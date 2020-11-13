台大三天發生兩起自殺憾事，難過之餘我們可以做什麼？

文：王婉諭

最近，是各大學期中考週，而台大卻接連傳出了兩起憾事。一位學生從七樓一躍而下，一位學生在宿舍裡自縊，正值青春年華的年紀，他們選擇結束了自己的生命。

聽到這兩則消息時，我非常的難過，印象中上一次母校發生這樣的事情才沒多久。當然，我們無法揣測每個人選擇離開的原因，但近幾年台灣青少年自殺率其實逐年攀升，校園自殺／通報的件數，更是持續增加。

根據全國自殺防治中心的統計，我國自殺通報個案以15至24歲的22.6%佔比最多；而根據教育部統計，103年至106年校園自殺自傷通報件／次數，更從1,015件／次，增加至1,588件／次，其中，又以大專院校佔最大宗。

學生的心理健康和情緒困擾，絕對是我們必須要正視的問題。

然而，事情發生後，我也看到社群媒體下網友們的回應，有些網友認為他是「抗壓性不足」、「不知足」，甚至還議論他的科系、身份。

這些言論，讓我感到相當沈重。

自從進入立法院後，我們積極推動精神衛生與心理健康的議題，並且舉辦各項講座，就是希望能讓更多人認識、了解精神疾病。

因為當我們面對這些生命中的失序，「試著了解」永遠是伸出援手的第一步。

相對來說，無意識的誤解甚至是惡意的污名化，都可能讓社會繼續瀰漫不友善的風氣，甚至讓原本可能想主動尋求協助的人，因而退縮。

有些人會問：「他們都唸到台大了，應該很聰明、很成功，怎麼會想不開？」

事實上，在一個月前，《報導者》刊登了一個專題「強光下的暗憂──背負情緒隱傷的高學業成就青年」，引起了非常大的迴響。

台大聚集了全台許多優秀的年輕人們，這些學生有七成來自明星學校或私立中學，他們一路經過了無數激烈的競爭和篩選，走入大學校園，也只是進入下一階段的競技場。中研院社會所的研究指出，台灣社會的青少年學業成就和情緒困擾呈現正向關係，這點和歐美國家相反。

「歷史文化因素導致的升學主義，讓學歷成為我們審視個人價值的重要指標。」

即便這幾年，政府和社會一直想要摘下這種高度競爭的升學環境，改以多元學習為導向，卻始終難以改變根深蒂固的社會價值觀。

學歷從最終獎項變成了一張入場券，即使在學術的殿堂中，大家仍然在競爭不同形式的資本、標籤和成就。

在這個過程中，「失敗」對這些學生和他們所背負的期待來說，是無法被接受的。有些人可能幸運地走過這條天堂路；有些人在朋友、家人和興趣的支持下重生；但，也有人在過程沒有跟上腳步，甚至因為外界對於這種負面情緒的不諒解而無法求助，因此迷失在外界的注視和內心的壓力中，無法起身。

其實，為了因應這樣的現象，這幾年校園中越來越重視心理輔導的重要性。許多大專院校這幾年持續擴大心輔中心的規模，增聘心理及社工相關專業人員，而在事件發生後，也有許多學生分享過去在求學的過程中，面對升學壓力、家人關切，曾經嘗試求助的經驗。

然而，這樣的資源更新速度仍然不足，在許多大學中，想要預約心理輔導的服務，可能都要等上幾天甚是好幾週的時間，即使是領取最多政府補助的頂尖大學，也都面臨到同樣的困境，在更缺乏資源的國高中校園裡，又更顯窘迫。

目前《學生輔導法》的規範，對於專科以上學校的專業輔導人員，服務比訂為1 : 1200；高中以下則訂在學校數達20校以上，或55班以上才應置專任的專業輔導人員。

但這樣的規範，我們認為其實不利於心理健康的前端預防，第一線人員反映，少子化的趨勢，並不等同於校園心理健康的需求人數跟著下降，政策端的認知偏誤，也成為專輔人力難以承受之重。

校園心輔資源的不足、中央政府相關預算的匱乏、甚至是國人對於心理疾病的誤解和污名，都是我作為一位立法委員，非常想要且一定要改變的現況。

有很多人問我，如果他只是一般民眾，看到這樣的新聞很難過，我們可以做什麼？

事實上，「社會支持」一直以來都是心理健康領域很重要的途徑，不論在什麼樣的年紀，我們都很需要家人、同儕甚至陌生人的支持和鼓勵。只要你願意在他們需要的時候伸出手，給他們一個擁抱、陪伴、傾聽，讓他們知道，有人願意理解他們、支持他們。

其實，在我自己的事件發生之後，我也常覺得身心俱疲，當情緒跌到谷底的時候，我也真的曾有過放手離開的念頭，但當我看見孩子們的笑容時，我總能再燃起對人生的希望。

後來我發現，在我每天以淚洗面、最低潮的時候，孩子們同樣也擔心、害怕。

他們問我，如果遇到媽媽情緒低落的時候該怎麼辦？

我想了想，告訴他們：抱抱我。

之後幾次我又陷入情緒的低潮時，孩子想起了這件事。

他們好好的、用力的抱抱正在哭泣的我。

而這樣，真的有用。

台大兩起事件發生後，校方也已收到許多同學的求救訊號，接連發生的事件，也影響到校內的高關懷族群。

不論是可能目睹到現場狀況的同學，或是看到相關訊息而影響身心狀況的學生，都需要學校落實相關輔導措施和專業諮商協助；當然，也需要在校的同學們，互相的關心和同理。

最近天氣轉涼了，其實也是情緒容易波動的徵兆，如果可以的話，打個電話給身邊的人，和他聊聊彼此最近的困擾和煩惱，小小的問候，可能就能帶來改變。

若你身邊也有這些需要幫忙的朋友，或許，給他一些簡單的問候，甚至是靜靜的傾聽、陪伴，都能幫助他度過這段低潮。

或許，我們每個人都有能力，替正在下雨的他撐起一把傘，也為這個冷漠的社會多添上一些柴火，點亮微弱的光。

衛福部24小時安心專線：1925

生命線協談專線：1995 （各縣市都可以直接打1995）

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本文經王婉諭授權刊登，原文刊載於此。

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航