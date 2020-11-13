各國看美國大選：中國首度公開恭喜拜登，巴西總統還在問「選舉結束了嗎？」
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針對各界質疑選舉造假，美國聯邦與各州高階選務官員昨（12）日發表聯合聲明，表示「沒有證據」顯示總統大選出現得票減少、竄改或投票系統舞弊情事。
2020年美國大選有結果了嗎？這個答案對於各國領袖來說，可能各有不同。儘管民主黨候選人拜登（Joe Biden）在本月7日就宣布勝選，但中國卻隔了6天以後，直到今（13）日才由外交部向拜登和賀錦麗（Kamala Harris）表示祝賀。不過巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）至今仍然無視拜登的勝選，還反問媒體，「選舉結束了嗎？」
今年的美國總統選情異常激烈，因為郵寄投票的計票過程緩慢，北卡羅來納、喬治亞州至今仍沒開完票，不過在當地時間7日，拜登拿下關鍵州賓州、達到勝選門檻後，包括台灣、日本、韓國、歐洲國家、以色列等國第一時間都紛紛傳達祝賀。不過中國、巴西、俄羅斯這3國領袖，卻保持沈默。
中國遲來的祝賀、巴西總統還狀況外
中國外交部今日下午舉行例行記者會，發言人汪文斌在回答《澎湃新聞》記者提問時表示，中國一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，中方「尊重美國人民的選擇」，並向拜登和賀錦麗表示祝賀，這是中國官方首度對拜登宣布入主白宮公開表示祝賀。目前尚待觀察的是，中國國家主席習近平何時會向拜登正式發出賀電。
不過，身為美國現任總統川普的好麻吉，巴西總統波索納洛至今仍不能接受拜登勝選的事實。
《路透社》報導，波索納洛今日在官邸外與支持群眾談話時，被問到對美國選舉結果的看法。波索納洛反問那名支持者：「但這結束了嗎？美國大選已經結束了嗎？」
波索納洛曾矢言要第一個向川普賀喜連任；而目前情勢顯示，拜登在普選與選舉人團投票兩方面，都已囊括多數選票。波索納洛將近一週來，未曾向拜登道賀。
波索納洛的姿態可能預示他和拜登的關係將有個不穩定的開始。未來拜登要與巴西協商的議程，可能包括解決亞馬遜森林砍伐與人權等問題。
24年來首度變天：拜登確定拿下亞利桑那，選舉結果更難翻盤
多家美國媒體今日報導，向來支持共和黨的「紅州」亞利桑那，本次選舉結果確定由拜登勝出，而在拿下該州11張選舉人票後，拜登的選舉人票數來到290票，更鞏固他入主白宮的未來。
這也是繼1996年柯林頓（Bill Clinton）之後，民主黨再度於亞利桑那獲得選舉人票。
目前仍在計票的喬治亞州和北卡羅萊納州，分別由拜登、川普獲得領先，但就算川普拿下這2州，也無法扭轉戰局。
- 即時開票頁面：2020 美國大選看關鍵
這次選舉有舞弊嗎？美國選務官員稱「美國史上最安全的選舉」
因為開票過程慢，密西根州還傳出人工計票失誤（後已改正），加上川普陣營的指控，都讓這次的選舉染上舞弊的疑雲。川普今日稍早還在推特上指控投票設備製造商「刪除」他在全美獲得的270萬張選票，並將賓州等州將投給他的數以十萬計選票轉給拜登。不過，Dominion投票系統公司與賓州州務院都斷然否認川普的指控。
美國聯邦與各州高階選務官員昨（12）日發表聯合聲明，表示「沒有證據」顯示總統大選出現得票減少、竄改或投票系統舞弊情事。
「11月3日的選舉是美國歷史上最安全的選舉。現在，全國的選務官員正在審查並仔細檢查整個選舉過程，然後最終確定結果。」
「我們知道現在有很多毫無根據的說法，外界也趁機對選舉程序散布不實訊息，但我們可以向你們保證，我們對我們選舉的安全與公正性有十足信心，你們也應該這麼認為。」
《中央社》報導，這份聲明是由「選舉基礎設施政府協調委員會」（Election Infrastructure Government Coordinating Council）發出，這個委員會是由公家單位與民間機構組成的大型組織，隸屬於首要的聯邦選舉安全機構「網路安全和基礎設施安全局」（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）。
這份聲明的簽署者有全國州選舉主管協會（National Association of State Election Directors）、全國州務卿協會（National Association of Secretaries of State）與美國選舉協助委員會（US Election Assistance Commission）。
Twitter昨日表示，在大選前後2週內，已經有超過30萬則貼文被標示為「潛在誤導和具爭議」。
延伸閱讀：
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新聞來源：
- 外交部答澎湃：尊重美國人民的選擇，向拜登和哈里斯表示祝賀（澎湃新聞）
- 'Has it finished?' Brazil's Bolsonaro questions the U.S. election（路透社）
- 美國選務官員：無證據顯示得票減少或遭竄改（中央社）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範