【關鍵時事】給社會大眾的情緒照顧文：人心惶惶時，我們該怎麼做？

文：創傷、發展與療癒（周純媛諮商心理師）

近期大家最關注的新聞大概是台灣大學在五天之內發生三起自殺事件，相信這樣的訊息，讓很多人人心惶惶，尤其是台大的學生和家長，一定是首當其衝，相當焦慮不安。

事實的真相是很多人想知道的，但學校也需要時間去了解和釐清，在等待事情水落石出的時候，我們還能做的事情是什麼呢？這裡我們提供一些小方法給大家參考，希望對有需要的人，能幫上一點忙。

1. 如果你感到「悲傷」，請允許自己哭一哭，讓眼淚自然流出，通常有助於釋放心裡的哀慟。

2. 如果你感到「恐懼」，請找一個你愛的人抱一抱，利用身體的接觸，讓自己感受生命的溫度，知道還有人陪著你，會比較不孤單、害怕。

3. 如果你感到「愧疚」，請為家人朋友或社會大眾做一件好事，為別人付出的感受，可以讓我們感覺到自己還有關懷他人的心意與能力，減少不斷地自責和無力。

4. 如果你感到「憤怒」，請找一個願意傾聽你的人說一說，了解自己在憤怒什麼，避免火氣四處發射而影響自己的人際關係，或是也燒到自己。

5. 如果你感到「焦慮」，請關掉電視、遠離新聞，選擇做一些舒緩心情的事，聽聽音樂、吃點甜食或運動一下，都比過度接收悲傷訊息來的好。

6. 如果你感到「失望」，請努力地過好每一天，我們無法控制社會上的悲傷事件，但我們可以積極地活在當下，讓自己的生活多一點美好的發生。

當我們能把自己的身心照顧好，就為這個社會多增添一分關懷與良善，當我們還能讓愛與關懷流動，就是對人類世界最好的貢獻。從自己和身邊的人做起，是很重要的第一步。

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本文經創傷、發展與療癒授權刊登，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航