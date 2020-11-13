雙雙出包：國民黨「顫抖豬」影片動保團體表示無關瘦肉精，丁怡銘誤指「牛肉麵節冠軍使用萊牛」公開道歉

瘦肉精議題延燒，也帶起國民黨、民進黨兩黨的議題攻防，然而近期兩邊卻都惹出與瘦肉精有關的爭議風波。國民黨日前發布一則反萊豬影片，指豬隻因瘦肉精導致顫抖、熱衰竭，直呼「豬不能吃，人更不能吃」，然而卻被指出影片內容並非在講述吃了萊克多巴胺的豬隻，遭農委會主委陳吉仲指控影片不實。

民進黨部分，則是行政院發言人丁怡銘說出「台北市牛肉麵節冠軍牛肉麵使用含有萊劑的牛肉」，卻被業者出示檢驗證明表示此為不實資訊。雖然丁怡銘公開致歉，但相關爭議尚未停止延燒。

國民黨發布影片，指瘦肉精讓豬隻變「顫抖豬」

《風傳媒》報導，為號召民眾11月22日上街遊行抗議萊豬入台，國民黨本（11）月10日在臉書發布一則反萊豬宣傳影片，直指屠宰場豬隻因瘦肉精強烈副作用導致呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因熱衰竭喪命。直批蔡政府，連包括中國在內的160個國家都能拒吃，「不顧人民、食安的政府沒有資格做決定。」

《聯合新聞網》報導，農委會主委陳吉仲在立院受訪時表示，先前有網路流傳不實的小豬顫抖影片，呼籲消費者跟豬農如果有相關問題應詢問獸醫的專業學術，只要上網google萊克多巴胺的英文，就可以看到全球很多文獻。一般認為是暗指國民黨臉書使用的萊豬影片是不實消息。

國民黨反擊，臉書上所發布影片，原始出處為動物展望組織（Animal Outlook），於2015年11月11日在YouTube上公布之影片。並表示陳吉仲質疑影片造假，難道是質疑國際動保團體公信力？

美動保團體：曾告知國民黨「抽搐豬隻影片」與瘦肉精無關

（中央社）國民黨臉書日前貼出屠宰場豬隻抽搐、躁動的影片，宣稱是瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨。提供影片的美國動保團體今（13）日說，事前已清楚告知國民黨，無證據顯示影片中的豬隻遭餵食萊克多巴胺。

總部位於美國華府的動保團體「動物展望」（Animal Outlook）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，國民黨使用的影片片段，是動物展望臥底調查人員2015年在明尼蘇達州奧斯汀市（Austin）一間名為「優質豬肉處理」（Quality Pork Processors，QPP）的快速屠宰場內拍攝。

動物展望表示，他們沒有證據顯示QPP有使用萊克多巴胺，也從未宣稱這間屠宰場有使用這種瘦肉精。

動物展望說：「我們授權國民黨使用這段影片時，清楚告知我們沒有萊克多巴胺使用（於豬隻飼料）的證據，但歡迎他們使用影片，來顯示快速屠宰場豬隻所經歷的痛苦。」

動物展望指出，他們無法在本身調查範圍以外，談論關於該屠宰場使用萊克多巴胺的任何指控，「我們先前與現在的理解，都是國民黨了解我們的立場，知道我們沒有證據將QPP內豬隻與萊克多巴胺做連結，也從未聲稱我們的影片或調查證明此一連結」。

國民黨臉書10日貼出宣傳反對進口含瘦肉精美國豬肉的影片，聲稱片中顯示一家「瘦肉精豬隻的屠宰場」，並說「瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下」。目前尚未取得國民黨對於動物展望組織說法的回應。

行政院發言人誤指牛肉麵冠軍使用萊牛，蘇揆：知過能改善莫大焉

另一方面行政院發言人丁怡銘，日前也因為與瘦肉精有關的不當發言，飽受批評。

起因來自於台北市長柯文哲12日出席行政院會，當面建議行政院長蘇貞昌針對萊豬源頭管理，並要求萊豬標示。行政院發言人丁怡銘於行政院會會後記者會上發言表示：「台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的，就是萊克多巴胺的美牛」。

《遠見》報導，為此，今年台北市牛肉麵節冠軍業者，特地在臉書出示未檢出萊克多巴胺的證明；牛肉麵協會也召開記者會指出，牛肉麵店家不該成為被操作的工具，牛肉麵需要嘴饞口水，不要政治口水。

事後丁怡銘也迅速公開道歉。《中央社》報導，丁怡銘表示，對於業者造成困擾，他深感抱歉。他也要幫所有牛肉麵業者澄清，無論是使用哪一國的牛肉，只要合乎國家的標準，都是安全無虞。

《ETtoday》報導，丁怡銘公開道歉之餘，也親自到店致歉，並貼出訂購100碗牛肉麵的訂單補償。丁怡銘至店家道歉後，貼出下單百碗牛肉麵的單據，卻被網友發現單上有報行政院統編，質疑這筆訂單要報公帳。丁怡銘又再次解釋早告知同仁要自掏腰包，已經重新下單，取消原本有輸入統編的訂單。

《經濟日報》報導，對此行政院長蘇貞昌表示，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及了店家，這很不該。並說丁發言人已經誠意地道歉，店家也接受。

蘇貞昌表示，發言人是很辛苦的工作，他（丁怡銘）也做得很好。「年輕人也像任何人一樣，難免會犯錯，我們覺得已經知過能改、善莫大焉。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範