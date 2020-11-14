高加索戰爭終章：亞美尼亞「臣服」簽下停戰協議，土、俄賞歐盟一記響亮耳光

面對土耳其力挺亞塞拜然，且始終無法爭取到俄羅斯允諾救援，亞美尼亞在血戰六個星期後，終在11月10日臣服，並在俄國、亞塞拜然共同提出的停火協議中簽字，結束了納卡地區的軍事對抗。

隨著亞美尼亞的戰降，佔領了26年的「納戈爾諾－卡拉巴赫主權爭議區」畫上了終止符，而幾乎無人承認的「阿爾札赫共和國」只能隨之亡國。依照三方協議，俄國將派出「聯合維和部隊」，於12月以前進駐雙亞停火線，並以五年為期監督納卡問題，確保該地和平自治的進程。

據此，俄羅斯無疑成了最大勝利者，原本在亞美尼亞設有三千軍人駐紮的軍事基地進一步得到了強化，並得以在南高加索地區繼續稱王。

多年來，俄羅斯重申在此勢力範圍不容任何外部勢力，包括美國、歐盟，甚至中國染指；土耳其獲利次之且遂其心願，儘管俄羅斯不准土耳其部隊或敘利亞武裝分子介入亞塞拜然衝突，但根據該協議，亞美尼亞必須在亞塞拜然與納希切萬自治共和國之間提供走廊，從而在土耳其和亞塞拜然之間建立直接運輸聯繫。

然而，歐盟則成了最大輸家，落實了俄國口中在該區不享有空間者。俄羅斯、土耳其以及歐盟在南高加索的對弈著實精彩，以下從各別三方分析其在爭取南高加索攸關利益的孰勝孰敗。

俄羅斯棄亞美尼亞的考量

首先談一下俄羅斯。亞美尼亞民眾將簽訂停火協議的投降視為背叛，從而爆發了大規模抗議衝突，要求該國總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）辭職。倘若帕氏辭職，俄羅斯可說是從這項協議中利上加利。怎麼一回事呢？

話說，亞美尼亞是俄羅斯的戰略合作夥伴，但自2018年以來，在帕希尼揚上台的改革之後，兩國之間友好的雙邊關係產生了變化。俄羅斯因帕希尼揚的民主改革，導致一些隸屬俄羅斯的寡頭，和前親俄羅斯的亞美尼亞總統被監禁，這成了俄國拒絕出兵馳援的原因之一。當然俄國總統普亭（Vladimir Putin）表面上的推辭是以「納卡地區非亞美尼亞領土，不算兩國當年軍事協定的協防範圍。」

此外，俄國立場本就貼近亞塞拜然的納卡主權聲明；最後，當然是亞美尼亞駐軍的節節敗退，難有逆轉取勝之跡。上述幾項考量讓俄羅斯痛下決心棄亞美尼亞於不顧。俄方宣稱，所簽署的三國協議，其基本架構仍依2007年所調停的「馬德里原則」為主軸。

該原則是當年由俄羅斯、美國與「歐洲安全小組－明斯克集團」（OSCE Minsk Grounp）為主導的外交和平談判，要求亞美尼亞撤出納卡地區，而另一方亞塞拜然雖可拿回失土，但必須在國際監管下賦予「回歸」的納卡政府特殊自治地位，最終在規定時間內舉行受國際認可的「前途自決公投」。

換句話說，此次的三國協議乃依國際社會之前所認定：「納卡地區為亞塞拜然的主權領土」，亞美尼亞必須退回1994年以前的疆界。易言之，亞美尼亞被迫結束對納卡地區長達26年的「軍事佔領」，而亞塞拜然有權接管納卡地區，但必須在聯合國的指示安排下才能送回昔日的亞塞拜然居民。

同時重新回歸的納卡地區，有權得到亞塞拜然政府的同意設置「自治政府」，並就住民自決的政治前提，在可預見的將來內規畫與進行主權公投。

經此一役，俄國除了成功防堵亞美尼亞邁向民主政府之路外，還扳倒了美國與「歐安小組－明斯克集團」，彰顯西方大國（尤其是法國和美國，法國先是兩次調解失敗，然後換美國調停）的無能為力。

土耳其近期的主權大幅擴張給歐盟難堪

土耳其近期的表現更是可圈可點，從敘利亞、利比亞、賽普勒斯、希臘到納卡衝突，都成功壓制了歐盟。土耳其和亞塞拜然主要組成人口皆為突厥人，雙方有悠久的文化和歷史臍帶。當亞塞拜然在蘇聯1991年解體後宣布獨立時，土耳其為首個承認亞塞拜然的國家。

此次的納卡爭端，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）看準美國目前因選舉而癱瘓，且俄羅斯與亞美尼亞簽署的防禦條約不適用於「飛地」。最後，只要俄國不介入，亞塞拜然的軍事武力穩操勝券，軍隊裝備了極為有效的土耳其和以色列無人機；反觀，由於地形限制，亞美尼亞人所擁有的飛機和坦克派不太上用處。

儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）試圖制止土耳其在北非、中東和地中海東部地區的侵略行為，但無法在歐盟內部取得一致抗土，讓土耳其奪得機先，大幅增加了影響力。土耳其近期因轉移內部因素所實施的全面對外擴張，嚴重挑戰歐盟地緣政治的權威。

歐盟就現實面理應團結出手制止土耳其，不能任其挑撥伊斯蘭與西方的關係，以及侵犯、挑釁會員國如賽普勒斯、希臘、義大利與法國。應對土國實施制裁，且制裁必須打到重點。實際上，土耳其的經濟，特別是軍工產業薄弱，依賴著歐洲技術，例如西班牙的直升機零件與德國製造的潛艇發動機，歐盟可以就此為槓桿來提高土耳其艾爾多安的政治冒險代價。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

歐盟對雙亞的睦鄰政策

戰爭中期，亞美尼亞曾期待北約與歐盟盡一切可能遏止戰爭，早日實現停火協議。不過，事實證明歐盟在納卡的衝突幾無角色可言。

就實質關係而論，歐盟與南高加索國亞美尼亞、亞塞拜然兩國都有緊密關係。歐盟於2004年發表歐盟睦鄰政策，並於隔年發表國家報告時，除第一批的七個國家，還規劃出包括南高加索國亞美尼亞、亞塞拜然等第二批鄰國。

「歐盟睦鄰政策」的目的是寄望採取「強制向善」的模式，擴大輸出「繁榮、穩定與安全」，促成雙邊在利益互惠的原則下加速各領域的合作，進而產生擴大區域安全的「溢出效應」，也為歐盟促進周邊地區穩定、安全與繁榮提供誘因。

歐盟試圖以協議來換取歐盟睦鄰國對政治、經濟、貿易及人權改革的承諾。2008年12月，歐盟執委會更推出「東部夥伴關係」計畫建議，促進地區間的合作、和平跟安全，內容涵蓋亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭等六國。

歐盟在這些國家持續推動民主轉型、經濟改革與能源合作等議題，藉此提升與東部鄰國的合作關係，促其向歐盟靠攏，並保證能源安全。甚至在當天的會議期間，歐盟還與亞美尼亞簽署了一項航空協定。

同時間，時任歐盟外外交與安全政策高級代表索拉納（Javier Solana）還宣佈，加強與喬治亞、亞美尼亞和亞塞拜然等三個南高加索國家的合作，深化與三國的雙邊關係。當時歐盟承諾將盡其所能解決南高加索地區衝突，包括亞塞拜然和亞美尼亞之間的納卡衝突，以及喬治亞與俄羅斯之間的衝突等。

歐盟的睦鄰政策難敵俄土雙拳

值至2015年，歐盟的睦鄰政策已有16個目標國，曾針對因應烏克蘭與難民危機有過修訂。或許我們可以勉勵歐盟「勸善政策」的用意良善，強調該軟實力對亞美尼亞帕希尼揚政府產生了影響，使其有走向民主掃除貪腐的動力。

但目前看來，至少在納卡地區爭端解決情勢上，俄土所使用的硬實力瞬間改變了南高加索地區的平衡與政治生態，大大壓縮了歐盟誘導睦鄰國善治的努力。俄、土跟歐盟在國際政治博弈上，高下立判。俄羅斯成功站穩了南高加索的霸主，擁有實質的影響力；同時，土耳其也在該區插旗成功。

面對美國在可見未來實力的衰退，以及逐漸調整重心往亞洲的發展，缺少英國的歐盟若不能加以調整決策程序，善用軍事、外交、經濟等手段，影響力或將進一步下滑。如此一來，內部成員國的離心將更難讓歐盟用一個聲音說話，屆時該有的角色與空間將更為限縮。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航