「世界糖尿病日」衛教小知識：糖尿病就是「尿很甜」？愛吃糖的台南人盛行率最高嗎？

為了紀念F.G Banting醫師發現胰島素的貢獻，國際上便將11月14日訂為世界糖尿病日，今年邁入第29年。但糖尿病至今仍高居國人十大死因的第五名，每年帶走近萬名國人的寶貴生命，今天就和大家一起來認識糖尿病，也破除迷思，並分享一些小知識！

糖尿病就是「尿很甜」？

要回答這個問題，得先說明一下什麼是糖尿病。所謂「胰島素」其功能在於幫助人體利用血糖，而糖尿病患者因胰島素分泌不足或無法發揮作用，造成患者的血糖會過高，當超過腎臟的負荷時，血液中的糖分便會由尿液排出，所以才叫糖尿病。

因此理論上來說（別亂想，小編沒有喝過…），糖尿病的病患沒有好好控制血糖，尿應該會是甜的。但如果哪天你「嚐鮮」後發現甜甜的，也別擔心，那也可能只是剛好你甜食吃太多，出現了尿糖現象，並不一定代表得了糖尿病。

那又要怎麼判斷是否得了糖尿病呢？如果以下五項糖尿病的危險因子，若有符合三項，代表你很有可能有糖尿病，要盡早就醫！

糖尿病危險因子「一粗三高一低」：

粗腰圍：女性超過80cm，或男性超過90cm。 高血壓：收縮血壓超過130mmHg，或舒張血壓超過85mmHg。 高空腹血糖值：超過100mg/dl。 高三酸甘油酯：超過150mg/dl。 低高密度脂蛋白膽固醇：，女性低於50mg/dl或男性低於40mg/dl。

吃太甜就會得糖尿病？

「欸，你不要吃太甜啦，會得糖尿病！」小時候父母親常常這樣耳提面命，但這是真的嗎？ 假設這句話為真，那全國公認有「最甜」飲食文化的台南，是不是應該有較高的糖尿病比例呢？

Photo Credit: 欸 你的藥師掉了！

攤開全國的健康數據來看，糖尿病盛行率最高的縣市是台中、彰化以及南投，盛行率達26.82%，竟然不是公認吃最甜的台南！而衛福部2019年的資料也顯示，在考慮了人口年齡結構的條件下，台南市因糖尿病而死亡率為全國第十。

由上可粗略推知，甜蜜的飲食文化，並未導致台南有特別嚴重的糖尿病問題。

地區 第二型糖尿病盛行率 有運動習慣 有吃消夜習慣 高屏 18.80% 43.18% 17.44% 雲嘉南 18.03% 38.10% 18.22% 中彰投 26.82% 34.26% 30.06% 桃竹苗 22.7% 37.33% 22.60% 北北基 19.99% 37.08% 22.18%

（資料來源：中研院分析人體生物資料庫，2019，整理自蘋果日報）

反而由於糖尿病患的血糖調控能力較差，會建議長期使用胰島素的患者，要隨身攜帶小糖果，適時穩定血糖，避免血糖過低造成腦部受傷的憾事發生。

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那究竟怎樣才會比較容易罹患糖尿病呢？其實糖尿病是複雜的代謝疾病，主要和肥胖與基因有關，吃的甜不一定會胖，當然也不會改變基因，因此「吃太甜就會得糖尿病」的說法並不精確。

回到實際數據來看，也難怪中研院研究會指出，中彰投地區因為運動風氣不盛，再加上有吃消夜的習慣，因此才會有全國最高的糖尿病盛行率。過去的研究也指出，疾病成因先天基因約佔20%、不良生活習慣約佔50%，而不良生活型態指的是低纖/高油/高糖的飲食、生活作息不正常、久坐、或缺乏運動。

想要避免或控制糖尿病，要特別注意喔！

如我已經有糖尿病，要特別注意什麼？

有關病情診斷，屬於醫師的執業範圍，建議大家要遵守醫囑。而藥師也是糖尿病照護的重要夥伴，在這邊就藥品使用跟大家分享一些實用的資訊！

1. 定期監測：

與醫療人員討論，視病情與個人身體狀況，訂定合適的血糖監控計畫，並確實遵守。一般來說，用餐、運動或重要活動的前後及睡前，都宜進行血糖測量。

2. 正確施打或服用藥品：

無論是口服藥品或是注射胰島素，都建議在「餐前」使用，以免無法及時控制血糖。還要注意胃酸會破壞胰島素，所以千萬不能用吃的！

另外胰島素可在腹部、臀部、大腿及手臂施打，重點在於保持固定時間、且在固定區域內輪流施打。

3. 胰島素保存：

須保存於2-8°C，「未開封」時需冷藏，「已開封」後建議使用專用保冷袋或置於行李箱中，勿直接接觸冰塊或皮膚，避免破壞活性。

4. 領藥、備藥與過期處理：

建議為免花額外的時間及金錢，可持處方箋就近至家裡附近的健保藥局，領取相關藥品。同時血糖藥品應隨身攜帶，亦可多帶一份藥品分裝於不同行李中，避免無藥可用。另外也要注意藥品的保存期限，過期了一定要拿到醫院或藥局回收，避免造成水源或環境汙染。

Photo Credit: 欸 你的藥師掉了！

資料來源：

〈藥師在你家〉，《代謝症候群》，2014，中華民國藥師公會全聯會、三軍總醫院臨床藥學部。 〈就是藥健康〉，2010，中華民國藥師公會全國聯合會。節錄改寫自陳伶娥、溫軒琳、董秀慧等三位藥師之文章。 〈與藥師做朋友〉，2018，中華民國藥師公會全國聯合會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航