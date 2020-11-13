告別中大，再見NA can

去年今日，我在中大，吃了一盒腸仔火腿飯，連盒附送的那包李錦記豉油包，令它像極了中大的出品，也就是我吃了好幾年的「頹飯」。還記得那時候，我跟身邊人說：「中大不只有頹飯呀，有其他東西的，下次吧，下次若然我們再回來，我帶你去飲紅豆冰。」

一年後的今天，我又回來了，為的是看一個用血淚填滿的展覽，也是為了紅豆冰，以及我記憶中那螢光飯和老火湯。

作為一個崇基人，卻時常「勾結外國勢力」，走到山上的NA can，無他，因為它是離我宿舍較近的飯堂，加上好些重要的課、重要的人都是圍繞著這飯堂發生、出沒，也就似乎有了要經常光顧的理由；考試時期送的湯，也令愛喝湯的我為它瘋狂加分。也許是這個緣故，得知NA can快將成為歷史時，很難不為此錯愕、惋惜，之後，我把那新聞傳給一位亦師亦友的中大人，連帶一句「想不到連NA can都會成為歷史」，接連講起以前和她在NA can吃厚蛋治的事，然後她一句，「都成歷史了」，一句話，把我的思緒炸開了。

是的，我印象中的一切都成歷史了，今日見證的是NA can成為歷史，而去年見證的，是那歲月靜好的中大成為歷史。

展覽看罷，湯喝完，要下山了，要告別那個可以令大學生走堂、踢著拖鞋去飲紅豆冰的NA can，告別那個可以讓大學生輕輕鬆鬆去拍拖、上莊的中大。NA can、紅豆冰，還有中大，都一去不回來了；但我想，遙遠的前方一定有其他值得期待的事——假如我們願意一直堅持、相信的話。

亂流之下，願你平安。

文章獲授權轉載，題目由編輯所修改，原文見此。

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