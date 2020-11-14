【圖輯】「世界第三極」青藏高原冰川融化，為何下游卻形成乾旱危機？

科學家表示，由於全球暖化帶來的不可預測變化，引發嚴重且長期的水資源短缺，中國偏遠的祁連山地區，冰川正以驚人的速度消失中。

自20世紀50年代，研究人員建立中國第一個冰川監測站以來，青藏高原東北部降雨線邊緣連綿800公里的祁連山中，最大的冰川已經往後退了約450公尺。

這座20平方公里的冰川，名為「老虎溝12號」，表面崎嶇不平、沙土飛揚，水流痕跡縱橫交錯。科學家說，自有測量記錄以來，冰川已經縮減約7％，近年來融化速度更是達到創紀錄的水準。

老虎溝12號冰川｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

監測站主任秦翔還說，同樣令人擔憂的是冰層厚度變薄，隨著氣溫上升，冰層厚度減少了13公尺。

「這座冰川萎縮的速度確實令人震驚。」秦翔和一個小型研究團隊，在觀測站追蹤冰川的所有變化。

青藏高原被稱為世界「第三個極地」（Third Pole），因為這裡的冰長期被塵封在高海拔的荒野之中。

但是自20世紀50年代以來，青藏高原的平均氣溫已經上升了1.5攝氏度，而且這個暖化的狀況，似乎沒有停止的跡象。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

祁連山地區的2684條冰川，前景相當嚴峻。

中國科學院的資料顯示，在1990年至2010年間，山脈的冰川消退速度比1956年至1990年間快了50％ 。

「2005年我第一次來這裡的時候，冰川就在這條河彎曲的地方附近。」秦翔邊說邊指著老虎溝山谷裡，沒有植被的岩石斜坡，蜿蜒的河流一直流到地勢較低的地方。

秦翔說，老虎溝12號冰川終點附近，一條小溪的水流量大約是60年前的兩倍。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

據官方媒體報導，在更遠的敦煌，曾經是古代絲路的重要樞紐，從山上流下來的水量，大到形成300年來第一個沙漠中的湖泊。

降雪和降雨有時比正常情況少得多，所以即使冰川融化帶來了更多的河水，下游農民仍然可能面臨農作物和牲畜的用水短缺，因為水量分配太不平均，難以保存。

疏勒河位於敦煌郊區的大部分河段，要不是乾涸，就是變成了渾濁的水池，與世隔絕於沙漠的灌木叢中。

疏勒河乾涸的河段｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

綠色和平東亞分部氣候與能源組的主任劉俊彥說：「在整個地區，冰川融化的水匯聚成湖，引發了毀滅性的洪水。」。

「春季，我們看到洪水增多，在夏季最需要灌溉用水的時候，卻看到水資源短缺。」

對於35歲的顧建偉來說，今年天氣的變化，代表他的花椰菜能用的水很少。顧建偉是甘肅省酒泉市郊區的一名菜農。

酒泉農民顧建偉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

顧先生說，在最關鍵的兩個夏季月份裡，他只能給農田澆兩次水，導致他種植的花椰菜，長得比正常大小還要縮水許多。

科學家還說，祁連山的變化，反映了青藏高原其它地區面臨類似的融冰狀態。青藏高原是長江和其它亞洲主要河流的源頭。

在深藍色的天空下，研究員、水文學博士生金子珍在老虎溝12號冰川的耀眼光芒中，檢查著他的儀器，對他而言，冰川消融的證據再清楚不過了。

「這是我親眼所見的。」

秦翔（左）與金子珍（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航