，我都要陪著她。這看起來是份簡單的工作，但是一點也不輕鬆。不要問我何時入睡、何時醒來，對於時時刻刻都在照顧人的我們來說，白天或夜晚並沒有差別。或許很多人覺得我們這樣的工作不值得一提，沒有什麼好抱怨的。

這就是我們，我們為自己外籍移工的身份感到驕傲，我們是遠方家人和母國的英雄。透過這樣一份微不足道的工作，我們可以有機會實現自己的夢想。我們將繼續努力，直到我們達到夢想達成。

照片提供：Meliana（新北市）

支持 One-Forty 說更多移工故事

每年，有超過3萬名海外工作者離開家鄉，獨自抵達一個不熟悉的環境，為了實踐夢想，努力工作著。他們就和我們每個人一樣，除了工作之外，還有自己感興趣的領域、熱衷的志業。

因為相信每一個故事都值得被聆聽，One-Forty希望提供一個平台，讓在台灣的移工們利用影像訴說自己的故事，真實呈現他們在這片土地的感受、生活與工作。讓這些跨地移動、為了追求生活目標與理想的人們的故事被聽見與看見，也藉由他們拍攝的視角，拼湊出他們更完整的面貌。

One-Forty一直相信故事的力量，也希望透過每一則溫暖、有深度的移工人物故事，撕下他們身上的標籤，看見「移工之外」的多元面貌。你也是喜歡聽故事的人嗎？如果你也相信故事的力量，現在，就加入我們，支持我們訴說更多真實而溫暖的移工故事。

一窺其他六位移工的精彩作品：https://qsear.ch/1e7dbc

本文獲作者授權刊登，原文請見此：【移工攝影圖輯】用鏡頭說話，東南亞移工在台灣的心聲（下）

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒