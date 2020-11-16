天作之合，至死不渝？李清照竟被老公置安危於不顧！

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

自古夫婦擅朋友之勝，從來未有如李易安與趙德甫者，佳人才子，千古絕唱。 ——明代江之淮《古今女史》

才子佳人，一見傾心

千古至今，有一件事我們仍然沒什麼改變，相愛很難，愛情永遠是人生的重要課題。

即使現代已經有「自由戀愛」，似乎是命運自選台，痴男怨女依舊尚未絕種。友達以上，戀人未滿；出軌，帽事；兩方各有寄望怎麼辦；只知道感覺失了蹤，不知道戀愛這麼重⋯⋯我們皆為愛情苦惱。

《孟子．滕文公下》：

「不待父母之命，媒妁之言，鑽穴隙相窺，踰牆相從，則父母國人皆賤之。」

更不要說，古代婚嫁、戀愛受到許多現實限制，重門深鎖，一牆之隔，象徵了禮教、父母、社會身分等的局限。女性能夠自主地追求美好婚姻，理想的兩性交流，真是難上加難，只能聽天由命了。

太陽之下無新事？凡事總有極端的例外。今日要介紹的李清照、趙明誠之戀，可以說，是最為知名的例子。皆因才子配佳人，型男加美女，李清照十八年華，少女詞人；趙明誠二十一歲，青年才俊，兩人在聚會間偶遇，目成心許，趙明誠對李清照一見鍾情。

《琅嬛記》：

趙明誠幼時，其父將為擇婦。明誠晝寢，夢誦一書，覺來惟記三句云：「言與司合，安上已脫，芝芙草拔。」已告其父。其父為解曰：「汝待得能文詞婦也。言與司合，是詞字；安上已脫，是女字；芝芙草拔是之夫二字，非謂汝為詞女之夫乎？」

才子佳人的故事，總會讓後世之人無數瘋狂FF。

傳說，趙明誠父親覺得其子到了適婚之齡，傳宗接代，延續趙家燈火。趙明誠作為醒目仔，植入夢境，對其父說：「我發了一個奇夢，只記得三句句子，言與司合，安上已脫，芝芙草拔。」

趙父不愧為書香世家，使出周公解夢之術，猜謎。言司，詞；安脫上，女；芝芙除草，之夫。

詞女之夫！

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain 李清照畫像

這一切暗示，知父莫若子，自然允許趙明誠向李清照提親了。

性情相投，詩歌唱和

李趙結婚之後，過著仿如童話中公主和王子的幸福故事。

趙明誠欣賞李清照的才學，兩人常常詩詞相和，加上他們一樣鍾情金石美術，共同研究、賞玩。所謂「金石學」，主要是研究青銅器及石器的文字，兩人共同寫下《金石錄》，見證了李趙感情的甜蜜辛酸。

〈金石錄後序〉：

每獲一書，即同共勘校，整集簽題。得書畫、彝鼎，亦摩玩舒捲，指摘疵病，夜盡一燭為率。故能紙札精緻，字畫完整，冠諸收書家。余性偶強記，每飯罷，坐歸來堂烹茶，指堆積書史，言某事在某書某卷第幾頁第幾行，以中否角勝負，為飲茶先後。中即舉杯大笑，至茶傾覆懷中，反不得飲而起。甘心老是鄉矣，故雖處憂患困窮，而志不屈。

初婚不久，趙明誠離家遠遊，李清照思念老公，寄送這首如今相當知名的詞作：

東籬把酒黃昏後，有暗香盈袖。莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦。

趙明誠一時性起，填詞五十闕相和，連李清照共五十一首詞作，和朋友分享。結果，朋友竟說：「有三句絕佳：莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦。」

趙明誠沒有生氣、妒忌，兩人之間的文學遊戲，無非是調情玩樂，這種浪漫而又相敬相愛的關係，確是令世人傾慕。

明誠走佬，清照神傷

幸福若是必然、恆久，目下的新聞，又怎會出現這麼多，茶餘飯後食花生的緋聞？

趙明誠因母喪南下，後任江寧知府，李清照卻留在青州整理貴重的金石文物。 豈知此時青州兵變，金人佔領青州，李清照幾經辛苦，才至江寧找到趙明誠。

萬勿以為兩人重聚有多浪漫。現實是，趙明誠其時擔任大官，有錢有名，老婆遠在天邊，兩人又尚無子女，光明正大納妾玩女。 年老而色衰，濃情化作淡水，普遍又殘酷的愛情悲劇。

若說令李清照最為神傷的事，要數趙明誠得知有人意圖叛亂，他作為地方知府，決定直接當晚走佬，置全城百姓安危而不顧，也算了。偏偏他連李清照都留在城內，幸好部屬勝於上司，解決此事。朝廷知道此事，馬上罷免了趙明誠的官位。

李清照有才學，獨立自主，絕非單純的小鳥依人，想必對趙明誠這種行為，大失所望，very disappointed囉！

生當做人傑，死亦為鬼雄。

至今思項羽，不肯過江東。

後來李趙二途經烏江，有感項羽之死，李清照寫下一首可比唐詩的豪言，除了對宋朝軟弱無能的不滿，也有人說，暗示了對趙照誠的諷刺。

又或言者無心，聽者有意。畢竟趙明誠被世人視作懦夫，這種壓力大抵如芒刺背，不久他忽然病重離世。

才子佳人，亦要面對時間的考驗，才要知道能否成為天作之合。即使經過種種困難，李清照亡夫之後，筆下對趙明誠的一往情深，看似，一切都是無悔。這未必全為才子佳人式的文青愛情故事，但，不就是現實嗎？

註：本文史料論述，主要參考學者陳祖美對李清照的論述，如《李清照評傳》、《李清照詩詞文選評》等著作。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

相關文章︰

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin