漫談香港的斯里蘭卡社群與文化（二）：以「祝你長壽」打招呼的包容文化

文︰譚少薇

上一回「漫談」介紹了香港斯里蘭卡社群的飲食文化及兩個重要節慶——月圓節和衛塞節，相信各位在「西冷紅茶」之外，對斯里蘭卡文化有了更多的認識。今天我們來談談有關斯里蘭卡的其他文化話題。首先，當地打招呼的方式是雙手合十，前臂差不多成水平，並互相說「阿裕帛彎（Ayubowan）」，在斯里蘭卡的官方語言之一的僧伽羅語中，意為「祝你長壽」。 有人説，以長壽為日常祝福，表現了傳統斯里蘭卡文化重視生命的一面，而常做善行與對大自然的尊重也是學校教育内容。事實上，以面積（65610平方公里）及人口（2100萬）來說，斯里蘭卡是一個小國，但在2015年世界慈善捐助指數中，斯里蘭卡排行第八；在2015年人類發展指數中，斯里蘭卡是南亞地區排行最高的兩個國家之一（另一個為馬爾代夫），似乎也反映了社會的一些正面人文元素。

斯里蘭卡的宗教信仰很多元化。人口當中以佛教徒為最多（佔總人口 70.1％），其次是印度教（12.6%）、伊斯蘭教（9.7％）和基督教 （7.6％）。斯里蘭卡的多元而包容，大概可以在中央高原南端一個名為亞當峰的地方體驗得到。亞當峰（Adam’s Peak）在僧伽羅語中簡稱Sri Pada，泰米爾語叫Shiva padam，都可譯為聖足山。山頂有一座廟，裏面一塊岩石上面是一個1.8米長的巨大足印，不同宗教都把此處視為聖地。佛教徒認為腳印是釋伽牟尼的，印度教徒認為是濕婆的，而穆斯林和基督徒則認為它是亞當被逐出伊甸園後踏在人間的第一步，也有人認爲它是耶穌十二門徒之一的聖托馬斯留下的。不同宗教的信徒對於這個足印的來歷有不同看法 ，卻一同踏上一條萬階朝聖之路，目的是到達峰頂禮拜和敲鐘，向各自的神明禱告。

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占星學在生活中也有重要的角色。新年（Aluth Avurudda）是每年在四月十三或十四日，當太陽從雙魚座過渡到白羊座時發生，是僧伽羅和泰米爾人都慶祝的節日。當天，根據占星師的推算，得出正確的時間以進行重要的煮椰奶飯（Kiribath）儀式，象徵來年的富足。另外，占星學也影響個人的生命歷程。傳統信仰認為一個人出生的時間會決定其一生的命運，所以每個人出生時都會由占星師為他作出預測， 而這本「命書」其中一個功用是找尋合適的配偶。一般人相信， 如果男女雙方的星座匹配，就能帶來美滿的婚姻。父母會在報紙登廣告來為孩子尋找對象，並比對雙方的星座、階級等，來判斷一段婚姻的好壞。在過去，人們並不接受跨階級婚姻。時至今日，階級在婚姻中的角色已經下降，但在不少家庭中，為女兒籌辦嫁妝仍然是一個主要壓力。

從性別角度來說，斯里蘭卡是一個男性主導的社會，重男輕女仍是主要的性別意識形態。傳統家庭中，男人通常是主要收入來源，而女人通常負責家務。吃飯時，妻子會先照顧丈夫和孩子用餐，自己則留在最後才用膳。現在因經濟生活所需，許多女性都全職工作，尤其是城市裏，家務需由妻子與丈夫共同承擔。在香港，這個改變也很明顯，中產階級由於經濟壓力也出現了不少雙職家庭。不過，很多斯里蘭卡家庭還是較喜歡第一個孩子是女兒，因為他們認爲女兒可以幫助照顧弟妹和為母親分擔家務，可見家庭中的性別分工還是挺傳統的。有趣的是，斯里蘭卡歷史上出現過不少有政治成就的女性。阿努拉皇后（就任期：公元前47年至公元前42年）是亞洲第一位女元首，西麗瑪沃．班達拉奈克是全球首位女總理，並且曾經三次當上斯里蘭卡總理（任期分別是1960-1965、1970-1977、1994-2000）。然而這些女性精英在公共政治領域的地位，並不代表整體社會的性別平等。在2016年，斯里蘭卡議會有十三個女性當選議員，只佔參議院議席的5.7％。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 西麗瑪沃．班達拉奈克

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