拜登與日、韓、澳領導人通話，同意釣魚台適用《美日安保條約》，中國反彈

美國總統當選人拜登（Joe Biden）11日與法、德、英等歐洲國家領導人通電話，宣告「美國回來了」。12日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、韓國總統文在寅，和9月甫出任日本首相的菅義偉通電話，誓言修補與夥伴緊張的關係，並再次確認共同防禦條約。日韓澳3國領導人都已經向拜登道賀，不過川普至今仍不願承認敗選。

《中央社》報導，在大選過後的週末通常會有許多外國政要發賀電到國務院，國務院也向來會協助總統當選人一切對外聯繫事宜，但這回因川普拒絕承認敗選，拜登也就得不到國務院的資源協助，數十封外國政要發來的訊息都沒法收到。

拜登團隊目前利用自身管道與外國政府聯繫，已與德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道等外國領袖通過話，相關工作全都沒有國務院作業中心的後勤打理與翻譯協助。

《中央社》報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）稍晚也與拜登通電話，表達「祝福與恭賀」之意。拜登表示希望基於對全人類的尊嚴與平權的信念，共同在各種議題合作，包括照顧邊緣及貧窮的弱勢族群、解決氣候變遷危機，並歡迎移民和難民，讓他們融入我們的社區。

現年77歲的拜登將成為繼甘迺迪（John F. Kennedy）後，美國史上第二位天主教徒總統，預定明年1月20日就職。

美國保守派天主教徒有許多人投給川普，他們曾表示，神父不該讓拜登領受聖餐，因為他支持墮胎權。但教宗與川普在若干議題上意見分歧，包括中國、氣候變遷、古巴和移民議題。

拜登同意釣魚台適用《美日安保條約》引起中國反彈

（中央社）日本首相菅義偉12日與美國總統當選人拜登舉行首次電話會談時，拜登表明同意釣魚台列嶼是《美日安全保障條約》第5條適用範圍。拜登的說法引起中國反彈。

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）日前宣布勝選，日本首相菅義偉12日上午將近8時30分（台灣時間7時30分）與拜登舉行首次的電話會談，在電話中恭賀拜登將擔任美國總統及其搭檔賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國第一位女性副總統。

電話會談後，菅義偉對媒體表示，對於釣魚台列嶼適用《美日安全保障條約》第5條一事，拜登表示認同，並說期待加強美日同盟共同合作，讓印度太平洋地區實現和平與安定。

《日本產經新聞》報導，拜登在電話會談中同意釣魚台列嶼是安保條約適用範圍，這讓日本政府覺得這場電話會談有「成果」，是一場很有意義的電話會談。

主要是因為有美國民主黨派的外交專家主張如果釣魚台有緊急況狀時美軍應避免介入，引起日本的不安，拜登今天的說法讓日本消弭了不安。

對於拜登的說法，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示反彈。他說：「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，《美日安保條約》是冷戰的產物，不應損害第三方的利益，更不應危害地區的和平與穩定。」

菅義偉今天在電話會談中對拜登表示，日本周邊環境趨於嚴峻，美日同盟對於日本周邊地區及國際社會的和平與繁榮是不可或缺的。美日同盟關係有必要加強，為了實現自由且開放的印度太平洋（構想），希望美日加強合作。

日本《讀賣新聞》報導，中國認為使用到「印度太平洋」這幾個文字的構想是美國、日本、澳洲、印度等國企圖築起圍堵中國的網子，反對這些國家在印太地區展開安保合作。

《中央社》報導，菅義偉在電話中表示，期盼美國能協助解決日本人遭北韓綁架的問題。菅義偉告訴媒體，他與拜登將努力加強美日同盟關係，這是一場很有意義的電話會談。媒體問何時訪問美國，菅義偉答說，今後會找適當的時機安排，他與拜登都期待能早日見面。

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拜登強調韓美同盟為印太地區「關鍵」，並重視北韓核問題

（中央社）美國總統當選人拜登今天上午與南韓總統文在寅通話，強調韓美同盟及重視北韓核問題立場。韓媒多認為拜登展現積極友好態度，上任後有望加速處理南韓關注議題。

拜登宣布當選後，共和黨對手川普堅決否認敗選，並指控多州選舉舞弊，為美國大選結果增添變數。韓媒原預期拜登會因此延後與文在寅等各國元首通話時程，但拜登時隔4天就與文在寅通話，被視為友好信號。

不過，拜登同日與日本首相菅義偉通話比文在寅早了30分鐘，在日韓關係緊繃之際也引發猜測。南韓《中央日報》報導，青瓦台相關人士對此向媒體說明，在韓國時間上午9時通話是韓方提出的建議，過程中未詢問他國元首通話時間，不必多加揣測。

《韓聯社》報導，根據拜登陣營提供新聞稿，兩人約談話14分鐘，拜登在電話中說韓美同盟為印太地區安保及繁榮的「關鍵」（linchpin）。

《韓聯社》分析，拜登說韓美同盟為地區「關鍵」，展現對雙方合作的積極友好態度，在先前因現任總統川普要求提高5倍而延宕已久的防衛費分擔等駐韓美軍相關問題上，可望以相較合作態度與韓國進行密切溝通。

根據JTBC報導，拜登與文在寅通話當天為美國時間11月11日，適逢退伍軍人紀念日。拜登在通話前特別偕妻赴賓州費城的韓戰參戰軍人紀念碑獻花弔唁，可視為對南韓友好信號。

此外，拜登提到希望在北韓問題上與南韓緊密合作。外界認為，是在暗示拜登上任後，會將北韓非核化視為重要議題。

《中央社》報導，文在寅稍早在推特上表示，他剛在電話中祝賀拜登當選，與美方密切合作，共同因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和氣候變遷等全球挑戰。雙方商定在拜登明年1月正式就任總統後儘快舉行會晤。

《自由時報》報導，日本《產經新聞》解讀，拜登似乎試圖擺脫歐巴馬政府的親中形象，打算與日韓合作，以對抗「最大競爭對手」中國。英國《金融時報》報導，這是「美國總統當選人向盟邦發出打算對抗北京的初步信號」。拜登的亞洲事務高級顧問普萊斯考特（Jeffrey Prescott）10月時表示，中國國家主席習近平已將中國帶往一個更威權的方向，新任總統將必須重新調整美中關係。

拜登接受莫里森邀請，將於明年訪問澳洲

《中央社》報導，在澳洲方面，拜登接受總理莫里森邀請，將於明年訪問澳洲，慶祝兩國簽署共同防衛條約70週年。莫里森表示，這通電話「非常熱誠」，並說拜登沒有提到淨零碳排目標，反而聚焦在「排放減量技術」上。拜登也強調「因應氣候變遷」的重要性。儘管澳洲是《巴黎氣候協定》簽署國，澳洲保守派政府在應對氣候變遷上行動明顯緩慢。

《中國時報》報導，這是拜登當選以來首次與美國的3個關鍵盟友通電。根據拜登辦公室聲明，這次通電各方都表示要加強彼此雙邊關係，解決氣候變遷與疫情大流行等問題。拜登積極在就任前布局，目的在於塑造自己是政策穩定、偏好多邊外交，以及「發出的球好接好打」的印象，好讓友邦安心。

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