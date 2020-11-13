川普再簽行政命令，禁止美國投資華為、海康威視等31家與「中國解放軍」有關企業

（中央社）美國總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）昨（12）日頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資中國解放軍相關企業，因為中國正利用美國資本進行軍事、情報與其他安全機構發展與現代化，對美國構成威脅。

川普援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）、《國家緊急法》（National Emergencies Act）與「301條款」發布行政命令。

川普表示，中國越來越多地利用美國資金進行資源開發，並使其軍事、情報與其他安全機構得以發展和現代化，使中國能夠直接威脅美國本土與海外美國軍隊，包括透過開發和部署大規模殺傷性武器、先進常規武器與針對美國及其人民的惡意網路行動。

川普指出，透過軍民融合國家戰略，中國透過強迫民營企業支持軍事與情報活動，擴大軍工綜合體規模。這些企業雖然表面上是私有與民營企業，但直接支持中國軍事、情報與安全機構，並協助其發展與現代化。

行政命令並指出，這些企業透過在美國境內外進行公開交易出售證券，遊說美國金融投資機構發行證券，採取其他行動籌集資金。中國以此利用美國投資者為其軍隊發展與現代化提供資金。

川普指出，中國軍工融合機構直接支持中國軍事、情報與其他安全機構的行動，對美國國家安全、外交政策與經濟帶來巨大威脅。為了保衛美國國土與人民，川普宣布從明年1月11日起，禁止美國公司與個人擁有或透過基金投資共軍所屬企業股份，投資人也必須在365天內完成撤資。

Trump signed an executive order today prohibiting American companies and individuals from owning shares in any of the 31 Chinese companies listed as having links to the country's military. https://t.co/IIG7mycwnA — Axios (@axios) November 12, 2020

被認定的共軍所屬企業是依據美國國防部6月與8月公布的共31家中國企業，包括中國航空工業集團公司、中國航天科技集團公司、中國船舶集團有限公司、海康威視數位技術股份有限公司、華為技術有限公司、中國移動有限公司、中國核工業集團公司、中國電信集團有限公司等。

美國政治新聞網站「Axios」指出， 這項命令不只禁止美國企業直接購買這些中國公司股份，甚至連持有這些公司的基金也不能買。投資者必須在2021年11月之前撤資。目前尚不清楚這項制裁會對市場造成什麼影響。

白宮貿易顧問 納瓦洛（Peter Navarro）估計，市場上約有5兆美元來自這些中國公司及其子公司。而這項命令的簽署，使得中國移動和中國電信集團等公司的股票重挫，分別下跌了4%和8%。

不過，緊跟著美國即將到來的政局交替，如果民主黨拜登（Joe Biden）宣誓就職後，新總統有權能撤銷行政命令 和其他禁令。 目前尚不清楚拜登將如何應對川普最近的制裁。拜登的過渡團隊拒絕對這項行政命令發表評論。

Photo Credit:AP/達志影像

川普在今年8月以構成國安威脅為由，同樣援引《國際緊急經濟權力法》發布行政命令，對中國通訊軟體微信（WeChat）與抖音（TikTok）開刀，要求禁止在網路應用程式商店下載或更新這兩款App，也禁止美國企業與這些軟體公司進行技術交易或數據託管。

不過，美國商務部昨（12）日表示，暫時不會執行原本要關閉中國TikTok的行政命令，該禁令原定於本月12日生效。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範