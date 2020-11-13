緬甸大選：翁山蘇姬領軍全民盟贏得國會過半席次，軍系反對黨拒承認選舉結果

根據緬甸聯邦選舉委員會（UEC）13日宣布的大選結果，緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）所屬執政黨全國民主聯盟，贏得國會過半數席次，取得組成下一任政府的資格。

《法新社》報導，根據聯邦選舉委員會宣布，全國民主聯盟（NLD，以下簡稱全民盟）在上、下議院共取得346個席次，已超過總席次（644席）的半數。軍方支持的第二大黨聯邦鞏固發展黨（USDP，以下簡稱鞏發黨）僅贏得了25個席次。

「全民盟需要拿到足夠自行組成政府的選票，人民清楚地了解這點。」全民盟發言人Myo Nyunt告訴法新社，這能讓政治衝突減到最低。

在2008年版《緬甸憲法》規範下，緬甸軍方可佔有上、下議會共664席當中25％的席次，意即，上下、議會中，498席是由民選產生 、166席（下議院110席、上議院56席）則為軍方任命。

《衛報》報導，其實全民盟在投票日隔天（9日）就已自行宣布勝利。本週緬甸的社交媒體上，充滿全民盟支持者在街頭徹夜慶祝的影片。

2020年11月9日，仰光（Yangon）街頭的全民盟支持者。Photo Credit：Reuters / 達志影像

國際、當地的觀選者，都未反映任何重大的選舉違規事件。截至13日，選委會已經宣布上、下議會412個席次的結果，意即目前還有64席尚未公布結果。

《Mizzima》報導，上、下議院與邦、省議院加起來，總席次是1,117席，這次全民盟總共推出1106名候選人。翁山蘇姬、總統溫敏（U Win Myint）各贏得了下議院的席次。全民盟已經向48個民族政黨提出提議，一起組建民主的聯邦政府，因為團結起來有助於「有效率地處理民族事務、結束內戰」

印度總理莫迪（Narendra Modi）也推特上向翁山蘇姬致賀，並表示期待強化雙方的友誼。

Congratulations to Daw Aung San Suu Kyi & NLD for victory in the elections. The successful conduct of polls is another step in the ongoing democratic transition in Myanmar. I look forward to continuing to work with you to strengthen our traditional bonds of friendship. @MyanmarSC — Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2020

議會選舉結果確認後，2021年1月將舉行大選第二階段的總統選舉。由上、下議會成立總統選舉委員會，委員會由三位議員組成，分別來自上、下議院和軍方任命的議員，這三位委員會各推薦一名候選人，再交由上下議院進行表決，最高票者為總統，第二高票為第一副總統，第三位則是第二副總統。

鞏發黨拒認結果

《伊洛瓦底報》報導，然而，並非每個人都在歡慶選舉結果。主要由退休將領組成的鞏發黨，向來跟軍方關係密切，該黨曾在2011年至2015年間執政，在2015年大選中被全民盟擊敗。在過去下野的的5年間，為了本次選舉重整旗鼓。

首都奈比多（Naypyitaw）也多是全民盟的支持者，除了一個鄉鎮成功由鞏發黨主席拿下。緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay）所在的同名地區，全部由全民盟拿下，包括先前曾由鞏發黨勝選的地區。

《BBC》報導，11日時，選委會仍在陸續開票，鞏發黨舉行記者會表示，不承認這次選舉的結果，呼籲當局重辦選舉，舉行「自由、公平、無偏見的選舉，擺脫不公平的選舉活動。」雖然軍方在選前就已指控選舉犯反法律與程序，不過，至今並未提供相關證據。選委會在記者會中重申，選舉已經做到公平、自由且透明。

《伊洛瓦底報》報導，選委會拒絕重辦選舉的要求，表示選舉相當成功，也具有公信力。全民盟則建議鞏發黨有足夠證據的話，可以走法律程序。《FrontierMyanmar》報導，即使選委會還在仍在驗證選舉結果，但很明顯的，全民盟已經獲得壓倒性勝利，幾乎拿走鞏發黨以外全部席次，鞏發黨只在撣邦（Shan State）維持最大黨的地位。

選前就有全民盟、鞏發黨支持者間就爆發暴力衝突，10月22日，實階（Sagaing ）地區，有一名男子 U Myo Win Soe 被殺害。受害者的姐姐 U Myo Win Soe 表示，他是為了保護一個孩子，遭到暴力的鞏發黨支持者毆打導致頭部重傷，送醫搶救後仍不治。

令人擔憂的是，鞏發黨不承認自身敗選，可能導致暴力事件重演。《FrontierMyanmar》的記者在投票日前就在社交媒體上發現，支持鞏發黨的網站仇恨言論激增，可能煽動對全民盟支持者暴力行為。

由鞏發黨候選人與支持者在臉書上散布的假消息和仇恨言論，試圖將全民盟描繪為穆斯林的共謀，對威脅緬甸佛教。鞏發黨發言人 Nan Mya Mya Mie Mie Zaw就是其中一個持續散步這類內容的人，他曾經將翁山蘇姬稱為「國家叛徒」

全民盟發言人Myo Nyunt拒絕評論鞏發黨在網路上的活動，但表示支持軍方的政黨正在使用暴力、不願意節制他們的支持者。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒