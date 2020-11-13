亞洲第三波疫情來襲：台灣單日境外移入創新高，日本、韓國大流行恐一觸即發

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情在入秋後邁向下一波高峰。台灣今（13）日新增8例境外移入病例，是4月19日以來單日確診數新高，境外移入案例突破500例。而鄰近的亞洲國家，疫情也正處於「一觸即發」的緊繃狀態，日本昨日創下日本疫情爆發以來最高紀錄、單日有1661人確診，韓國單日確診也近200例，專家建議政府調升社交距離規範等級。

台灣境外移入創新高，或與移工染疫有關

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增8例境外移入案例，分別來自菲律賓（5例）、印尼（2例）、波蘭（1例），指揮中心發言人莊人祥表示，單日新增8例是自4月19日以來新高。

指揮中心表示，案591、592、595、596、597為2名男性船員及3名女性移工，其中案595為印尼籍，其餘4人為菲律賓籍，於今年10月28日及29日入境後前往集中檢疫所，檢疫期間均無疑似症狀，並於11月11日及12日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。

案593、594、598則為本國籍。案593今年7月中旬至菲律賓探親，11月11日檢疫期滿前進行採檢，於今日確診；案594今年8月中旬前往波蘭就學，11月11日返台入境時主動告知有症狀於機場採檢，今日確診；案598今年9月上旬至印尼工作，11月11日返台入境時主動告知有喉嚨痛症狀並於機場採檢，於今日確診。

境外移入大增，莊人祥表示因國外近期疫情嚴峻，每天確診病例屢創新高，目前全球確診超過5200萬例，每天通報病例超過60萬例，各國疫情都在上升當中。另外近期印尼、菲律賓移工也有比較多的確診狀況，是當地疫情比較嚴重，或者有增加這2國籍移工進入也是原因。

國內目前累計597例確診，分別505例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明；另1例移除為空號。確診個案中7人死亡、57人住院隔離中。

而今境外移入創單日人數最多，秋冬專案是否會提早公佈？莊人祥表示不會提早，指揮中心今上午才跟各縣市政府開會討論完，預計下周三（18日）宣布秋冬專案內容，其中將針對邊境管制，以及何種狀況之下會開始限制跨年活動的室內、室外規範，給出方向。

Photo Credit: 中央社

日本迎來「第三波疫情」，疫情重災區北海道呼籲遊客「別再來了」

日本《NHK》12日公布國內疫情，全國單日確診人數1661人，創下日本疫情爆發以來最高紀錄，其中感染最多的是東京（單日確診393人），其次為北海道（單日確診236人）與大阪（單日確診231人），日本全國確診人數累積為11萬4538人（包含鑽石公主號）。

日本經濟再生大臣西村康稔警告，「可與夏季流行匹敵的大規模流行正在步步逼近」。他認為，雖然目前還不是需要發佈緊急事態宣言的情況，但如果疫情惡化，也有必要採取要求餐飲店等停業的經濟活動限制措施。

《轉角國際》報導，日本在今年4月到5月期間是疫情爆發後的第一波高峰，之後情勢稍緩，到7月至9月又再出現感染數字飆高的第二波；9月後雖然開始緩和、同時國內旅遊與經濟活動都有恢復正常趨勢，但在11月中又再衝出確診感染的高峰，令民眾憂心忡忡，「第三波」也成為日本網路社群的熱門關鍵字。

其中特別值得注意的是北海道。北海道這波疫情，刷新春季以來的感染數字，確診人數在11月5日首次超過100例，9日達到200例，直到12日，已經連續8天單日確診破百人。

而 位於北海道最北邊的利尻島（Rishiiri Island），發生一名外地來的男子，在餐廳用餐後傳染給其他顧客，12日感染人數達到14人，島上居民憤怒地表示，在這樣的情況下，如果政府的觀光振興「GoTo旅」仍然繼續進行，等於不斷從其他的主要城市帶病毒來這座小島。利尻島缺乏足夠的醫療系統，人們擔憂疾病在這個小島上蔓延。

日本醫師會會長中川俊男在11日的記者會上表示，日本全國的確診人數在逐漸增加，就目前確診人數激增的情況來看，日本或將迎來第三波疫情。

由於北海道已經開始下雪了，日本昭和大學醫院院長相良博典說：「新冠病毒不怕冷加上氣候變得乾燥也會助長，當天氣太乾，黏液不易形成，病毒就容易附著，也就很容易被感染。」

Photo Credit: AP / 達志影像 日本北海道札幌市，已經迎來冬雪。

中川建議：「如果今後北海道的確診人數繼續增加，建議政府靈活考慮調整，將北海道排除在日本政府7月啟動的『GoTo travel』旅遊復甦計劃之外。」他在記者會上呼籲國民貫徹防疫措施，他表示：「這絕不僅僅是特定地區的問題，希望全體國民團結一致進行預防。」

不過，日本首相菅義偉13日就新型冠狀病毒國內新增感染人數12日創新高表示，對於修改旨在支援旅遊業和餐飲業的「GoTo travel」及發佈緊急事態宣言，仍保持謹慎態度，菅義偉稱，「專家認為現階段並未處於那樣的情況」。

同時，日本也放寬規定，12月1日起電影院將允許滿座，對於有販售爆米花、熱狗等熟食的影廳，則呼籲民眾「吃東西時不說話、吃完後戴口罩」，不過基於防疫，運動賽會僅開放場館上限的50%進場，根據原來計畫，禁令到11月底，最新消息是防疫準則將延至明年2月。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本東京一間小型電影院，在疫情期間仍如常營業。

韓國單日確診200例，疫情大流行恐一觸即發

而鄰近的韓國，距離疫情爆發即將滿300天之際，疫情出現反彈跡象：自政府上個月將社交距離規範降回第一階段後，確診患者持續增加。

《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部通報，單日新增病例已連續6天保持在三位數，截至今（13）日凌晨零時，境內單日確診武漢肺炎近200例（191例），較前一天（143例）大幅增加。除了療養設施、療養醫院等高風險場所外，辦公樓、學校、地鐵站、咖啡廳和親朋聚會等日常生活空間持續出現集體感染病例。

值得關注的是，此前新增確診病例大部分發生在首都圈，但目前江原道、忠清南道、全羅南道等非首都圈地區確診病例增勢明顯，引起防疫部門高度警惕。境外移入病例也較前一天的15例增加近一倍，主要來自美國（11例），皆在機場檢疫或隔離期間確診。

Photo Credit: AP / 達志影像 韓國車站標示提醒民眾維持適當的社交距離。

《中央社》報導，多名傳染病學專家指出，自政府上個月將社交距離規範降回第一階段後，確診患者持續增加。以一般狀況推測，疫情擴散至首都圈以外地區後，最短4到6週、最長8到12週後可能爆發大流行。目前距離社交距離規範下調已超過一個月，疫情「一觸即發」。

專家指出，在開發出疫苗及治療劑前，上調社交距離規範等級是唯一有效的防疫措施，建議政府應在確診數成等比級數增加前，上調防疫等級。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範