BMW研發推出「電力驅動飛鼠裝」，飛行時速可達近300公里

文：Chloe

BMW設計可裝在胸前的電動渦輪

據《新阿特拉斯報》報導，德國汽車製造商BMW設計工作室的工程師們，研發製作出了一組可以裝在胸前的電動渦輪，可以讓這款電動飛行套裝加速到時速186英里（相當於時速299.34公里）左右。

奧地利專業低空跳傘（Base jumping and skydiving）和飛鼠裝滑翔（Wingsuit flying）運動員彼得．薩爾茨曼（Peter Salzmann），以最創新的方式，實現了每個人可能都擁有過的飛行夢想——藉由這個新設計的電力驅動飛行服裝。它提高了飛行速度和飛行時間。

在#NEXTGen 2020的活動期間，BMW集團將展示首個用於翼服（飛鼠裝）的電力驅動系統，甚至借助該系統，可以以一種全新的方式，來實現人類數百年來的飛行夢想。

Throw the rulebook out the window.

The first-ever #BornElectric wingsuit impeller just made history. Watch Peter Salzmann ascend over a mountain top at https://t.co/n5SHfjggOd.#NEXTGen #ElectrifiedWingSuit pic.twitter.com/tgBKXS36eG — BMW (@BMW) November 7, 2020

BMW的推進系統可提供20馬力

這次的電動飛行套裝與傳統的滑翔服不同，BMW的推進系統可以提供20馬力，讓穿戴者在有限的飛行時間內重新爬升到一定的高度。且這種瘋狂的發明，已經在專門的機翼隧道中進行了多次測試，並在30次測試跳躍中能正常使用。

Peter Salzmann與Designworks的創意團隊合作，共同開發了此驅動單元和專屬的飛鼠裝。耗時三年，終於從構想轉換到了奧地利阿爾卑斯山的首次試飛。在此期間，還在BMW集團位在慕尼黑的空氣動力學測試中心，進行風洞測試，這也是該項目開發計劃的重要部分。

為公關宣傳而設計電動飛行套裝

在第一次公開的展示飛行測試中，特技運動員彼得．薩爾茨曼憑借著這套服裝，在奧地利阿爾卑斯山的德爾布魯德山（Del Bruder mountain）山峰上飛馳而過。

薩爾茲曼和另外兩名穿著普通的無動力的電動飛行套裝的特技演員，從1萬英尺的高空從一架直升機上跳下。當他們從高空中落下開始排成隊形飛行時，薩爾茨曼從他們身邊飛馳而過，飛過了最後一座山峰。

Photo Credit: BMW Group

他的同伴們由於沒有額外的動能可使用，不得不繞著薩爾茨曼飛行。目前還不清楚BMW是否會為普通大眾製造像這樣的電動飛行套裝，不過BMW這一項驚人的發明以及公開測試活動，似乎是為了之後準備推出的自家最新的電動SUV iX3來做為公關宣傳。

參考資料

VICTOR TANGERMANN（2020,NOVEMBER 9）.ELECTRIC WINGSUIT LETS YOU FLY AT 186 MPH. Futurism

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航