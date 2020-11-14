省時高效、全身燃脂：健身KOL丹丹最推的「高強度間歇訓練」

文：AVIS WU

擁有姣好身材、歐美成熟外表的健身KOL丹丹Dani，私底下是一位可能比明星們都還要搶眼的造型師。她可以穿著洋裝是出席各大活動的「甜姐兒」，也可以是專業運動服在健身房奮力揮灑汗水的「健身狂人」。

健身已經行之有年的丹丹Dani，最近比起重訓更喜歡45分鐘的高強度間歇訓練。在社群上，看著她充滿爆發力的甩著戰繩、跳箱等一連串的專業動作，不禁讓人直呼「哇！也太厲害了吧～」

可想而知火辣的照片的背後絕對不是天上掉下來，而是擁有多強大的心智與衝勁。本篇就讓我們一起來與丹丹Dani聊聊吧！

Women’s health（以下簡稱WH）：現在最喜歡做的運動為何？

丹丹：其實接觸運動已經有許多年的時間，其中最喜歡的就是「高強度間歇」，一週的安排從一、三、五有氧運動，到二、四的抗阻力訓練（例如：重訓），禮拜六以有氧＋重訓，禮拜天休息。

最近很喜歡F45的訓練方式，訓練時間規劃在45分鐘內，高強度幾乎沒有休息，每天的健身菜單都不一樣，運動也能享受樂趣，是我最近很喜歡的訓練法。

WH：面對討厭的運動會如何克服？

丹丹：以前的我其實很不愛間歇運動，自己練習時都會「對自己好一點」不會排太累的健身菜單。但現在愛上F45間歇訓練的原因，也是因為有人督促、激勵，可以放鬆的跟著訓練，身旁的人一起運動，也促使我可以做完這套訓練，也算是一種克服的方式吧！

WH：有在意那個部位的線條嗎？如何針對該部位訓練？

丹丹：我很注重「全身性訓練」每個部位對我來說都很重要！我也會特別訓練核心，原因在於雕塑腹部與提升運動表現。加強訓練核心可以讓我在做大重量深蹲時，避免傷到腰更提升核心的承受力，也讓運動表現更好，是我練核心的主要目的。

很多人對於腹肌的迷思是一定要狂做腹肌運動，就可以擁有馬甲線、川字肌，但其實要擁有這些更重要的是「飲食搭配」，一旦腹部周圍沒有過多脂肪，腹肌就隨之現形。

WH：每次運動對你來說最不可以缺少的環節是什麼？

丹丹：擁有一個「好教練」很重要。我看過很多人運動很久卻沒有成效，或沒有找到一個適合的教練，實在是蠻可惜的。如何找到好教練？最直接的方式就是請有在健身的朋友推薦你教練人選，千萬不要覺得不好意思。請過來人推薦可以避免踩雷、避免受傷。

WH：近期有沒有想嘗試新的運動項目？

丹丹：皮拉提斯，真的很不錯！台灣人要好好珍惜可以上課的機會，因為在國外一堂課都蠻貴的～

WH：平常會跟另一半／朋友互相督促運動嗎？

丹丹：一週訓練時間至少3－4天，狀況好的話可能4－5天，也逐漸影響到身邊的人會一起運動。總是會有遇到怠惰、不想去時，朋友就是很好的鼓勵者，可以拉著我去運動。

即便下課後跟朋友一起大嗑珍奶、雞排也會覺得蠻快樂的，因為「運動就是為了吃更多」並不會限制自己要瘋狂運動卻這個不能吃、那個不能喝～

WH：之前你曾分享過「在對的時間吃東西」可以分享一下你的飲食秘訣嗎？

丹丹：基本的飲食原則就是低碳，但因為體質的關係我還是會攝取澱粉，會選擇五穀飯、糙米、地瓜等，避開麵條、麵包這類的精緻澱粉，這些偶爾才會吃。

168間歇斷食非常好的飲食原則，8小時內攝取足夠的代謝熱量不超標，是我遵從許久的飲食原則。剛睡醒時我會選擇比較輕食、無負擔的食物當早餐，為了因應運動量，晚餐才會吃比較多。

WH：可以跟我們分享運動妝容不脫妝的秘訣嗎？

丹丹：妝不脫的主要原因在於「輕薄」，加上平時注重皮膚保養，就可以不用化太過重的底妝。不會真的有哪一款粉底液完全不脫妝，但可以從減少用量，在運動擦汗時也不會太尷尬。

WH：可以跟我們分享你挑選運動服的撇步？

丹丹：最注重舒適感「好看又好穿」是首選，不好穿的話就算好看也不行。我喜歡嘗試許多版型的運動服，從中找到最適合自己的款式。對於穿衣服來說，最終還是要「適合自己」不只是練好身材，也要讓運動服可以凸顯自己的優點。

WH：運動對你來說帶來最大的改變？

丹丹：運動後心態會變更「強壯」，當遇到瓶頸、生活壓力大，就會想起「每次運動快累死、但又做到最後完成的那個自己」，覺得人生中的任何挑戰也一定能完成。

健身對我來說是「強身又強心」自信提升後，遇到工作上的挑戰、困難也會相信自己可以做到。

Women's Health美力圈SAY

高強度間歇需要有驚人的毅力，卻也是非常有成效的訓練方式。透過不同的訓練組合中可以提升心肺、增加肌力，在課堂上與身旁的夥伴一起互相激勵，在45分鐘的訓練安排其實可以很有趣也多樣化。

本文經Women's Health Taiwan 美力圈授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航