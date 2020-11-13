各國看美國大選：中國首度公開恭喜拜登，巴西總統還在問「選舉結束了嗎？」

2020年美國大選有結果了嗎？這個答案對於各國領袖來說，可能各有不同。儘管民主黨候選人拜登（Joe Biden）在本月7日就宣布勝選，但中國卻隔了6天以後，直到今（13）日才由外交部向拜登和賀錦麗（Kamala Harris）表示祝賀。不過巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）至今仍然無視拜登的勝選，還反問媒體，「選舉結束了嗎？」

今年的美國總統選情異常激烈，因為郵寄投票的計票過程緩慢，北卡羅來納、喬治亞州至今仍沒開完票，不過在當地時間7日，拜登拿下關鍵州賓州、達到勝選門檻後，包括台灣、日本、韓國、歐洲國家、以色列等國第一時間都紛紛傳達祝賀。不過中國、巴西、俄羅斯這3國領袖，卻保持沈默。

中國遲來的祝賀、巴西總統還狀況外

中國外交部今日下午舉行例行記者會，發言人汪文斌在回答《澎湃新聞》記者提問時表示，中國 一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，中方「尊重美國人民的選擇」，並向拜登和賀錦麗表示祝賀，這是 中國官方首度對拜登宣布入主白宮公開表示祝賀。目前尚待觀察的是，中國國家主席習近平何時會向拜登正式發出賀電。

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不過，身為美國現任總統川普的好麻吉，巴西總統波索納洛至今仍不能接受拜登勝選的事實。

《路透社》報導，波索納洛今日在官邸外與支持群眾談話時，被問到對美國選舉結果的看法。波索納洛反問那名支持者：「但這結束了嗎？美國大選已經結束了嗎？」

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波索納洛曾矢言要第一個向川普賀喜連任；而目前情勢顯示，拜登在普選與選舉人團投票兩方面，都已囊括多數選票。波索納洛將近一週來，未曾向拜登道賀。

波索納洛的姿態可能預示他和拜登的關係將有個不穩定的開始。未來拜登要與巴西協商的議程，可能包括解決亞馬遜森林砍伐與人權等問題。

24年來首度變天：拜登確定拿下亞利桑那，選舉結果更難翻盤

多家美國媒體今日報導，向來支持共和黨的「紅州」亞利桑那，本次選舉結果確定由拜登勝出，而在拿下該州11張選舉人票後，拜登的選舉人票數來到290票，更鞏固他入主白宮的未來。

這也是繼1996年柯林頓（Bill Clinton）之後，民主黨再度於亞利桑那獲得選舉人票。

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目前仍在計票的喬治亞州和北卡羅萊納州，分別由拜登、川普獲得領先，但就算川普拿下這2州，也無法扭轉戰局。

這次選舉有舞弊嗎？美國選務官員稱「美國史上最安全的選舉」

因為開票過程慢，密西根州還傳出人工計票失誤（後已改正），加上川普陣營的指控，都讓這次的選舉染上舞弊的疑雲。川普今日稍早還在推特上指控投票設備製造商「刪除」他在全美獲得的270萬張選票，並將賓州等州將投給他的數以十萬計選票轉給拜登。不過，Dominion投票系統公司與賓州州務院都斷然否認川普的指控。

Must see @seanhannity takedown of the horrible, inaccurate and anything but secure Dominion Voting System which is used in States where tens of thousands of votes were stolen from us and given to Biden. Likewise, the Great @LouDobbs has a confirming and powerful piece! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020

美國聯邦與各州高階選務官員昨（12）日發表聯合聲明，表示「沒有證據」顯示總統大選出現得票減少、竄改或投票系統舞弊情事。

「 11月3日的選舉是美國歷史上最安全的選舉。現在，全國的選務官員正在審查並仔細檢查整個選舉過程，然後最終確定結果。」 「我們知道現在有很多毫無根據的說法，外界也趁機對選舉程序散布不實訊息，但我們可以向你們保證，我們對我們選舉的安全與公正性有十足信心，你們也應該這麼認為。」

《中央社》報導，這份聲明是由「選舉基礎設施政府協調委員會」（Election Infrastructure Government Coordinating Council）發出，這個委員會是由公家單位與民間機構組成的大型組織，隸屬於首要的聯邦選舉安全機構「網路安全和基礎設施安全局」（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）。

這份聲明的簽署者有全國州選舉主管協會（National Association of State Election Directors）、全國州務卿協會（National Association of Secretaries of State）與美國選舉協助委員會（US Election Assistance Commission）。

Twitter昨日表示，在 大選前後2週內 ，已經 有超過30萬則貼文 被標示 為「潛在誤導和具爭議」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範