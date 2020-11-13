第一批自產自用的「非洲原油」：中油在查德礦區挖出石油，第一批95萬桶年底運回台灣

（中央社）中油海外探勘進入收割期，位於非洲查德礦區今年2月正式生產石油，中油表示，將95萬桶原油的首艘運輸船，預計今年12月抵達台灣，不僅是中油第一批非洲原油自產自用，也是海外探勘逾40年來的成果展現。

台灣能源進口依存度高，為確保能源供應安全，中油2006年與查德政府簽約取得探勘權，歷經5年多探勘後，於2011年發現數個具經濟開發價值的油田；2017年，奧瑞（Oryx）油田獲查德總統頒發開發生產許可，由中油擔任礦區經營人，展開為期25年的開發生產。

查德礦區為3名股東持有股權，包括中油35%、海南華信國際投控35%、查德政府30%，中油表示，目前礦場每天約生產原油5500桶，及天然氣1萬4000立方公尺。

中油透露，查德礦區今年2月開始正式生產，累計至目前為止已生產140萬桶，預計今年12月，第一艘船95萬桶原油將會運回台灣的大林煉油廠。

中油指出，這是中油從事海外投資探勘40年來，首次獨立擔任海外礦區的經營人，一路主導探勘、開發，到生產，第一船原油運回台灣，將是一項重要里程碑。不過查德油田最高日產原油約9600桶、天然氣約3萬5000立方公尺，對照現階段僅每日產出5500桶原油，未達最大產量。

查德石油運回台，國內油價降不降？

中油說明，今年油價維持低檔，因此不急著現在按照預定計畫生產，此外，今年「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情影響人員調動及設備、原物料運送，也使油田的工作計畫縮減規模。

第一桶原油有其意義，中油運回首批成果之後，後續端看國際油價決定是否運回。中油分析，畢竟查德與台灣路途遙遠，海運時間約1個多月，若能在當地以相同價格出售，利潤相對好，因此將滾動式檢討自用或外售。另外，目前查德礦區產出的天然氣，暫不規劃運回台灣，主要供應礦場發電使用。

中油查德礦區有中資入股，股東「華信能源」已聲請破產

中油海外油氣傳出捷報，不過，中油在查德礦區油田並非獨資，《蘋果日報》指出，中油在2016年9月初，已將查德礦區的35%股權以1.14億美元（約34.2億台幣）出售給中國華信能源集團。

華信能源近年來海外收購動作頻繁，業務擴及非洲、捷克和俄羅斯。2017年，華信能源計畫從嘉能可（Glencore）和其他財團手中，收購俄羅斯石油14.16%的股份，涉及金額高達91億美元，如果談妥，將成為俄羅斯石油的第三大股東（僅次於俄羅斯政府的50%股份，英國石油的20％）。

不僅如此，華信能源也疑似與在這次美國大選勝出的民主黨候選人拜登（Joe Biden）之子杭特（Huter Biden）有接觸。《紐約郵報》（New York Post）今年10月取得杭特硬碟中的電子郵件，聲稱其中一封電子郵件，提到杭特與華信能源的最後協議，將決定他可能任主席或副主席。

不過在2018年，華信能源董事長葉簡明因涉嫌經濟犯罪被中國當局帶走調查後，這項交易也隨之暫停。根據《蘋果日報》，華信能源今年稍早已聲請破產，負債1307.5億元人民幣（約5622億元台幣），董事長葉簡明在2018年遭中國政府調查後，至今已近3年未公開露面。

中油強調仍具油田主導權，運油回台具宣誓意義

根據這項質疑，中油昨日發布新聞稿，強調台灣中油在查德礦區的各項標案，皆依政府採購法辦理，台灣中油是經營人，對各項業務握有最後的決定權。

中油表示，油氣探勘者常常會面臨到可採油藏量可能下修、油價持續低迷及地主國變更石油法規等諸多風險，為分散風險降低對公司營運造成的影響，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓，台灣中油於各國參與之礦區皆如此。

經濟部長王美花今日在立法院回應媒體詢問，表示各國礦的開發，風險都很高，時間非常長，會有國際相關的作業方式，她稱「這個案子中油跟我報告，主導權是我們中油」，「應該沒有問題」。

經濟部國營會發言人胡文中昨日表示，把載滿整艘船的油桶運回台灣，運費很貴並不符合經濟效益，應該是在當地把挖到的油賣掉，直接獲利資金。但中油此舉，是有特別象徵意義，或許哪一天基於商業考量有國家不賣油給我們，或是萬一發生戰爭，我們是有能力把油運回來，也不用擔心無油可用。

台灣能源仰賴進口，占比接近98%，其中以原油與石油產品為大宗，接近一半（48.23%）。中油指出，查德奧瑞油田是台灣中油首次以國際礦區經營者角色進行油氣探勘，並進入開發生產的礦區，礦區蘊藏量約3400萬桶，全區目前約可日產5800桶原油，其中台灣中油每天可分得2000多桶，開發案台灣自有油氣占比將提升0.4%，第一艘船預計12月運回。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範